Erdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildi
Turkiya Prezidenti Rajab Toyyib Erdog‘an jurnalistlar bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuv vaqtida aytgan bir gaplari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Ma’lum qilinishicha, uchrashuv davomida yosh jurnalist qiz davlat rahbarini nabirali bo‘lgani munosabati bilan samimiy tarzda tabriklagan. Suhbat iliq va ochiq ruhda davom etgan bo‘lib, Erdog‘an ham o‘z navbatida jurnalistning shaxsiy hayotiga qiziqish bildirgan.
U jurnalistdan turmush qurgan-qurmaganini so‘ragan. Qiz hali oila qurmaganini aytgach, prezident uning yoshini ham aniqlashtirgan. Shundan so‘ng Erdog‘an hazilomuz, ammo jiddiy ohangda oila qurish masalasini ortga surmaslik, ya’ni bu jarayonni kechiktirmaslik kerakligini tavsiya qilgan.
Mazkur holat qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, turli fikr va bahslarga sabab bo‘ldi. Ba’zi foydalanuvchilar prezidentning bu gaplarini milliy qadriyatlar va oila institutiga e’tibor sifatida baholagan bo‘lsa, boshqalar esa bu kabi shaxsiy masalalar omma oldida muhokama qilinishi to‘g‘rimi-yo‘qmi degan savollarni o‘rtaga tashlagan.
Shu tariqa oddiy suhbat davomida aytilgan bir tavsiya keng jamoatchilik muhokamasiga aylanib, jamiyatda oila qurish yoshi va shaxsiy tanlovlar borasida yana bir bor fikr almashuviga turtki berdi.
…