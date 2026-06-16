Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkin
Dunyo kripto-bozori va raqamli aktivlar olamida jiddiy xavotir va katta bahs-munozaralarga sabab bo‘luvchi kutilmagan yangilik paydo bo‘ldi. Global miqyosdagi eng yirik va mashhur Binance kriptovalyuta birjasi joriy yilning iyul oyidan boshlab Yevropa Ittifoqi hududidagi millionlab mijozlariga rasmiy xizmat ko‘rsatish huquqidan butunlay mahrum bo‘lishi xavfi ostida turibdi. Nufuzli Reuters axborot agentligining vaziyatdan juda yaxshi xabardor bo‘lgan ishonchli manbalarga tayanib tarqatgan bayonotiga ko‘ra, kripto-gigantning tegishli faoliyat litsenziyasini qo‘lga kiritish uchun topshirgan rasmiy arizasi Yevropa regulyatorlari tomonidan rad etilishi kutilmoqda.
MiCA qoidalari: Yevropa raqamli bozorida yangi tartiblar
Eski qit’a iqtisodiy hududida kripto-aktivlar aylanmasini tartibga solish maqsadida joriy etilgan Yevropa Ittifoqining yangi qat’iy qonunchilik talablariga muvofiq, barcha kriptovalyuta kompaniyalari Yevropada o‘z ish faoliyatlarini qonuniy davom ettirishlari uchun shu yilning iyun oyi yakuniga qadar MiCA (Markets in Crypto-Assets) deb nomlanuvchi maxsus va o‘ta muhim litsenziyani qo‘lga kiritishlari shart etib belgilangan. Binance mazkur talab ijrosini ta’minlash maqsadida Gretsiya bozor nazorati davlat regulyatoriga tegishli hujjatlarini taqdim etgan edi. Biroq Reuters manbalari aynan Afina rasmiylari ushbu arizani inkor qilishi mumkinligini aytmoqda. Qizig‘i shundaki, agentlik bunday salbiy qarorning asl sabablari nima bilan bog‘liq ekanligiga aniqlik kiritmagan va tafsilotlarni ochiqlamagan.
Quyidagi maxsus iqtisodiy va kripto-bozor tahlili jadvali orqali Binance atrofidagi ayni paytdagi vaziyat va tomonlarning rasmiy munosabatlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Tartibga soluvchi yangi qonunchilik
Litsenziya olish muddati
Ariza topshirilgan davlat organi
Reuters agentligining insayd ma’lumoti
Nazorat organi va Binance birjasining rasmiy munosabati
🇪🇺 MiCA
(Yevropa Ittifoqining kripto-aktivlar bo‘yicha yangi nizomi)
Iyun oyining oxirigacha
(Qat’iy belgilangan muddat)
Gretsiya kapital bozori komissiyasi
(Afina rasmiy regulyatori)
Iyul oyidan boshlab Yevropa Ittifoqidagi mijozlarga xizmat ko‘rsatish ruxsatnomasi rad etilishi mumkin
• Gretsiya komissiyasi: Izoh berishni istamadi.
• Binance rahbariyati: Ariza talablarga mos, rasmiy rad javobi olinmagan deb bayonot berdi.
Tomonlarning raddiyasi: Kimning gapi to‘g‘ri?
Yuzaga kelgan ushbu bahsli vaziyat yuzasidan Gretsiya kapital bozori komissiyasi hozircha ommaviy axborot vositalariga biror-bir rasmiy izoh yoki tuzilmaviy munosabat bildirishdan qat’iyan bosh tortdi. Bu esa kuluarlardagi shubha-gumonlarni yanada kuchaytirmoqda.
O‘z navbatida, Binance platformasi rahbariyati ushbu xavotirli xabarlarga nisbatan tezkorlik bilan o‘z pozitsiyasini ma’lum qildi. Birja vakillarining qat’iy ta’kidlashicha, kompaniya ixtiyoridagi mavjud ichki ma’lumotlarga ko‘ra, Gretsiya hukumati arizani ko‘rib chiqish jarayonini allaqachon muvaffaqiyatli yakunlagan. Shuningdek, hujjatlar MiCA litsenziyasini olishning barcha talab va shartlariga to‘liq muvofiq deb topilgan. «Gretsiya tomonidan buning aksi haqida birjamizga hech qanday rasmiy ogohlantirish yoki bayonot kelib tushgani yo‘q», — deyiladi kompaniya chiqishida. Bundan ko‘rinib turibdiki, kripto-sanoatda kuz fasligacha katta huquqiy kurashlar davom etishi mumkin.
Kripto-tahlilchilarning fikri:
Yevropa bozori mazkur birja uchun eng strategik va daromadli hududlardan biri hisoblanadi. Agar MiCA litsenziyasi atrofidagi muammolar haqiqatga aylanib, Binance Yevropani tark etishga majbur bo‘lsa, bu raqamli valyutalar kursiga va umumiy treyderlar faolligiga jiddiy zarba bo‘lishi mumkin. Ammo Binance o‘z qonuniy maqomini himoya qilishga to‘liq tayyor ko‘rinmoqda.
Global kripto-bozordagi eng shov-shuvli o‘zgarishlar, Binance va MiCA tizimidagi so‘nggi texnik jarayonlar hamda jahon moliya olamiga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…