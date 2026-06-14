Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdi

·0·Dunyo
Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdi

Internet varaqlari va ijtimoiy tarmoqlar olamida chinakam tarixiy voqelik yuz berdi. Dunyoning eng taniqli va eng mashhur raqamli kontent ijodkori, ya’ni blogeri hisoblangan MrBeast (haqiqiy ismi Jeyms Stiven Donaldson) YouTube videoplatformasida naqd 500 million, ya’ni yarim milliardlik obunachilar armiyasiga ega bo‘lgan sayyoramizdagi ilk shaxsga aylandi. Bu ko‘rsatkich nafaqat blogerlik sohasida, balki butun raqamli media olamida hali hech kim yeta olmagan mutlaq rekord sifatida tarix sahifalariga muhrlandi.

Global tarmoq muxlislarining sevimli qahramoniga aylangan MrBeast kanali bundan 14 yil muqaddam — 2012 yilning 20 fevral sanasida rasman ro‘yxatdan o‘tkazilgan edi. O‘shanda hali maktab bolasi bo‘lgan Jeyms o‘zining ilk ijod mahsulini ertasi kuni, 21 fevralda ommaga taqdim etgan.

Kompyuter o‘yinlaridan milliardlik «Kalmar o‘yini»gacha

Blogerlik faoliyatining dastlabki yillarida Donaldson o‘z kanaliga asosan yoshlar o‘rtasida ommabop bo‘lgan turli qiziqarli videoo‘yinlarni o‘ynash (geympley) jarayonlari tasvirlangan oddiy roliklarni joylashtirib borgan. Vaqt o‘tishi bilan u o‘z yo‘nalishini butkul o‘zgartirdi va katta mablag‘ talab qiladigan vahimali chellenjlar, aql bovar qilmas shartlar hamda yirik pullik mukofotlar va qimmatbaho sovg‘alar qo‘yilgan ko‘ngilochar tanlovlar orqali butun dunyoga tanildi.

Uning faoliyatidagi eng shov-shuvli va eng ko‘p ko‘rilgan ijod mahsuli — «Real hayotdagi kalmar o‘yini $456 000 uchun!» deb nomlangan maxsus loyihasi bo‘lib, u bugungi kungacha jahon miqyosida qariyb bir milliard marotaba tomosha qilingan va rekordlarni yangilagan.

MrBeastning o‘z muvaffaqiyati haqidagi dil izhorlari:

«To‘g‘risi, bu shunchaki aql bovar qilmas, sehrli holat. O‘zim ham hayratdaman... Aytmoqchimanki, agar matematik hisob-kitoblarga qaralsa, men aslida hozirgi yuksak darajaga chiqishim va bunday maqomga erishishim kerak emas edi. Masalan, mening kanalimda yarim milliard inson jamlanishi imkonsizdek edi. Statistik nuqtayi nazardan olib qaraganda, buning sodir bo‘lishi hech bir qolipga to‘g‘ri kelmaydi».

Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali dunyoning raqamli platformadagi eng boy va eng nufuzli blogeri MrBeast xoldingining moliyaviy holati va biznes tarmoqlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Joriy obunachilar soni

Kanal ochilgan rasmiy sana

Eng mashhur loyihasi va ko‘rilishlar soni

Xolding kompaniyasining umumiy qiymati

Loyihalarning bir yillik sof daromadi

Unga tegishli asosiy savdo brendlari

500 million


(Yarim milliard)

2012 yil 20 fevral

«Real hayotdagi kalmar o‘yini»


(Qariyb 1 milliard marta ko‘rilgan)

5 milliard dollar


(Bloomberg bahosi)

400 million dollardan ortiq


(2024 yilgi ko‘rsatkich)

Feastables (Shokolad)


Lunchly (Gazaklar)


• Videostudiya

Moliyaviy inqirozdan 5 milliard dollarlik imperiyagacha

Bugungi kunda ko‘plab yoshlar uchun muvaffaqiyat timsoliga aylangan Donaldson hayotining og‘ir damlarini ham yodga oldi. U asl kelib chiqishi juda oddiy va kam ta’minlangan oiladan ekanini, ota-onasi harbiy sohada xizmat qilganini ochiqladi. Ayniqsa, 2008 yilda butun dunyoni larzaga keltirgan global moliyaviy inqiroz davrida uning oilasi to‘liq bankrotlikka uchrab, juda og‘ir kunlarni boshdan kechirgan. Biroq tinimsiz mehnat va yangilikka intilish uni dunyo elitasi qatoriga qo‘shdi.

Iqtisodiyot olamining nufuzli nashri hisoblangan «Bloomberg» bergan ma’lumotlarga ko‘ra, MrBeast o‘z kontent imperiyasini yanada kengaytirish va yangi loyihalarni ishga tushirish maqsadida yirik investorlardan bir necha yuz million dollarlik qo‘shimcha mablag‘ jalb qilish bo‘yicha muvaffaqiyatli muzokaralar olib bormoqda. Ekspertlar tomonidan uning shaxsiy xolding kompaniyasi ayni paytda taxminan 5 milliard dollarga baholanmoqda.

Bloger nafaqat video olish, balki yirik biznes tarmoqlarini ham boshqaradi. Unga tegishli bo‘lgan shirinliklar ishlab chiqaruvchi «Feastables» shokolad brendi, tezkor tamaddi qilishga mo‘ljallangan «Lunchly» gazaklar kompaniyasi hamda zamonaviy media mahsulotlar yaratuvchi ulkan maxsus studiyasi shular jumlasidandir. Blogerning ichki moliyaviy manbalariga tayanib xabar berilishicha, birgina 2024 yilning o‘zida uning ushbu sertarmoq loyihalari jami 400 million dollardan ortiq toza daromad keltirgan.

Ijtimoiy tarmoqlar olamidagi eng qiziqarli voqealar, MrBeast va boshqa mashhur yulduzlarning hayoti hamda zamonaviy texnologiya dunyosiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildiDonald Tramp AQSH va Eron o‘rtasidagi tinchlik kelishuvini e’lon qildiBugun, 11:43Qizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiQizchaning ilon bilan videolari ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 11:39Bir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBir lahzalik xato: Braziliyadagi dahshatli fojiaBugun, 11:25Hindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandiHindistonda harbiy samolyot qo‘nish vaqtida bir necha bo‘lakka parchalandiBugun, 10:33Anqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiAnqarada kuchli yomg‘ir suv toshqinlariga sabab bo‘ldiBugun, 10:09Sud qarori bilan Tramp nomi san’at markazidan o‘chirildiSud qarori bilan Tramp nomi san’at markazidan o‘chirildiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi