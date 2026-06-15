Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)

·0·Dunyo
Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)

Hindistonlik Daulat Giri Ji Maharaj qalban poklanish va Shiva ma’budiga yaqinlashish maqsadida besh yildan buyon bir daqiqa ham o‘tirmasdan hayot kechirmoqda. Bu haqda Taaza TV xabar berdi.

U qadimiy “kxada tapasya” ruhiy amaliyotiga amal qilmoqda. Qasamga ko‘ra, u ketma-ket 12 yil davomida tik turgan holda yashashi kerak. Hinduilik an’analariga ko‘ra, bunday og‘ir tarkidunyochilik insonga ruhiy kuch bag‘ishlaydi va ma’budga yaqinlashishga yordam beradi.

Maharaj ushbu amaliyotni boshlaganidan buyon hech qachon o‘tirmagan va oyoqlarini uzatmagan. Hatto uyquni ham tik turgan holda amalga oshiradi. Buning uchun unga maxsus tirgak qurilmasi muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Biroq uzoq yillik jismoniy bosim uning salomatligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan. Oyoqlari qattiq shishib, qorayib ketgan, qon aylanishi esa sezilarli darajada yomonlashgan.

Shunga qaramay, u o‘z qasamiga sodiq qolmoqda. Mahalliy ibodatxona qoshidagi ko‘ngillilar uning ahvolini muntazam kuzatib, oyoqlariga shifobaxsh malhamlar surtish va zarur parvarish ishlarini amalga oshirib kelmoqda.

Ma’lum qilinishicha, ushbu ruhiy amaliyot to‘liq yakunlanishi uchun Daulat Giri Ji Maharaj yana yetti yil davomida tik turishi kerak bo‘ladi.

Daulat Giri Ji MaharajHindistonShivaTaaza TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Politsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiPolitsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydiBugun, 13:21Britaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBritaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBugun, 13:14Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiAngliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiBugun, 13:09Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Bugun, 13:015 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdiBugun, 12:51Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiZelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi