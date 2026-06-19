Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldi
Uels qirg‘oqlarida mahalliy aholi va sayyohlar diqqatini tortgan noodatiy holat kuzatildi. Dengiz to‘lqinlari bilan birga sohillarga yuzlab mayda, yorqin ko‘k tusli dengiz jonzotlari chiqib keldi. Bu haqda BBC ma’lum qildi.
Ma’lum bo‘lishicha, ushbu organizmlar ilm-fanda “shamol bilan suzuvchilar” nomi bilan tanilgan. Ular Anglezi, Gvinadd va Tenbi hududlaridagi plyajlarda ko‘plab uchragan bo‘lib, tashqi ko‘rinishi bilan ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otgan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu jonzotlar gidrozoalar koloniyasiga mansub bo‘lib, dengiz anemonlari va marjonlarga yaqin tur hisoblanadi. Ularning eng o‘ziga xos jihati — tanasining yuqori qismida yelkansimon tuzilma mavjudligi. Ana shu “yelkan” yordamida ular shamol va suv oqimlari ta’sirida harakatlanadi.
Ekspertlar fikricha, mazkur jonzotlar asosan kuz va qish fasllarida ko‘proq sohillarga chiqib qoladi. Bu davrda okeandagi kuchli oqimlar va bo‘ronlar ularni uzoq hududlardan olib keladi. Odatda ularning uzunligi 7 santimetr atrofida bo‘ladi va ayrim hollarda minglab to‘dasi bir vaqtning o‘zida qirg‘oqqa chiqib qolishi mumkin.
Mahalliy aholining aytishicha, quyosh nurlari ta’sirida ushbu jonzotlarning ko‘k rangi yanada yorqinlashib, juda ajoyib manzara hosil qiladi. Shu bois ular sohilda sayr qilayotganlarning e’tibor markaziga aylangan.
Biroq mutaxassislar bu go‘zal manzara ortida ehtiyot choralari ham borligini eslatmoqda. “Anglesey Sea Zoo” dengiz biologi Frenki Xobroning so‘zlariga ko‘ra, mazkur jonzotlar tashqi ko‘rinishi jihatidan mashhur Portugaliya fizaliyasiga o‘xshaydi. Ular kichikroq bo‘lsa-da, chaquvchi hujayralarga ega.
Ta’kidlanishicha, inson qo‘li terisi qalin bo‘lgani uchun tegib ketganda har doim ham ta’sir sezilmasligi mumkin. Ammo lab, yuz yoki boshqa sezgir tana a’zolariga tegsa, achishish, qichishish va yengil og‘riq keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.
…