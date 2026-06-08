Tramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdi

·57·Dunyo
Tramp Eronga qo‘yilgan sanksiyalar bo‘yicha kutilmagan bayonot berdi

Jahon siyosiy sahnasining markazida turgan AQSH va Eron munosabatlari atrofidagi bahs-munozaralar yangi pallada davom etmoqda. Oq uy rahbari Donald Tramp okean ortining nufuzli NBC News telekanaliga bergan eksklyuziv intervyusida Tehron rasmiylari uchun unchalik xush yoqmaydigan, ammo Vashingtonning qat’iy pozitsiyasini ifodalovchi bayonotlar bilan chiqish qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, Islom Respublikasiga nisbatan joriy etilgan iqtisodiy cheklovlarni yumshatish yoki xorijda muzlatib qo‘yilgan milliardlab dollarlik davlat aktivlarini ozod qilish masalasi hozircha kun tartibida umuman yo‘q. Tramp sanksiyalarning bekor qilinishi muzokaralar boshlanishi uchun sovg‘a emas, balki Tehronning kelajakdagi ijobiy xatti-harakatlariga qarab beriladigan yakuniy natija bo‘lishini alohida qayd etdi.

Oq uy rahbarining Eron yadro dasturi, Livan inqirozi va kutilayotgan maxfiy uchrashuvlar borasidagi sensatsion fikrlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali atroflicha tanishib chiqishingiz mumkin:

AQSH VA ERON O‘RTASIDAGI DIPLOMATIK KURASH STRATЕGIYASI

Muzokaralarning asosiy yo‘nalishlari

Oq uy rahbari Donald Trampning Pozitsiyasi

Tehron va mintaqaviy jabhadagi holat

Iqtisodiy cheklovlar va Aktivlar

«Agar ular o‘zlarini munosib tutishsa va yaxshi ish qilishsa, keyinroq bu haqda gaplashamiz. Cheklovlarni olib tashlash — boshlang‘ich shart emas.»

Eron iqtisodiyoti uchun muzlatilgan mablag‘larning ochilishi juda muhim, ammo AQSH bosimni kamaytirmoqchi emas.

Livan inqirozi va «Hizbulloh»

«Men Livanda hayot yaxshilanishini istayman. Isroilning «Hizbulloh»ga zarbalari yanada aniq va maqsadli bo‘lishi kerak.»

Livan masalasi AQSH uchun vaqtinchalik qisqa muddatli kelishuvning majburiy sharti hisoblanmaydi.

Oliy rahbariyat bilan aloqalar

Tramp Eron oliy rahbarining bo‘lajak vorisi Mujtabo Xominaiy bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri uchrashuv o‘tkazish ehtimolini inkor etmadi.

Oq uy Mujtabo Xominaiyning ayni paytda qayerda ekanligini katta ehtimol bilan aniq biladi, ammo buni sir tutmoqda.

Garchi ikki davlat vakillari qurolli mojarolarni to‘xtatish bo‘yicha dastlabki loyiha ustida bir to‘xtamga kelishga yaqin bo‘lishsa-da, Vashington Tehrondan yadroviy qurol yaratish g‘oyasidan butunlay voz kechishni bosh talab sifatida ilgari surishda davom etmoqda.

Livan masalasi va Mujtabo Xominaiy bilan yashirin muloqot intrigasi

Intervyu davomida Donald Tramp Livan inqirozi Eron bilan tuziladigan qisqa muddatli tinchlik bitimining majburiy bandi emasligini ta’kidladi. Trampning fikricha, Tehron bu masalani o‘rtaga tashlashga urinishi mumkin, biroq Vashington Isroilni Livandagi harbiy amaliyotlarda ehtiyotkor bo‘lishga chaqirish bilan cheklanmoqda. Eng qiziqarli vaziyat esa jurnalistlarning Eron oliy rahbari vorisi Mujtabo Xominaiy haqidagi savolidan so‘ng yuzaga keldi. Tramp u bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muzokaralar stoliga o‘tirishi mumkinligini aytar ekan, ushbu siyosatchining ayni damdagi maxfiy manzili haqida gapirishni istamadi, ammo «Bilishim ehtimoli juda yuqori», deya sirli sha’ma qildi.

Zamin sharhi: Donald Trampning ushbu bayonotlari Vashingtonning «qattiq qo‘l diplomatiyasi» an’analariga sodiq qolayotganini ko‘rsatadi. U iqtisodiy sanksiyalarni Eron ustidan nazorat o‘rnatish va ularni yadroviy dasturdan voz kechdirish yo‘lida eng kuchli richag sifatida ushlab turibdi. Mujtabo Xominaiy nomining tilga olinishi esa yaqin kelajakda Eron siyosiy elitasida kutilayotgan o‘zgarishlardan Oq uy albatta boxabar ekani va yangi rahbariyat bilan ham til topishishga tayyorligidan dalolat beradi. AQSH bosim siyosatini susaytirmagan holda tinchlik yo‘lini izlamoqda. Bu murakkab geosiyosiy o‘yinda kimning taktikasi ustun kelishini yaqin oylar ko‘rsatadi. Bizni kuzatishda davom eting!

Dunyo siyosatining eng qaynoq «parda ortidagi voqealar»i, Trampning kutilmagan geosiyosiy yurishlari va Yaqin Sharqdagi katta o‘zgarishlar tafsilotlarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Donald TrampEronAQSHNBC NewsMojtaba Xomeyni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindi3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindiBugun, 07:09Prezident otgan to‘p ortidan yugurib, jurnalist yiqilib tushdiPrezident otgan to‘p ortidan yugurib, jurnalist yiqilib tushdiBugun, 06:4380 ming odam yashaydigan kema-shahar: kelajak allaqachon boshlanmoqda80 ming odam yashaydigan kema-shahar: kelajak allaqachon boshlanmoqdaBugun, 06:36Donald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdiDonald Tramp Eron bilan tinchlik kelishuvi bo‘yicha qat’iy bayonot berdiBugun, 06:09Angliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiAngliyada ota va qiz tibbiyot oliygohini birga tamomladiKecha, 13:23Dunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanDunyodagi eng chuqur basseyn: suv ostida butun bir shahar yashiringanKecha, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi