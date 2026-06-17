Meksika prezidenti FIFA'ni chiptalari narxi keskin oshgani uchun tanqid qildi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Meksika prezidenti Klaudiya Sheynbaum 2026 yilgi futbol bo‘yicha jahon chempionati chiptalari narxi keskin oshgani uchun FIFA'ni tanqid qildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, ayrim chiptalar rasmiy sotuvda 32 970 dollargacha yetgan, qayta sotish bozorida esa narxlar 2,3 million dollargacha ko‘tarilgan.
Sheynbaumning ta’kidlashicha, bunday qimmat narxlar oddiy muxlislarni jahon chempionatini tomosha qilish imkoniyatidan mahrum qilishi mumkin.
“Futbol boshqacha bo‘lishi kerak. Bu FIFA jiddiy o‘ylab ko‘rishi lozim bo‘lgan masala”, — dedi Meksika prezidenti.
Uning fikricha, futbol faqat boylar uchun emas, balki butun dunyo xalqlarini birlashtiradigan ommaviy sport turi bo‘lib qolishi kerak.
…