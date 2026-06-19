Lukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindi

·0·Dunyo
Lukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindi

Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Uzda tumanida joylashgan “BelInterGen-agro” korxonasiga tashrifi chog‘ida o‘ziga xos sovg‘aga ega bo‘ldi. Davlat rahbariga Musya laqabli jersey zotli sigir taqdim etildi. Bu haqda BЕLTA agentligi xabar qildi.

Ma’lum qilinishicha, mazkur xo‘jalik naslli chorvachilikni rivojlantirishga ixtisoslashgan bo‘lib, asosan golshtin zotli qoramollarni yetishtirish bilan shug‘ullanadi. So‘nggi yillarda esa korxonada yuqori sifatli suti bilan mashhur jersey zotini ko‘paytirishga ham alohida e’tibor qaratilmoqda.

Prezidentga sovg‘a qilingan Musya aynan shu zotning vakili hisoblanadi. Jersey sigirlari nisbatan ixcham tuzilishi bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, ularning sutida yog‘ va oqsil miqdori yuqori bo‘lib, A2 oqsilining ko‘pligi bilan ham qadrlanadi.

Lukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindi

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, ushbu zot kamroq yem-xashak iste’mol qilsa-da, yuqori mahsuldorlikni namoyon etadi. Ayrim holatlarda bir bosh sigirning kunlik sut berishi 30 litrgacha yetishi mumkin.

Qiziqarli jihati shundaki, korxonada jersey zotini ko‘paytirish ishlari ham Musya laqabli bitta sigirdan boshlangan. U 11 yil davomida xo‘jalikda parvarish qilinib, bugungi naslchilik dasturining asoschisi sifatida e’tirof etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiUels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiBugun, 22:161832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)Bugun, 20:01Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Bugun, 19:36Kuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiKuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiBugun, 17:59Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordQozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordBugun, 17:44Talabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiTalabalar o‘rniga imtihon topshirib, millionlar ishlagan kuryer qamaldiBugun, 16:26
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi