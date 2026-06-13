Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildi

·24·Dunyo
Rossiyada migrantlar uchun tibbiy ko‘rik qoidalari kuchaytirildi

Rossiyada migrantlar uchun tibbiy nazorat talablari yanada kuchaytirilmoqda. Prezident Vladimir Putin tomonidan imzolangan yangi qonunga ko‘ra, majburiy tibbiy ko‘rikdan o‘tish muddati 90 kundan 30 kunga qisqartirildi.

Endilikda mehnat migrantlari hamda mamlakat hududida 90 kundan ortiq qoladigan barcha xorijliklar nafaqat dastlabki, balki har yili muntazam ravishda tibbiy ko‘rikdan o‘tishi shart bo‘ladi. Ushbu tartib migrantlar sog‘lig‘i ustidan nazoratni kuchaytirish va epidemiologik xavflarning oldini olishga qaratilgan.

Tibbiy ko‘rik natijalari maxsus davlat bazasiga kiritiladi. Agar tekshiruvlar davomida xavfli yuqumli kasalliklar yoki giyohvand moddalar iste’moli aniqlansa, bu haqdagi ma’lumotlar avtomatik ravishda Ichki ishlar vazirligiga yuboriladi.

Yangi qonunga ko‘ra, tibbiy ko‘rikdan o‘tishdan bosh tortgan yoki belgilangan muddatlarga amal qilmagan migrantlarga nisbatan jarima qo‘llanishi, hatto deportatsiya chorasi ko‘rilishi mumkin.

Mazkur tartib 2026 yil 1 sentyabrdan kuchga kiradi va u migrantlar faoliyati ustidan nazoratni yanada kuchaytirishga xizmat qiladi.

RossiyaVladimir PutinIchki ishlar vazirligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)"Ilgichdagi pidjak" bilan raqs — tomoshabinlarni hayratga solgan chiqish (video)Bugun, 00:00Niderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiNiderlandiyada hayvonlarsiz dunyodagi ilk «ferma» ochildiKecha, 17:43Marokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiMarokash Ispaniya shaharlarini qaytarishni talab qildiKecha, 16:30Antalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiAntalyada 267 yo‘lovchili samolyot ustunga urilib to‘xtadiKecha, 15:49Xitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiXitoy suvlarida josus toshbaqalar va baliqlar shov-shuvga sabab bo‘ldiKecha, 15:43Ariana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiAriana Grande Oq uydan musiqasidan foydalanmaslikni talab qildiKecha, 12:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi