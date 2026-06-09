“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildi

·0·Dunyo
“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildi

Tolibon yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda guruh a’zolari hamda hukumat xodimlari uchun smartfonlardan foydalanishni taqiqlash bo‘yicha yangi og‘zaki farmoyish bergani ma’lum bo‘ldi.

Afghanistan International xabariga ko‘ra, ushbu taqiqni buzgan shaxslar jinoyatchi sifatida baholanib, harbiy sud orqali javobgarlikka tortilishi mumkin. Buyruq mamlakatning sakkizta hududida faoliyat yurituvchi harbiy sud rahbarlariga yetkazilgan.

Hujjatda ko‘rsatilishicha, mas’ullarga buyruq ijrosini qat’iy nazorat qilish topshirilgan. Shu maqsadda maxsus ro‘yxatlar tuzilib, unda har bir xodimning shaxsiy ma’lumotlari — ismi, lavozimi, ish joyi, mobil operatori va telefon raqami qayd etilishi belgilangan.

Bundan tashqari, rahbarlarga o‘z qo‘l ostidagi xizmatchilar orasida ushbu tartibga rioya etilayotganini tasdiqlash vazifasi yuklatilgan.

Ma’lumki, bundan avval ham “Tolibon” talabalar va madrasa o‘quvchilariga ta’lim maskanlariga telefon olib kirishni cheklagan edi. So‘nggi bayonotlarda esa smartfonlar “musulmonlarning asosiy dushmanlaridan biri” sifatida talqin qilinmoqda.

Mutaxassislar fikricha, bunday choralar axborot oqimini nazorat qilish va ichki tartibni kuchaytirishga qaratilgan bo‘lishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Berlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBerlinda Ebola yuqtirgan amerikalik shifokor davolandiBugun, 08:03300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildi300 dan ortiq muhojir o‘g‘irlab ketildiBugun, 07:50AQSHning Apache vertolyoti Hormuz yaqinida halokatga uchradiAQSHning Apache vertolyoti Hormuz yaqinida halokatga uchradiBugun, 07:45Eron va Isroil o‘rtasida raketa hujumlari avj oldiEron va Isroil o‘rtasida raketa hujumlari avj oldiBugun, 06:49O‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildiO‘zbekiston terma jamoasi kutilmagan xavfsizlik tekshiruvidan o‘tkazildiBugun, 05:04Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandi (video)Sobiq vazir Qo‘chqorov AQSHda kuryer bo‘lib ishlayotgani ochiqlandi (video)Bugun, 05:01
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi