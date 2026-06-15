Norvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldi

·56·Dunyo
Norvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldi

Norvegiya valiahd malikasining o‘g‘li ikki marta zo‘rlash jinoyatida aybdor deb topildi. Oslo sudi 15 iyun kuni uni to‘rt yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi.

29 yoshli Marius Borg Hoybi o‘z aybini tan olmagan. U sud qarori ustidan shikoyat qilish huquqiga ega. U valiahd malika Mette-Maritning valiahd shahzoda Haakon bilan nikohidan oldingi munosabatlaridan dunyoga kelgan o‘g‘li hisoblanadi.

Sariq sochli, kapalak-bo‘yinbog‘ taqqan yigit tadbirda o‘tiribdi.

Hoybiga jami 40 ta ayblov qo‘yilgan edi. Ushbu jinoyatlar bo‘yicha eng yuqori jazo 16 yillik qamoqni nazarda tutadi. Zo‘rlash bilan bog‘liq ayblovlar 2018 va 2024 yillar oralig‘ida to‘rt nafar ayolga nisbatan sodir etilgan. Jabrlanuvchilar o‘sha paytda uxlab yotgan yoki o‘zini himoya qila olmaydigan holatda bo‘lgani ta’kidlanmoqda.

Prokuror unga yetti yilu yetti oy qamoq jazosi tayinlashni so‘ragan edi. Himoya tomoni esa Hoybini zo‘rlash ayblovlaridan oqlashni talab qildi va u tan olgan qilmishlari uchun eng ko‘pi bilan 18 oy jazo olishi kerakligini bildirdi.

Prokuratura Hoybini “o‘zi xohlaganini qilishga haqliman, deb o‘ylaydigan shaxs” sifatida ta’rifladi. 29 yoshli shaxzodaning o‘zi esa “uxlab yotgan ayollar bilan jinsiy aloqa qilish odati yo‘qligini” aytdi. Shu bilan birga u ommaviy axborot vositalarini o‘zini “hayvon” sifatida ko‘rsatishda aybladi.

Norvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldi

Sud uni sobiq sevgilisiga nisbatan uy sharoitidagi zo‘ravonlik, tahdid qilish va yo‘l harakati qoidalarini buzishda ham aybdor deb topdi. Biroq qolgan ikki zo‘rlash ayblovi bo‘yicha u oqlandi.

Yetti hafta davom etgan sud jarayoni Norvegiyada katta shov-shuvlarga sabab bo‘ldi. Tinglovlarda Hoybining giyohvand moddalarga qaramligi haqida ham so‘z yuritildi. Dalil sifatida jinsiy aloqa tasvirlangan videolavhalar va 800 dan ortiq sms-xabarlar taqdim etildi.

Marius Borg HøibyMette-MaritHaakonOsloDeutsche Welle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdiBugun, 12:51Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiZelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiBugun, 11:58Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)Tramp tadbirda uxlab qoldimi? Kadrlar bahslarga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:47Soxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardiSoxta “lord xotini” Moskvada qimmatbaho buyumlarni o‘mardiBugun, 10:39Fir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiFir’avnlar ko‘z surmasi ortidagi haqiqat nima: 4000 yillik sirlar ochildiBugun, 08:54Parashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiParashyutda uchgan eshak: video tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldiBugun, 08:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi