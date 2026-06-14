“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqda

·0·Dunyo
“Sochga o‘xshash” taom: Xitoydagi noodatiy delikates hayrat uyg‘otmoqda

Xitoyda tashqi ko‘rinishi inson sochiga o‘xshab ketadigan noodatiy mahsulot — fatsay (fat choy) tobora ommalashib bormoqda. Bu g‘aroyib taom ko‘plab sayyohlar va internet foydalanuvchilarining qiziqishini uyg‘otmoqda.

Aslida fatsay cho‘l hududlaridagi suv havzalarida o‘sadigan yeyiladigan sianobakteriya hisoblanadi. Quritilgan holatda u uzun, ingichka qora tolalarga o‘xshab ketadi va aynan shu ko‘rinishi sabab ko‘pchilikni hayratga soladi.

Odatda fatsay turli sho‘rvalarga qo‘shilib, suvda yumshagach ugra yoki lapshaga o‘xshash holatga keladi. Ba’zi kafe va ko‘cha taomlari savdogarlari esa uni ziravorlar bilan qovurib, alohida taom sifatida ham taqdim etishadi.

Qiziq tomoni shundaki, bu mahsulotni ilk bor ko‘rgan sayyohlar ko‘pincha uni haqiqiy soch deb o‘ylab, hayratda qolishadi. Shunga qaramay, fatsay mahalliy aholining sevimli taomlaridan biri bo‘lib, o‘ziga xos ta’mi bilan qadrlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqdaXitoyda robotlar odamlardan pul so‘rab, tilanchilik qilmoqdaBugun, 05:17Soxta diplom bilan 17 yil parvoz qilgan uchuvchi qo‘lga olindiSoxta diplom bilan 17 yil parvoz qilgan uchuvchi qo‘lga olindiBugun, 05:02Olimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildiOlimlar hayratda: Antarktida muzlari ostida ulkan sirli tuzilma topildiBugun, 20:42Eron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiEron AQSH tinchlik kelishuvi: urush tugashi yaqinlashyaptimiBugun, 20:22Eron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiEron AQSH musodarasidan qo‘rqib yadroviy obyektlarini yanada mustahkamladiKecha, 17:20Sun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiSun’iy intellekt yordamida chiqindilarni o‘chirgan amaldor ishdan bo‘shatildiKecha, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi