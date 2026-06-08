Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldi

·54·Dunyo
Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldi

Avtomobil ixlosmandlari va shou-biznes olamini larzaga soluvchi navbatdagi shov-shuvli xarid amalga oshirildi. Taniqli va tadbirkor bloger Asxab Tamayev dunyo futboli afsonasi, Portugaliya terma jamoasi yetakchisi Krishtianu Ronalduga tegishli bo‘lgan hashamatli «Bugatti» superkarini shaxsan o‘zi sotib olganini rasman e’lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘lgan ushbu kelishuv nafaqat mashina egasining o‘zgargani, balki ikki mashhur shaxs o‘rtasidagi yangi do‘stlik ko‘prigi bilan ham e’tiborni tortmoqda.

Insayderlik ma’lumotlariga qaraganda, rossiyalik bloger portugaliyalik yulduzning kolleksiyasidan joy olgan ushbu noyob tezyurar tredni xarid qilish bo‘yicha barcha shartlarni muvaffaqiyatli yakunlagan. Rasmiy oldi-sotdi jarayonlaridan tashqari, tomonlar o‘zaro juda qiziqarli majburiyat ham yuklashgan: Asxab Tamayev va Krishtianu Ronaldu yaqinlashib kelayotgan 2026 yilgi Jahon chempionati bahslari to‘liq yakuniga yetganidan so‘ng, yuzma-yuz ko‘rishish va maxsus uchrashuv o‘tkazish borasida ham qat’iy kelishuvga erishishgan.

Mazkur yirik loyiha va xarid atrofidagi gap-so‘zlar aslida ancha oldin boshlangan edi. Ommaviy axborot vositalarida tarqalgan dastlabki xabarlarda Asxab Tamayev Ronalduning sevimli «temir tulpori» uchun naqd 6 million AQSH dollari miqdorida favqulodda katta mablag‘ taklif qilgani aytilgan edi. Ko‘rinib turibdiki, blogerning ushbu jasur va qat’iy qadami yakunda o‘z samarasini berdi va futbol yulduzi o‘z superkarini aynan unga topshirishga rozi bo‘ldi.

Ayni paytda esa Krishtianu Ronaldu bor e’tiborini faoliyatidagi eng muhim musobaqaga qaratgan. U Portugaliya milliy terma jamoasi lagerida okean ortida o‘tadigan Jahon chempionatining qizg‘in tayyorgarlik jarayonlarida ishtirok etmoqda. Futbolchi mundialdan so‘ng yangi xaridor bilan uchrashib, mashina kalitlarini rasman topshirishni rejalashtirgan.

Krishtianu Ronalduning Jahon chempionatidagi so‘nggi yurishlari, Asxab Tamayev bilan kutilayotgan tarixiy uchrashuv tafsilotlari va dunyo yulduzlari hayotidagi eng qaynoq voqealarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Asxab TamaevKrishtianu RonalduPortugaliyaBugattiRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiAQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiKecha, 14:137,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyatKecha, 13:53Filippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiFilippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiKecha, 13:53Turkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiTurkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiKecha, 13:21Kaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaKaspiy dengizida suv sathi tez sur’atlarda pasaymoqdaKecha, 13:14Eron Isroilga “qattiq zarba” haqida ogohlantirish berdiEron Isroilga “qattiq zarba” haqida ogohlantirish berdiKecha, 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi