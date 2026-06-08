7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat

·0·Dunyo
7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat

Filippin sohillari yaqinida sodir bo‘lgan kuchli zilzila og‘ir oqibatlarga sabab bo‘ldi. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat natijasida halok bo‘lganlar soni 32 nafarga yetgan, yana 134 kishi turli darajada tan jarohati olgan.

Mahalliy hokimiyat idoralari ma’lumotlariga tayangan holda xabar qilinishicha, tabiiy ofatdan eng katta zarar General-Santos shahriga yetgan. Qariyb 700 ming aholi istiqomat qiladigan mazkur hududda ko‘plab binolar va savdo shoxobchalari shikastlangan.

Guvohlarning aytishicha, ayrim inshootlarning peshlavhalari qulagan, oynalari singan. Ba’zi binolar esa jiddiy zarar ko‘rib, qisman yoki to‘liq vayron bo‘lgan. Ayni paytda mutasaddi tashkilotlar kommunal tarmoqlar va infratuzilma obyektlariga yetkazilgan zarar hajmini aniqlash ishlarini olib bormoqda.

Mutaxassislar qayd etishicha, zilzila magnitudasi 7,8 ballni tashkil etgan. Yer osti silkinishlaridan so‘ng mamlakatning sohil hududlarida sunami xavfi e’lon qilindi. Xabarlarga ko‘ra, ayrim orollarda to‘lqinlar balandligi bir metrdan oshishi mumkin.

Shu munosabat bilan aholiga xavfsiz hududlarga, xususan tepaliklarga evakuatsiya qilish bo‘yicha murojaat qilingan.

Filippin Prezidenti Ferdinand Markos-kichik esa Mindanao orolidagi jabrlangan hududlarda o‘quv jarayonlarini vaqtincha to‘xtatish bo‘yicha tegishli topshiriq bergan.

Mamlakatda qutqaruv va tiklash ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Filippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiFilippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiBugun, 13:53Turkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiTurkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiBugun, 13:21Kaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaKaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaBugun, 13:14Eron Isroilga “qattiq zarba” haqida ogohlantirish berdiEron Isroilga “qattiq zarba” haqida ogohlantirish berdiBugun, 13:05Tramp Isroil va Eronni zudlik bilan sulhga chaqirdiTramp Isroil va Eronni zudlik bilan sulhga chaqirdiBugun, 13:003 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindi3 yoshli qizchaning hayoti maxsus qutqaruv operatsiyasi bilan saqlab qolindiBugun, 07:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi