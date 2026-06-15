Hindistondagi shok holat: erkak 5 yildan beri tik holda yashamoqda (Video)
Hindistonlik Daulat Giri Ji Maharaj qalban poklanish va Shiva ma’budiga yaqinlashish maqsadida besh yildan buyon bir daqiqa ham o‘tirmasdan hayot kechirmoqda. Bu haqda Taaza TV xabar berdi.
U qadimiy “kxada tapasya” ruhiy amaliyotiga amal qilmoqda. Qasamga ko‘ra, u ketma-ket 12 yil davomida tik turgan holda yashashi kerak. Hinduilik an’analariga ko‘ra, bunday og‘ir tarkidunyochilik insonga ruhiy kuch bag‘ishlaydi va ma’budga yaqinlashishga yordam beradi.
Maharaj ushbu amaliyotni boshlaganidan buyon hech qachon o‘tirmagan va oyoqlarini uzatmagan. Hatto uyquni ham tik turgan holda amalga oshiradi. Buning uchun unga maxsus tirgak qurilmasi muvozanatni saqlashga yordam beradi.
Biroq uzoq yillik jismoniy bosim uning salomatligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatgan. Oyoqlari qattiq shishib, qorayib ketgan, qon aylanishi esa sezilarli darajada yomonlashgan.
Shunga qaramay, u o‘z qasamiga sodiq qolmoqda. Mahalliy ibodatxona qoshidagi ko‘ngillilar uning ahvolini muntazam kuzatib, oyoqlariga shifobaxsh malhamlar surtish va zarur parvarish ishlarini amalga oshirib kelmoqda.
Ma’lum qilinishicha, ushbu ruhiy amaliyot to‘liq yakunlanishi uchun Daulat Giri Ji Maharaj yana yetti yil davomida tik turishi kerak bo‘ladi.
…