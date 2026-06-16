Poygani tomosha qilmoqchi bo‘lgan kampir velopoygachilarni yiqitdi
Germaniyada o‘tkazilgan velopoyga vaqtida kutilmagan hodisa yuz berdi. Poygani yaqinroqdan tomosha qilishni istagan keksa ayol tasodifan sportchilar yo‘liga chiqib ketib, ommaviy to‘qnashuvga sabab bo‘ldi.
Ma’lum bo‘lishicha, elektr moped boshqarayotgan ayol poygani yaxshiroq ko‘rish maqsadida xavfsizlik hududini buzib, yo‘lga kirib qolgan. Shu paytda katta tezlikda harakatlanayotgan velopoygachilar uni chetlab o‘tishga ulgurmay, bir-biriga urilib ketgan.
Natijada zanjirli to‘qnashuv yuzaga kelib, bir nechta sportchi yiqilgan. Hodisa oqibatida ayrim velopoygachilar yengil jarohatlar olgan, ularga joyida tibbiy yordam ko‘rsatilgan.
Guvohlarning aytishicha, voqea bir necha soniya ichida sodir bo‘lgan va poyga ishtirokchilari bunday vaziyatni kutmagan. Ushbu hodisa sport musobaqalarida xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish naqadar muhim ekanini yana bir bor ko‘rsatdi.
Mazkur voqea ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokamalarga sabab bo‘lib, foydalanuvchilar tashkilotchilar va tomoshabinlar mas’uliyati haqida turli fikrlar bildirmoqda.
…