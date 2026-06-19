Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekord

·10·Dunyo
Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekord

Qozog‘istonda tug‘ilish darajasi pasayishda davom etmoqda. 2026 yil birinchi choragida mamlakatda 74,1 ming chaqaloq tug‘ilgan — bu so‘nggi 20 yildagi eng past ko‘rsatkich.

Ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 4,2 foizga kamaygan. 2021 yil bilan solishtirilganda esa pasayish yanada keskin — o‘sha paytda 100,5 ming chaqaloq dunyoga kelgan.

Pasayish shahar va qishloqlarni ham qamrab olgan: shaharlarda 2,3 foiz, qishloqlarda 7,2 foizga kamayish kuzatilgan.

Hududlar orasida eng yuqori ko‘rsatkich Turkiston viloyatida, eng pasti esa shimoliy viloyatlarda qayd etilgan.

Tahlilchilar bu holatni global demografik o‘zgarishlar bilan bog‘lab, mamlakatda ijtimoiy siyosatni qayta ko‘rib chiqish zarurligini ta’kidlamoqda.

Qozog‘istonTurkiston viloyati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiKuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiBugun, 17:59Talabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiTalabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiBugun, 16:26Angliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiAngliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiBugun, 02:19Angliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindiAngliyada 3 yoshli bolani timsohlar qafasiga tashlab yuborganlikda gumonlanayotgan erkak hibsga olindiKecha, 23:45Markaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldiMarkaziy Osiyoda eng ko‘p spirtli ichimlik ichuvchi mamlakat ma’lum bo‘ldiKecha, 19:30Erini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiErini sehr bilan o‘ldirmoqchi bo‘lgan ayol ishi sudda shov-shuv bo‘ldiKecha, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi