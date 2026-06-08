Tramp Isroil va Eronni zudlik bilan sulhga chaqirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyaxu Eron bilan mojaro yana keskinlashgan bir paytda AQSH prezidenti Donald Tramp bilan telefon orqali muloqot qildi. Bu haqda Isroilning 12-kanali xabar berdi.
Manbaga ko‘ra, Isroil harbiylari keyingi qadamlar bo‘yicha siyosiy rahbariyatdan ko‘rsatma kutmoqda.
Donald Tramp Isroil va Eron zudlik bilan sulh tuzishi kerakligini ta’kidladi. Uning aytishicha, ayrim “johillik yoki ahmoqlik” bunga to‘sqinlik qilmoqda.
Eron harbiy qo‘mondonligi esa Isroilga zarba berishni to‘xtatayotganini ma’lum qilgan. Biroq Isroil Livanga yana hujum qilsa, yanada qattiq zarbalar berilishi haqida ogohlantirgan.
…