Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldi
Avtomobil ixlosmandlari va shou-biznes olamini larzaga soluvchi navbatdagi shov-shuvli xarid amalga oshirildi. Taniqli va tadbirkor bloger Asxab Tamayev dunyo futboli afsonasi, Portugaliya terma jamoasi yetakchisi Krishtianu Ronalduga tegishli bo‘lgan hashamatli «Bugatti» superkarini shaxsan o‘zi sotib olganini rasman e’lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘lgan ushbu kelishuv nafaqat mashina egasining o‘zgargani, balki ikki mashhur shaxs o‘rtasidagi yangi do‘stlik ko‘prigi bilan ham e’tiborni tortmoqda.
Insayderlik ma’lumotlariga qaraganda, rossiyalik bloger portugaliyalik yulduzning kolleksiyasidan joy olgan ushbu noyob tezyurar tredni xarid qilish bo‘yicha barcha shartlarni muvaffaqiyatli yakunlagan. Rasmiy oldi-sotdi jarayonlaridan tashqari, tomonlar o‘zaro juda qiziqarli majburiyat ham yuklashgan: Asxab Tamayev va Krishtianu Ronaldu yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari to‘liq yakuniga yetganidan so‘ng, yuzma-yuz ko‘rishish va maxsus uchrashuv o‘tkazish borasida ham qat’iy kelishuvga erishishgan.
Mazkur yirik loyiha va xarid atrofidagi gap-so‘zlar aslida ancha oldin boshlangan edi. Ommaviy axborot vositalarida tarqalgan dastlabki xabarlarda Asxab Tamayev Ronalduning sevimli «temir tulpori» uchun naqd 6 million AQSH dollari miqdorida favqulodda katta mablag‘ taklif qilgani aytilgan edi. Ko‘rinib turibdiki, blogerning ushbu jasur va qat’iy qadami yakunda o‘z samarasini berdi va futbol yulduzi o‘z superkarini aynan unga topshirishga rozi bo‘ldi.
Ayni paytda esa Krishtianu Ronaldu bor e’tiborini faoliyatidagi eng muhim musobaqaga qaratgan. U Portugaliya milliy terma jamoasi lagerida okean ortida o‘tadigan Jahon chempionatining qizg‘in tayyorgarlik jarayonlarida ishtirok etmoqda. Futbolchi mundialdan so‘ng yangi xaridor bilan uchrashib, mashina kalitlarini rasman topshirishni rejalashtirgan.
Krishtianu Ronalduning Jahon chempionatidagi so‘nggi yurishlari, Asxab Tamayev bilan kutilayotgan tarixiy uchrashuv tafsilotlari va dunyo yulduzlari hayotidagi eng qaynoq voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…