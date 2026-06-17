Meksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildi

·22·Dunyo
Meksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildi

Meksika prezidenti Klaudiya Sheynbaum 2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionati chiptalari narxi keskin oshgani uchun FIFA'ni tanqid qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayrim chiptalar rasmiy sotuvda 32 970 dollargacha yetgan, qayta sotish bozorida esa narxlar 2,3 million dollargacha ko‘tarilgan.

Sheynbaumning ta’kidlashicha, bunday qimmat narxlar oddiy muxlislarni jahon chempionatini tomosha qilish imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin.

“Futbol boshqacha bo‘lishi kerak. Bu FIFA jiddiy o‘ylab ko‘rishi lozim bo‘lgan masala”, — dedi Meksika prezidenti.

Uning fikricha, futbol faqat boylar uchun emas, balki butun dunyo xalqlarini birlashtiradigan ommaviy sport turi bo‘lib qolishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiTramp Isroilning Bayrutga uyushtirgan hujumlarini keskin qoraladiBugun, 10:18Haqiqiy qahramonlik: Yonayotgan uydan 6 farzandini qutqarish uchun kirgan onaning o‘zi 93 foizli kuyish oldiHaqiqiy qahramonlik: Yonayotgan uydan 6 farzandini qutqarish uchun kirgan onaning o‘zi 93 foizli kuyish oldiBugun, 10:07Strechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiStrechga o‘ralgan o‘zbekistonlik ayol ishida nuqta qo‘yildi: qotil umrbod qamaldiBugun, 08:58Urush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiUrush tugaydimi? AQSH va Eron kelishuvi tafsilotlari ma’lum bo‘ldiBugun, 08:45Hindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiHindistonda Telegram nega bir haftaga bloklangani ma’lum bo‘ldiBugun, 05:436,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardi6,7 magnitudali zilzila Indoneziyada vayronagarchilik keltirib chiqardiKecha, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi
Eron Oliy rahbari Xomanaiy kutilmagan bayonot berdi