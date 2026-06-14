Yutub qiroli MrBeast yarim milliardlik marrani birinchi bo‘lib zabt etdi
Internet varaqlari va ijtimoiy tarmoqlar olamida chinakam tarixiy voqelik yuz berdi. Dunyoning eng taniqli va eng mashhur raqamli kontent ijodkori, ya’ni blogeri hisoblangan MrBeast (haqiqiy ismi Jeyms Stiven Donaldson) YouTube videoplatformasida naqd 500 million, ya’ni yarim milliardlik obunachilar armiyasiga ega bo‘lgan sayyoramizdagi ilk shaxsga aylandi. Bu ko‘rsatkich nafaqat blogerlik sohasida, balki butun raqamli media olamida hali hech kim yeta olmagan mutlaq rekord sifatida tarix sahifalariga muhrlandi.
Global tarmoq muxlislarining sevimli qahramoniga aylangan MrBeast kanali bundan 14 yil muqaddam — 2012 yilning 20 fevral sanasida rasman ro‘yxatdan o‘tkazilgan edi. O‘shanda hali maktab bolasi bo‘lgan Jeyms o‘zining ilk ijod mahsulini ertasi kuni, 21 fevralda ommaga taqdim etgan.
Kompyuter o‘yinlaridan milliardlik «Kalmar o‘yini»gacha
Blogerlik faoliyatining dastlabki yillarida Donaldson o‘z kanaliga asosan yoshlar o‘rtasida ommabop bo‘lgan turli qiziqarli videoo‘yinlarni o‘ynash (geympley) jarayonlari tasvirlangan oddiy roliklarni joylashtirib borgan. Vaqt o‘tishi bilan u o‘z yo‘nalishini butkul o‘zgartirdi va katta mablag‘ talab qiladigan vahimali chellenjlar, aql bovar qilmas shartlar hamda yirik pullik mukofotlar va qimmatbaho sovg‘alar qo‘yilgan ko‘ngilochar tanlovlar orqali butun dunyoga tanildi.
Uning faoliyatidagi eng shov-shuvli va eng ko‘p ko‘rilgan ijod mahsuli — «Real hayotdagi kalmar o‘yini $456 000 uchun!» deb nomlangan maxsus loyihasi bo‘lib, u bugungi kungacha jahon miqyosida qariyb bir milliard marotaba tomosha qilingan va rekordlarni yangilagan.
MrBeastning o‘z muvaffaqiyati haqidagi dil izhorlari:
«To‘g‘risi, bu shunchaki aql bovar qilmas, sehrli holat. O‘zim ham hayratdaman... Aytmoqchimanki, agar matematik hisob-kitoblarga qaralsa, men aslida hozirgi yuksak darajaga chiqishim va bunday maqomga erishishim kerak emas edi. Masalan, mening kanalimda yarim milliard inson jamlanishi imkonsizdek edi. Statistik nuqtayi nazardan olib qaraganda, buning sodir bo‘lishi hech bir qolipga to‘g‘ri kelmaydi».
Quyidagi maxsus tahliliy jadval orqali dunyoning raqamli platformadagi eng boy va eng nufuzli blogeri MrBeast xoldingining moliyaviy holati va biznes tarmoqlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Joriy obunachilar soni
Kanal ochilgan rasmiy sana
Eng mashhur loyihasi va ko‘rilishlar soni
Xolding kompaniyasining umumiy qiymati
Loyihalarning bir yillik sof daromadi
Unga tegishli asosiy savdo brendlari
500 million
(Yarim milliard)
2012 yil 20 fevral
«Real hayotdagi kalmar o‘yini»
(Qariyb 1 milliard marta ko‘rilgan)
5 milliard dollar
(Bloomberg bahosi)
400 million dollardan ortiq
(2024 yilgi ko‘rsatkich)
• Feastables (Shokolad)
• Lunchly (Gazaklar)
• Videostudiya
Moliyaviy inqirozdan 5 milliard dollarlik imperiyagacha
Bugungi kunda ko‘plab yoshlar uchun muvaffaqiyat timsoliga aylangan Donaldson hayotining og‘ir damlarini ham yodga oldi. U asl kelib chiqishi juda oddiy va kam ta’minlangan oiladan ekanini, ota-onasi harbiy sohada xizmat qilganini ochiqladi. Ayniqsa, 2008 yilda butun dunyoni larzaga keltirgan global moliyaviy inqiroz davrida uning oilasi to‘liq bankrotlikka uchrab, juda og‘ir kunlarni boshdan kechirgan. Biroq tinimsiz mehnat va yangilikka intilish uni dunyo elitasi qatoriga qo‘shdi.
Iqtisodiyot olamining nufuzli nashri hisoblangan «Bloomberg» bergan ma’lumotlarga ko‘ra, MrBeast o‘z kontent imperiyasini yanada kengaytirish va yangi loyihalarni ishga tushirish maqsadida yirik investorlardan bir necha yuz million dollarlik qo‘shimcha mablag‘ jalb qilish bo‘yicha muvaffaqiyatli muzokaralar olib bormoqda. Ekspertlar tomonidan uning shaxsiy xolding kompaniyasi ayni paytda taxminan 5 milliard dollarga baholanmoqda.
Bloger nafaqat video olish, balki yirik biznes tarmoqlarini ham boshqaradi. Unga tegishli bo‘lgan shirinliklar ishlab chiqaruvchi «Feastables» shokolad brendi, tezkor tamaddi qilishga mo‘ljallangan «Lunchly» gazaklar kompaniyasi hamda zamonaviy media mahsulotlar yaratuvchi ulkan maxsus studiyasi shular jumlasidandir. Blogerning ichki moliyaviy manbalariga tayanib xabar berilishicha, birgina 2024 yilning o‘zida uning ushbu sertarmoq loyihalari jami 400 million dollardan ortiq toza daromad keltirgan.
Ijtimoiy tarmoqlar olamidagi eng qiziqarli voqealar, MrBeast va boshqa mashhur yulduzlarning hayoti hamda zamonaviy texnologiya dunyosiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…