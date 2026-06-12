Erdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildi

·24·Dunyo
Erdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildi

Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdog‘an jurnalistlar bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv vaqtida aytgan bir gaplari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Ma’lum qilinishicha, uchrashuv davomida yosh jurnalist qiz davlat rahbarini nabirali bo‘lgani munosabati bilan samimiy tarzda tabriklagan. Suhbat iliq va ochiq ruhda davom etgan bo‘lib, Erdog‘an ham o‘z navbatida jurnalistning shaxsiy hayotiga qiziqish bildirgan.

U jurnalistdan turmush qurgan-qurmaganini so‘ragan. Qiz hali oila qurmaganini aytgach, prezident uning yoshini ham aniqlashtirgan. Shundan so‘ng Erdog‘an hazilomuz, ammo jiddiy ohangda oila qurish masalasini ortga surmaslik, ya’ni bu jarayonni kechiktirmaslik kerakligini tavsiya qilgan.

Mazkur holat qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, turli fikr va bahslarga sabab bo‘ldi. Ba’zi foydalanuvchilar prezidentning bu gaplarini milliy qadriyatlar va oila institutiga e’tibor sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar esa bu kabi shaxsiy masalalar omma oldida muhokama qilinishi to‘g‘rimi-yo‘qmi degan savollarni o‘rtaga tashlagan.

Shu tariqa oddiy suhbat davomida aytilgan bir tavsiya keng jamoatchilik muhokamasiga aylanib, jamiyatda oila qurish yoshi va shaxsiy tanlovlar borasida yana bir bor fikr almashuviga turtki berdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiTramp Eronning asosiy neft terminalini egallash rejasini e’lon qildiKecha, 18:48Kot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKot-d'Ivuar muxlislari viza cheklovi sabab AQSHga bora olmaydigan bo‘ldiKecha, 14:46Putin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiPutin xorijdagi rossiyaliklarni mol-mulkini xatlash haqida qonun chiqardiKecha, 11:58Braziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdiBraziliya terma jamoasi AQSH aeroportida kuchaytirilgan tekshiruvdan o‘tdiKecha, 11:15Bill Geyts Epshteyn bilan aloqalari yuzasidan savollarga javob berdiBill Geyts Epshteyn bilan aloqalari yuzasidan savollarga javob berdiKecha, 09:02Kolumbiya prezidenti vaqtincha lavozimidan chetlatildiKolumbiya prezidenti vaqtincha lavozimidan chetlatildiKecha, 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi