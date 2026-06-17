Urush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi

·43·Dunyo
Urush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldi

AQSH va Eron 19 iyun kuni Jeneva shahrida o‘zaro anglashuv memorandumini imzolashi mumkin. Al Arabiya English nashri ushbu hujjat loyihasining nusxasini qo‘lga kiritgan.

14 banddan iborat bo‘lgan hujjatda urushni to‘liq to‘xtatish, ikki tomonlama munosabatlarni tiklash va iqtisodiy hamkorlikni kuchaytirish nazarda tutilgan.

Loyihaga ko‘ra, AQSH va Eron, shuningdek, ularning ittifoqchilari barcha frontlarda, jumladan Livanda ham harbiy harakatlarni zudlik bilan to‘xtatish majburiyatini oladi. Tomonlar bir-birining suvereniteti va hududiy yaxlitligini hurmat qilib, ichki ishlariga aralashmaslikka kelishib oladi.

Hujjatda eng ko‘pi bilan 60 kun ichida yakuniy kelishuvga erishish rejalashtirilgan. AQSH dengiz blokadasini bekor qilishi, o‘z harbiy kuchlarini hududdan olib chiqishi va dengiz qatnovini tiklashi kerak bo‘ladi.

Eron esa Fors ko‘rfazi va Ummon dengizi o‘rtasidagi savdo kemalari harakatini qayta yo‘lga qo‘yish, texnik to‘siqlarni bartaraf etish va xavfsizlik choralarini ko‘rish majburiyatini oladi.

Hujjatda AQSH va mintaqaviy hamkorlar ishtirokida Eron iqtisodiyotini tiklash uchun kamida 300 milliard dollarlik dastur yaratilishi ham nazarda tutilgan. Mablag‘lar energetika, logistika, transport va ishlab chiqarish sohalariga yo‘naltiriladi.

Shuningdek, AQSH Eronga qarshi barcha turdagi sanksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilishi, muzlatilgan aktivlarni ozod qilishi hamda neft eksporti uchun ruxsatnomalar taqdim etishi rejalashtirilgan.

Eron esa hech qachon yadro quroli yaratmasligini yana bir bor tasdiqlagan. Yadroviy dastur bilan bog‘liq barcha masalalar yakuniy kelishuv doirasida hal etiladi.

Reuters ma’lumotlariga ko‘ra, avval Tehron Vashingtondan 400 milliard dollarlik kompensatsiya talab qilgan, ammo AQSH bu taklifni rad etgan. Shu bois 300 milliard dollarlik xususiy investitsiya fondi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda.

Yakuniy kelishuv esa BMT Xavfsizlik Kengashining majburiy kuchga ega rezolyutsiyasi orqali tasdiqlanishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Strechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiStrechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiBugun, 08:58Hindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiHindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiBugun, 05:436,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardi6,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardiKecha, 18:00Ebola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinEbola virusi 30 kunda Yevropa va Osiyoga yetishi mumkinKecha, 17:242000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdi2000 yillik kashfiyot olimlarni hayratda qoldirdiKecha, 15:196,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdi6,3 magnitudali zilzila Xitoyda vahima uyg‘otdiKecha, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi