Ariana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Amerikalik xonanda va aktrisa Ariana Grande Oq uydan uning qo‘shiqlarini migratsiya siyosatiga oid videolarda ishlatmaslikni talab qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Oq uyning TikTok sahifasida e’lon qilingan videoda federal agentlar odamlarni hibsga olayotgani aks etgan. Rolikka fon sifatida Ariana Grandening “Be” qo‘shig‘i qo‘yilgan.
Xonanda bunga keskin munosabat bildirib, o‘z musiqasidan bunday mazmundagi kontentlarda foydalanilmasligini so‘radi.
Ariana Grande jamoasi hozirda qo‘shiqni videodan olib tashlash bo‘yicha huquqiy imkoniyatlarni o‘rganmoqda.
…