Yaponiyada bir ayiq sabab 94 ta maktab yopildi

·0·Dunyo
Yaponiyada bir ayiq sabab 94 ta maktab yopildi

Yaponiyaning Utsunomiya shahrida kutilmagan holat yuz berdi. Shahar hududida ayiq paydo bo‘lishi ortidan mahalliy hokimiyat xavfsizlik choralarini kuchaytirib, 94 ta boshlang‘ich va o‘rta maktab faoliyatini vaqtincha to‘xtatdi.

Ma’lum qilinishicha, o‘rtacha kattalikdagi qora ayiq ilk bor shahardagi bog‘lardan biri yaqinida ko‘ringan. Oradan bir kun o‘tib esa yovvoyi hayvon shahar markazida yana paydo bo‘lib, kuzatuv kameralariga muhrlangan. Videolarda ayiq ko‘chada harakatlanayotgan ikki yigit oldidan yugurib o‘tganini ko‘rish mumkin.

Keyingi soatlarda hayvon turarjoy massivlari yaqinida ham bir necha bor kuzatilgan. So‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, ayiq shahar markazidan bir necha kilometr uzoqlikdagi sanoat hududida ham qayd etilgan.

Vaziyat jiddiy tus olgani sababli politsiya va mahalliy ovchilardan iborat maxsus guruh ayiqni izlash ishlarini boshladi. Hokimiyat aholidan ehtiyotkor bo‘lishni, eshik va derazalarni mahkam yopib yurishni hamda hayvonga duch kelganda unga yaqinlashmaslikni so‘ramoqda. Shuningdek, shahar ko‘chalarida ogohlantiruvchi maxsus avtomobillar harakatlantirilmoqda.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Yaponiyada so‘nggi yillarda ayiqlarning aholi yashaydigan hududlarga chiqib kelishi holatlari keskin ko‘paygan. Bu yilning o‘zida mamlakat bo‘ylab o‘n minglab shunday holatlar qayd etilgan.

Olimlar bu holatni o‘rmonlarda tabiiy ozuqa manbalari kamayib borayotgani, ayniqsa ayiqlar uchun muhim hisoblangan eman yong‘oqlari tanqisligi hamda qishloq hududlarida aholi sonining qisqarishi bilan izohlamoqda. Natijada yovvoyi hayvonlar insonlar yashaydigan hududlarga tobora yaqinlashmoqda.

Yog‘och devorda ayiq haqida ogohlantiruvchi belgi osilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqdaOlimlar yangi xavf haqida ogohlantirdi: Yer vaqti o‘zgarmoqdaBugun, 04:30Rossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiRossiyalik mashhur bloger Ronalduning qimmatbaho superkarini sotib oldiKecha, 18:14AQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiAQSH Markaziy Osiyo davlatlari uchun savdo cheklovlarini bekor qilmoqchiKecha, 14:137,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyat7,8 ballli zilzila: Filippinda favqulodda vaziyatKecha, 13:53Filippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiFilippindagi dahshatli zilzila oqibatida ko‘plab insonlar halok bo‘ldiKecha, 13:53Turkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiTurkiyada ota 3 yoshli qizini derazadan tashlamoqchi bo‘ldiKecha, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi