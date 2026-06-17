Hindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldi
Hindistonda tibbiyot oliygohlariga kirish imtihonlarini qayta topshirish jarayonida Telegram messenjeri 22 iyungacha vaqtincha bloklandi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi.
21 iyun kuni mamlakat bo‘ylab millionlab abituriyentlar tibbiyot oliygohlariga milliy kirish imtihoni — NEET-UG‘ni qayta topshiradi. May oyida o‘tkazilgan imtihon natijalari savollar tarqalib ketgani haqidagi ayblovlar sabab bekor qilingan edi.
Imtihonlarni tashkil etuvchi Milliy imtihon agentligi ushbu qarorni qo‘llab-quvvatlab, bu chora “platformadan firibgarlar tomonidan abituriyentlarni aldash maqsadida uyushgan tarzda foydalanilishi”ga javoban qabul qilinganini ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, bir nechta Telegram kanallari ma’murlari abituriyentlar va ularning ota-onalaridan imtihon savollari sifatida taqdim etilgan materiallarga kirish uchun yuz minglab rupiy talab qilgan. Idora vakillari esa bunday materiallar himoyalangan imtihon tizimidan tashqarida mavjud emasligini ta’kidlagan.
Internet foydalanuvchilari va huquq himoyachilari mazkur taqiqni tanqid qilib, uni imtihonlardagi firibgarlik bilan bog‘liq ancha jiddiy muammoning vaqtinchalik yechimi deb atadi.
Ma’lumot uchun, NEET — Hindiston tibbiyot kollejlariga qabul qilishning asosiy imtihoni hisoblanadi. 2026 yil 3 may kuni o‘tkazilgan imtihonda mamlakat bo‘ylab 2,28 million nafar abituriyent ishtirok etgan. Oradan bir necha kun o‘tib, imtihon savollari tarqalgani haqidagi xabarlar jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘lgan.
Shundan so‘ng Milliy test markazi natijalarni haqiqiy emas deb topib, qayta imtihonni 22 iyunga belgiladi.
…