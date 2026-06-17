Hindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldi

·25·Dunyo
Hindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldi

Hindistonda tibbiyot oliygohlariga kirish imtihonlarini qayta topshirish jarayonida Telegram messenjeri 22 iyungacha vaqtincha bloklandi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi.

21 iyun kuni mamlakat bo‘ylab millionlab abituriyentlar tibbiyot oliygohlariga milliy kirish imtihoni — NEET-UG‘ni qayta topshiradi. May oyida o‘tkazilgan imtihon natijalari savollar tarqalib ketgani haqidagi ayblovlar sabab bekor qilingan edi.

Imtihonlarni tashkil etuvchi Milliy imtihon agentligi ushbu qarorni qo‘llab-quvvatlab, bu chora “platformadan firibgarlar tomonidan abituriyentlarni aldash maqsadida uyushgan tarzda foydalanilishi”ga javoban qabul qilinganini ma’lum qildi.

Qayd etilishicha, bir nechta Telegram kanallari ma’murlari abituriyentlar va ularning ota-onalaridan imtihon savollari sifatida taqdim etilgan materiallarga kirish uchun yuz minglab rupiy talab qilgan. Idora vakillari esa bunday materiallar himoyalangan imtihon tizimidan tashqarida mavjud emasligini ta’kidlagan.

Internet foydalanuvchilari va huquq himoyachilari mazkur taqiqni tanqid qilib, uni imtihonlardagi firibgarlik bilan bog‘liq ancha jiddiy muammoning vaqtinchalik yechimi deb atadi.

Ma’lumot uchun, NEET — Hindiston tibbiyot kollejlariga qabul qilishning asosiy imtihoni hisoblanadi. 2026 yil 3 may kuni o‘tkazilgan imtihonda mamlakat bo‘ylab 2,28 million nafar abituriyent ishtirok etgan. Oradan bir necha kun o‘tib, imtihon savollari tarqalgani haqidagi xabarlar jamoatchilikning keskin noroziligiga sabab bo‘lgan.

Shundan so‘ng Milliy test markazi natijalarni haqiqiy emas deb topib, qayta imtihonni 22 iyunga belgiladi.

HindistonTelegramReutersNEET-UG
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

6,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardi6,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardiKecha, 18:00Ebola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinEbola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinKecha, 17:242000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdiKecha, 15:196,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdi6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdiKecha, 15:05Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Zelenskiy Moskvadagi neft zavodiga berilgan zarbani keskin izohladi (video)Kecha, 14:55Binance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinBinance Yevropa Ittifoqida faoliyat yuritish ruxsatnomasidan mahrum bo‘lishi mumkinKecha, 14:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi