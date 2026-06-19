Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldi

·0·Dunyo
Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldi

Uels qirg‘oqlarida mahalliy aholi va sayyohlar diqqatini tortgan noodatiy holat kuzatildi. Dengiz to‘lqinlari bilan birga sohillarga yuzlab mayda, yorqin ko‘k tusli dengiz jonzotlari chiqib keldi. Bu haqda BBC ma’lum qildi.

Ma’lum bo‘lishicha, ushbu organizmlar ilm-fanda “shamol bilan suzuvchilar” nomi bilan tanilgan. Ular Anglezi, Gvinadd va Tenbi hududlaridagi plyajlarda ko‘plab uchragan bo‘lib, tashqi ko‘rinishi bilan ko‘pchilikda qiziqish uyg‘otgan.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu jonzotlar gidrozoalar koloniyasiga mansub bo‘lib, dengiz anemonlari va marjonlarga yaqin tur hisoblanadi. Ularning eng o‘ziga xos jihati — tanasining yuqori qismida yelkansimon tuzilma mavjudligi. Ana shu “yelkan” yordamida ular shamol va suv oqimlari ta’sirida harakatlanadi.

Ekspertlar fikricha, mazkur jonzotlar asosan kuz va qish fasllarida ko‘proq sohillarga chiqib qoladi. Bu davrda okeandagi kuchli oqimlar va bo‘ronlar ularni uzoq hududlardan olib keladi. Odatda ularning uzunligi 7 santimetr atrofida bo‘ladi va ayrim hollarda minglab to‘dasi bir vaqtning o‘zida qirg‘oqqa chiqib qolishi mumkin.

Mahalliy aholining aytishicha, quyosh nurlari ta’sirida ushbu jonzotlarning ko‘k rangi yanada yorqinlashib, juda ajoyib manzara hosil qiladi. Shu bois ular sohilda sayr qilayotganlarning e’tibor markaziga aylangan.

Biroq mutaxassislar bu go‘zal manzara ortida ehtiyot choralari ham borligini eslatmoqda. “Anglesey Sea Zoo” dengiz biologi Frenki Xobroning so‘zlariga ko‘ra, mazkur jonzotlar tashqi ko‘rinishi jihatidan mashhur Portugaliya fizaliyasiga o‘xshaydi. Ular kichikroq bo‘lsa-da, chaquvchi hujayralarga ega.

Ta’kidlanishicha, inson qo‘li terisi qalin bo‘lgani uchun tegib ketganda har doim ham ta’sir sezilmasligi mumkin. Ammo lab, yuz yoki boshqa sezgir tana a’zolariga tegsa, achishish, qichishish va yengil og‘riq keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)Bugun, 20:01Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Bugun, 19:36Kuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiKuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiBugun, 17:59Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordQozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordBugun, 17:44Talabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiTalabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiBugun, 16:26Angliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiAngliyada uch yoshli bola timsohlar qafasiga tashlab yuborildiBugun, 02:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi