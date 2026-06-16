6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdi

·0·Dunyo
6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdi

Xitoyning shimoli-g‘arbiy qismida joylashgan Sinxay provinsiyasida kuchli yer silkinishi qayd etildi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, tabiiy ofat oqibatida kamida bir kishi halok bo‘lgan, yana bir necha fuqaro turli darajada jarohat olgan.

Ma’lum qilinishicha, zilzila 16 iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 17:06 atrofida sodir bo‘lgan. Mutaxassislar yer silkinishi kuchini 6,3 magnituda deb baholamoqda. Zilzila o‘chog‘i Haysi okrugidagi tog‘li hududda, taxminan 10 kilometr chuqurlikda joylashgan.

Kuchli tebranishlardan so‘ng zilzila markaziga yaqin hududlardagi ko‘mir konlarida mehnat qilayotgan ishchilar zudlik bilan xavfsiz joylarga ko‘chirildi. Ayni paytda mas’ul idoralar yetkazilgan zarar va jabrlanganlar sonini aniqlash ishlarini davom ettirmoqda.

Qutqaruv xizmatlari vayronalar ostida qolib ketgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan fuqarolarni izlashga kirishgan. Shu bilan birga, mutaxassislar ko‘chki va boshqa ikkilamchi tabiiy ofatlar yuzaga kelish ehtimolini ham baholamoqda.

Xitoyning tegishli idoralari favqulodda chora-tadbirlarni ishga tushirgan. Asosiy zilziladan keyin bir nechta takroriy yer silkinishlari ham kuzatilgan bo‘lib, ulardan eng kuchlisining magnitudasi 4,9 ballni tashkil etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Bugun, 14:55Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBinance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBugun, 14:362000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdiBugun, 14:19“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdi“Qidirilgan bola shu mashinaning o‘zida ekan” — Turkiyada kutilmagan holat yuz berdiBugun, 12:31Dunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiDunyoning eng boy insonlari bir kunda rekord darajada boyidiBugun, 12:20Putin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiPutin va Lukashenko karikaturalari muallifi bo‘lgan rossiyalik mashhur rassom otib o‘ldirildiBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi
40 yil sukut saqlagan “Lunoxod” yana signal yubordi