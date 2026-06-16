Poygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdi

·23·Dunyo
Poygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdi

Germaniyada o‘tkazilgan velopoyga vaqtida kutilmagan hodisa yuz berdi. Poygani yaqinroqdan tomosha qilishni istagan keksa ayol tasodifan sportchilar yo‘liga chiqib ketib, ommaviy to‘qnashuvga sabab bo‘ldi.

Ma’lum bo‘lishicha, elektr moped boshqarayotgan ayol poygani yaxshiroq ko‘rish maqsadida xavfsizlik hududini buzib, yo‘lga kirib qolgan. Shu paytda katta tezlikda harakatlanayotgan velopoygachilar uni chetlab o‘tishga ulgurmay, bir-biriga urilib ketgan.

Natijada zanjirli to‘qnashuv yuzaga kelib, bir nechta sportchi yiqilgan. Hodisa oqibatida ayrim velopoygachilar yengil jarohatlar olgan, ularga joyida tibbiy yordam ko‘rsatilgan.

Guvohlarning aytishicha, voqea bir necha soniya ichida sodir bo‘lgan va poyga ishtirokchilari bunday vaziyatni kutmagan. Ushbu hodisa sport musobaqalarida xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish naqadar muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.

Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo‘lib, foydalanuvchilar tashkilotchilar va tomoshabinlar mas’uliyati haqida turli fikrlar bildirmoqda.

Germaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ka’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalarKa’ba kisvasi yangilandi: muqaddas maskanda ulug‘ lahzalarBugun, 08:13Sun’iy intellekt orqali “tirilgan” o‘g‘il: ona bir yildan beri u bilan gaplashmoqdaSun’iy intellekt orqali “tirilgan” o‘g‘il: ona bir yildan beri u bilan gaplashmoqdaBugun, 08:03Xitoy dashtlarida “qulagan NUJ” ko‘rinishidagi inshoot qurildiXitoy dashtlarida “qulagan NUJ” ko‘rinishidagi inshoot qurildiBugun, 07:57400 ming yillik topilma inson tarixi haqidagi sirni oshkor qildi400 ming yillik topilma inson tarixi haqidagi sirni oshkor qildiBugun, 04:25JCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadiJCH-2026 dagi ilk sensatsiya: Ispaniya Kabo-Verdeni mag‘lub eta olmadiKecha, 18:35Itamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiItamar Ben-Gvir AQSH va Eron o‘rtasidagi kelishuvga keskin e’tiroz bildirdiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi