Yaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildi

·0·Dunyo
Yaponiya­da bitta ayiq sababli 94 ta maktab yopildi

Mahalliy hokimiyat bu qarorni shahar hududida ilgari uchramagan Osiyo qora ayig‘ining paydo bo‘lgani uchun qabul qilgan.

Utsunomiya Tokiodan 100 kilometr shimolda joylashgan bo‘lib, unda 500 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. Hayvon ilk bor 6 iyun kuni shahar bog‘i yaqinida ko‘ringan, ertasi kuni esa kuzatuv kameralari ayiqni markaziy ko‘chalarda qayd etgan. Keyinroq u turar joy dahalarida ham ko‘rinish bergan. 8 iyun kuni ayiqni shahar markazidan ikki kilometr uzoqlikdagi sanoat hududida ko‘rishgan.

Politsiya va ovchilar ayiqni qidirishni davom ettirmoqda. Shahar xizmatlari ovoz kuchaytirgich o‘rnatilgan mashinalarda ko‘chalarni aylanib, aholini xavfdan ogohlantiryapti. Rasmiylar fuqarolardan eshik va derazalarni qulflashni, yirtqichga yaqinlashmaslikni va unga duch kelganda binolarga yashirinishni so‘ramoqda.

Bu yil Yaponiyada ayiqlarning paydo bo‘lishi bilan bog‘liq 50 mingga yaqin holat qayd etildi. Bu mamlakat uchun rekord ko‘rsatkich hisoblanadi. Shuningdek, ularning odamlarga hujumlari soni ham ortmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Filippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaFilippinda kuchli zilzila: qurbonlar soni ortmoqdaBugun, 15:3214 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildi14 kun ovqatsiz qolgan ayol Malayziya tog‘laridan tirik topildiBugun, 15:19AQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiAQSHga tezroq ketishni istaganlar uchun yangi premium xizmat yo‘lga qo‘yildiBugun, 15:15Robot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat EverestgaRobot 6200 metrlik Chimboraso vulqoni cho‘qqisiga chiqdi, navbat EverestgaBugun, 15:10Tolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiTolibon amaldorlariga smartfon ishlatish taqiqlandiBugun, 14:16Federal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildiFederal sud Tramp joriy etgan qimmatbaho viza to‘lovini bekor qildiBugun, 12:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi