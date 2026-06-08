Tramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdi
Jahon siyosiy sahnasining markazida turgan AQSH va Eron munosabatlari atrofidagi bahs-munozaralar yangi pallada davom etmoqda. Oq uy rahbari Donald Tramp okean ortining nufuzli NBC News telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida Tehron rasmiylari uchun unchalik xush yoqmaydigan, ammo Vashingtonning qat’iy pozitsiyasini ifodalovchi bayonotlar bilan chiqish qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Islom Respublikasiga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy cheklovlarni yumshatish yoki xorijda muzlatib qo‘yilgan milliardlab dollarlik davlat aktivlarini ozod qilish masalasi hozircha kun tartibida umuman yo‘q. Tramp sanksiyalarning bekor qilinishi muzokaralar boshlanishi uchun sovg‘a emas, balki Tehronning kelajakdagi ijobiy xatti-harakatlariga qarab beriladigan yakuniy natija bo‘lishini alohida qayd etdi.
Oq uy rahbarining Eron yadro dasturi, Livan inqirozi va kutilayotgan maxfiy uchrashuvlar borasidagi sensatsion fikrlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:
AQSH VA ERON O‘RTASIDAGI DIPLOMATIK KURASH STRATЕGIYASI
Muzokaralarning asosiy yo‘nalishlari
Oq uy rahbari Donald Trampning Pozitsiyasi
Tehron va mintaqaviy jabhadagi holat
Iqtisodiy cheklovlar va Aktivlar
«Agar ular o‘zlarini munosib tutishsa va yaxshi ish qilishsa, keyinroq bu haqda gaplashamiz. Cheklovlarni olib tashlash — boshlang‘ich shart emas.»
Eron iqtisodiyoti uchun muzlatilgan mablag‘larning ochilishi juda muhim, ammo AQSH bosimni kamaytirmoqchi emas.
Livan inqirozi va «Hizbulloh»
«Men Livanda hayot yaxshilanishini istayman. Isroilning «Hizbulloh»ga zarbalari yanada aniq va maqsadli bo‘lishi kerak.»
Livan masalasi AQSH uchun vaqtinchalik qisqa muddatli kelishuvning majburiy sharti hisoblanmaydi.
Oliy rahbariyat bilan aloqalar
Tramp Eron oliy rahbarining bo‘lajak vorisi Mujtabo Xominaiy bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv o‘tkazish ehtimolini inkor etmadi.
Oq uy Mujtabo Xominaiyning ayni paytda qayerda ekanligini katta ehtimol bilan aniq biladi, ammo buni sir tutmoqda.
Garchi ikki davlat vakillari qurolli mojarolarni to‘xtatish bo‘yicha dastlabki loyiha ustida bir to‘xtamga kelishga yaqin bo‘lishsa-da, Vashington Tehrondan yadroviy qurol yaratish g‘oyasidan butunlay voz kechishni bosh talab sifatida ilgari surishda davom etmoqda.
Livan masalasi va Mujtabo Xominaiy bilan yashirin muloqot intrigasi
Intervyu davomida Donald Tramp Livan inqirozi Eron bilan tuziladigan qisqa muddatli tinchlik bitimining majburiy bandi emasligini ta’kidladi. Trampning fikricha, Tehron bu masalani o‘rtaga tashlashga urinishi mumkin, biroq Vashington Isroilni Livandagi harbiy amaliyotlarda ehtiyotkor bo‘lishga chaqirish bilan cheklanmoqda. Eng qiziqarli vaziyat esa jurnalistlarning Eron oliy rahbari vorisi Mujtabo Xominaiy haqidagi savolidan so‘ng yuzaga keldi. Tramp u bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar stoliga o‘tirishi mumkinligini aytar ekan, ushbu siyosatchining ayni damdagi maxfiy manzili haqida gapirishni istamadi, ammo «Bilishim ehtimoli juda yuqori», deya sirli sha’ma qildi.
Zamin sharhi: Donald Trampning ushbu bayonotlari Vashingtonning «qattiq qo‘l diplomatiyasi» an’analariga sodiq qolayotganini ko‘rsatadi. U iqtisodiy sanksiyalarni Eron ustidan nazorat o‘rnatish va ularni yadroviy dasturdan voz kechdirish yo‘lida eng kuchli richag sifatida ushlab turibdi. Mujtabo Xominaiy nomining tilga olinishi esa yaqin kelajakda Eron siyosiy elitasida kutilayotgan o‘zgarishlardan Oq uy albatta boxabar ekani va yangi rahbariyat bilan ham til topishishga tayyorligidan dalolat beradi. AQSH bosim siyosatini susaytirmagan holda tinchlik yo‘lini izlamoqda. Bu murakkab geosiyosiy o‘yinda kimning taktikasi ustun kelishini yaqin oylar ko‘rsatadi. Bizni kuzatishda davom eting!
Dunyo siyosatining eng qaynoq «parda ortidagi voqealar»i, Trampning kutilmagan geosiyosiy yurishlari va Yaqin Sharqdagi katta o‘zgarishlar tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…