Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Qozog‘istonda tug‘ilish darajasi pasayishda davom etmoqda. 2026 yil birinchi choragida mamlakatda 74,1 ming chaqaloq tug‘ilgan — bu so‘nggi 20 yildagi eng past ko‘rsatkich.
Ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 4,2 foizga kamaygan. 2021 yil bilan solishtirilganda esa pasayish yanada keskin — o‘sha paytda 100,5 ming chaqaloq dunyoga kelgan.
Pasayish shahar va qishloqlarni ham qamrab olgan: shaharlarda 2,3 foiz, qishloqlarda 7,2 foizga kamayish kuzatilgan.
Hududlar orasida eng yuqori ko‘rsatkich Turkiston viloyatida, eng pasti esa shimoliy viloyatlarda qayd etilgan.
Tahlilchilar bu holatni global demografik o‘zgarishlar bilan bog‘lab, mamlakatda ijtimoiy siyosatni qayta ko‘rib chiqish zarurligini ta’kidlamoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…