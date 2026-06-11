250 yillik mexanik oqqush: hanuzgacha ishlaydigan mo‘jiza
Bu oqqush 250 yildan beri harakatlanmoqda. Elektr energiyasiz, batareyalarsiz va zamonaviy texnologiyalarsiz.
U 1773 yilda Londonda yaratilgan. U to‘liq kumushdan ishlangan bo‘lib, uchta mustaqil soat mexanizmi asosida ishlaydigan ikki mingta detaldan iborat. Eng hayratlanarlisi — u hali ham ishlamoqda. Va hanuz kuniga bir marta harakatga keltiriladi.
2008 yilda mexanizm o‘n yillar ichida ilk bor ichkaridan ochildi. U yerda yashirin hisoblagich topildi. Unda 33 259 raqami qayd etilgan edi.
Oqqush ostidagi suvga o‘xshab ko‘rinadigan narsa esa aslida suv emas. Illyuziya qarama-qarshi yo‘nalishda aylanuvchi buralgan shisha tayoqchalar yordamida hosil qilinadi.
Oqqush bo‘ynini egib baliq tutganda, u aslida oqimda suzayotgan yettita kumush baliqning birontasiga ham tegmaydi. U yutadigan baliq — tumshug‘i ichiga yashirilgan oltin baliqchadir.
Ya’ni, boshidanoq bularning barchasi mukammal illyuziya bo‘lgan. Oqqush baliqchani tashqariga chiqaradi, go‘yoki uni tutib olgandek ko‘rsatadi va so‘ng yana ichkariga yashiradi.
…