Mashinadan sakragan it hujum qildi: ko‘chada keskin vaziyat yuzaga keldi
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda kutilmagan va xavfli holat aks etgan. Unda qiz o‘zining ikki uy hayvoni bilan yo‘ldan o‘tib ketayotgan paytda, yonidagi avtomobil ichida bo‘lgan it to‘satdan ochiq oynadan sakrab tushib, ularga tashlanadi.
Natijada hayvonlar o‘rtasida darhol urish boshlanib ketadi. Vaziyat keskin tus olgach, qiz o‘z jonivorlarini himoya qilish uchun aralashishga majbur bo‘ladi.
Oradan bir necha soniya o‘tib, avtomobildan itning egasi yugurib chiqadi va atrofdagi odamlar bilan birgalikda hayvonlarni ajratishga harakat qiladi. Ularning sa’y-harakatlari bilan vaziyat nazoratga olinadi.
Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Ayrim foydalanuvchilar it egasi keyinchalik vaziyatni bartaraf etishga harakat qilganini ijobiy baholagan bo‘lsa, boshqalar bunday holat umuman yuz bermasligi uchun hayvon boshidanoq qat’iy nazorat ostida bo‘lishi kerakligini ta’kidlashmoqda.
Ushbu hodisa yana bir bor uy hayvonlarini nazorat qilish va xavfsizlik choralariga amal qilish naqadar muhimligini eslatdi.
…