“Tolibon” smartfonlarga qarshi: ayrim hududlarda qat’iy taqiq joriy etildi
Tolibon yetakchisi Haybatulloh Oxunzoda guruh a’zolari hamda hukumat xodimlari uchun smartfonlardan foydalanishni taqiqlash bo‘yicha yangi og‘zaki farmoyish bergani ma’lum bo‘ldi.
Afghanistan International xabariga ko‘ra, ushbu taqiqni buzgan shaxslar jinoyatchi sifatida baholanib, harbiy sud orqali javobgarlikka tortilishi mumkin. Buyruq mamlakatning sakkizta hududida faoliyat yurituvchi harbiy sud rahbarlariga yetkazilgan.
Hujjatda ko‘rsatilishicha, mas’ullarga buyruq ijrosini qat’iy nazorat qilish topshirilgan. Shu maqsadda maxsus ro‘yxatlar tuzilib, unda har bir xodimning shaxsiy ma’lumotlari — ismi, lavozimi, ish joyi, mobil operatori va telefon raqami qayd etilishi belgilangan.
Bundan tashqari, rahbarlarga o‘z qo‘l ostidagi xizmatchilar orasida ushbu tartibga rioya etilayotganini tasdiqlash vazifasi yuklatilgan.
Ma’lumki, bundan avval ham “Tolibon” talabalar va madrasa o‘quvchilariga ta’lim maskanlariga telefon olib kirishni cheklagan edi. So‘nggi bayonotlarda esa smartfonlar “musulmonlarning asosiy dushmanlaridan biri” sifatida talqin qilinmoqda.
Mutaxassislar fikricha, bunday choralar axborot oqimini nazorat qilish va ichki tartibni kuchaytirishga qaratilgan bo‘lishi mumkin.
…