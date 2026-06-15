Politsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydi

·30·Dunyo
Politsiya adashib 9 yoshli qizaloqni otib qo‘ydi

Pokistonda politsiya xodimlari bosqinchilarni ta’qib qilayotgan paytda jiddiy xatoga yo‘l qo‘yib, boshqa avtomobilga qarata o‘t ochgan. Oqibatda 9 yoshli avstraliyalik qizaloq halok bo‘lgan, uning oilasidan ikki kishi jarohat olgan. Bu haqda The Independent xabar berdi.

Voqea Panjob provinsiyasining Chakval shahrida sodir bo‘lgan. Ma’lum bo‘lishicha, 10 iyun kuni kechasi qurollangan mototsikldagi bosqinchilar oilaga hujum qilgan va ulardan taxminan 500 ming pokiston rupiyasi (taxminan 1800 dollar) qiymatidagi zargarlik buyumlarini tortib olgan.

Shu vaqtda politsiya boshqa jinoyatchilarni quvayotgan bo‘lgan. Oila esa voqeadan so‘ng o‘z avtomobilida hududni tark etayotganida, xodimlar ularni gumonlanuvchilar deb o‘ylab o‘q uzgan.

Politsiya vakiliga ko‘ra, avtomobil tez harakatlanayotgani sababli uni bosqinchilarniki deb xato baholashgan va nazoratsiz o‘t ochilgan.

Halokat natijasida Haniya Ahmed ismli 9 yoshli qizaloq shifoxonaga yetkazilgan, biroq uning hayotini saqlab qolishning iloji bo‘lmagan. Otasi va akasi jarohat olgan, onasi esa zarar ko‘rmagan.

Keyinchalik ikki nafar asosiy gumonlanuvchi politsiya bilan to‘qnashuvda o‘ldirilgani ma’lum qilindi. Shu bilan birga, politsiya xodimi hibsga olingan va tergov boshlangan.

Hukumat voqeani o‘rganish uchun qo‘shma tergov guruhini tuzgan. Agar beparvolik yoki ayb isbotlansa, qattiq qonuniy choralar ko‘rilishi aytilgan.

Avstraliya TIV ham oilaga konsullik yordami ko‘rsatilayotganini ma’lum qildi.

PakistanChakwalPunjabThe IndependentHaniya Ahmed
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Britaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBritaniya 16 yoshgacha bo‘lgan bolalarga ijtimoiy tarmoqlarni cheklaydiBugun, 13:14Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiAngliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldiBugun, 13:09Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Lavrov: “Barcha jahon urushlarini Yevropa boshlagan”Bugun, 13:015 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdi5 yildan beri o‘tirmagan erkak: noodatiy qasam hayrat uyg‘otdiBugun, 12:51Zelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiZelenskiy Ukrainaning Yevropa xavfsizligidagi o‘rni haqida bayonot berdiBugun, 11:58Norvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldiNorvegiyada qirollik oilasi a’zosi zo‘rlashda ayblanib 40 ta ayblov bilan qamaldiBugun, 11:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi