Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkin

·22·Dunyo
Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkin

Dunyo kripto-bozori va raqamli aktivlar olamida jiddiy xavotir va katta bahs-munozaralarga sabab bo‘luvchi kutilmagan yangilik paydo bo‘ldi. Global miqyosdagi eng yirik va mashhur Binance kriptovalyuta birjasi joriy yilning iyul oyidan boshlab Yevropa Ittifoqi hududidagi millionlab mijozlariga rasmiy xizmat ko‘rsatish huquqidan butunlay mahrum bo‘lishi xavfi ostida turibdi. Nufuzli Reuters axborot agentligining vaziyatdan juda yaxshi xabardor bo‘lgan ishonchli manbalarga tayanib tarqatgan bayonotiga ko‘ra, kripto-gigantning tegishli faoliyat litsenziyasini qo‘lga kiritish uchun topshirgan rasmiy arizasi Yevropa regulyatorlari tomonidan rad etilishi kutilmoqda.

MiCA qoidalari: Yevropa raqamli bozorida yangi tartiblar

Eski qit’a iqtisodiy hududida kripto-aktivlar aylanmasini tartibga solish maqsadida joriy etilgan Yevropa Ittifoqining yangi qat’iy qonunchilik talablariga muvofiq, barcha kriptovalyuta kompaniyalari Yevropada o‘z ish faoliyatlarini qonuniy davom ettirishlari uchun shu yilning iyun oyi yakuniga qadar MiCA (Markets in Crypto-Assets) deb nomlanuvchi maxsus va o‘ta muhim litsenziyani qo‘lga kiritishlari shart etib belgilangan. Binance mazkur talab ijrosini ta’minlash maqsadida Gretsiya bozor nazorati davlat regulyatoriga tegishli hujjatlarini taqdim etgan edi. Biroq Reuters manbalari aynan Afina rasmiylari ushbu arizani inkor qilishi mumkinligini aytmoqda. Qizig‘i shundaki, agentlik bunday salbiy qarorning asl sabablari nima bilan bog‘liq ekanligiga aniqlik kiritmagan va tafsilotlarni ochiqlamagan.

Quyidagi maxsus iqtisodiy va kripto-bozor tahlili jadvali orqali Binance atrofidagi ayni paytdagi vaziyat va tomonlarning rasmiy munosabatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Tartibga soluvchi yangi qonunchilik

Litsenziya olish muddati

Ariza topshirilgan davlat organi

Reuters agentligining insayd ma’lumoti

Nazorat organi va Binance birjasining rasmiy munosabati

🇪🇺 MiCA


(Yevropa Ittifoqining kripto-aktivlar bo‘yicha yangi nizomi)

Iyun oyining oxirigacha


(Qat’iy belgilangan muddat)

Gretsiya kapital bozori komissiyasi


(Afina rasmiy regulyatori)

Iyul oyidan boshlab Yevropa Ittifoqidagi mijozlarga xizmat ko‘rsatish ruxsatnomasi rad etilishi mumkin

Gretsiya komissiyasi: Izoh berishni istamadi.


Binance rahbariyati: Ariza talablarga mos, rasmiy rad javobi olinmagan deb bayonot berdi.

Tomonlarning raddiyasi: Kimning gapi to‘g‘ri?

Yuzaga kelgan ushbu bahsli vaziyat yuzasidan Gretsiya kapital bozori komissiyasi hozircha ommaviy axborot vositalariga biror-bir rasmiy izoh yoki tuzilmaviy munosabat bildirishdan qat’iyan bosh tortdi. Bu esa kuluarlardagi shubha-gumonlarni yanada kuchaytirmoqda.

O‘z navbatida, Binance platformasi rahbariyati ushbu xavotirli xabarlarga nisbatan tezkorlik bilan o‘z pozitsiyasini ma’lum qildi. Birja vakillarining qat’iy ta’kidlashicha, kompaniya ixtiyoridagi mavjud ichki ma’lumotlarga ko‘ra, Gretsiya hukumati arizani ko‘rib chiqish jarayonini allaqachon muvaffaqiyatli yakunlagan. Shuningdek, hujjatlar MiCA litsenziyasini olishning barcha talab va shartlariga to‘liq muvofiq deb topilgan. «Gretsiya tomonidan buning aksi haqida birjamizga hech qanday rasmiy ogohlantirish yoki bayonot kelib tushgani yo‘q», — deyiladi kompaniya chiqishida. Bundan ko‘rinib turibdiki, kripto-sanoatda kuz fasligacha katta huquqiy kurashlar davom etishi mumkin.

Kripto-tahlilchilarning fikri:

Yevropa bozori mazkur birja uchun eng strategik va daromadli hududlardan biri hisoblanadi. Agar MiCA litsenziyasi atrofidagi muammolar haqiqatga aylanib, Binance Yevropani tark etishga majbur bo‘lsa, bu raqamli valyutalar kursiga va umumiy treyderlar faolligiga jiddiy zarba bo‘lishi mumkin. Ammo Binance o‘z qonuniy maqomini himoya qilishga to‘liq tayyor ko‘rinmoqda.

Global kripto-bozordagi eng shov-shuvli o‘zgarishlar, Binance va MiCA tizimidagi so‘nggi texnik jarayonlar hamda jahon moliya olamiga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

BinanceYevropa IttifoqiReutersGretsiyaAfina
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdi6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdiBugun, 15:05Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Bugun, 14:552000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdiBugun, 14:19“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdiBugun, 12:31Dunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiDunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiBugun, 12:20Putin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiPutin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi