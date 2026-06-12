Ariana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildi

·0·Dunyo
Ariana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildi

Amerikalik xonanda va aktrisa Ariana Grande Oq uydan uning qo‘shiqlarini migratsiya siyosatiga oid videolarda ishlatmaslikni talab qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Oq uyning TikTok sahifasida e’lon qilingan videoda federal agentlar odamlarni hibsga olayotgani aks etgan. Rolikka fon sifatida Ariana Grandening “Be” qo‘shig‘i qo‘yilgan.

Xonanda bunga keskin munosabat bildirib, o‘z musiqasidan bunday mazmundagi kontentlarda foydalanilmasligini so‘radi.

Ariana Grande jamoasi hozirda qo‘shiqni videodan olib tashlash bo‘yicha huquqiy imkoniyatlarni o‘rganmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiTailand malikasi 4 yil komada yotib, sog‘lig‘i keskin yomonlashgani sababli vafot etdiBugun, 12:00Niqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan insonNiqobdagi xayriyachi: butun dunyoga yashirin yordam berayotgan insonBugun, 10:51Insoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriInsoniyatning ilk izlari saqlangan 9 ming yillik g‘or siriBugun, 10:14Ilon Mask tarixdagi birinchi trillionerga aylangani aytilmoqdaIlon Mask tarixdagi birinchi trillionerga aylangani aytilmoqdaBugun, 08:56Janubiy Koreyaning sobiq prezidenti 30 yilga qamaldiJanubiy Koreyaning sobiq prezidenti 30 yilga qamaldiBugun, 08:33Erdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildiErdog‘an jurnalist qizga turmush qurishni kechiktirmaslikni tavsiya qildiBugun, 06:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi