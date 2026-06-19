Rim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldi

·0·Dunyo
Rim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldi

Italiya poytaxti Rim atrofida joylashgan Kastel-di-Gvido hududida Rim imperiyasi davriga mansub bo‘lgan ulkan va hashamatli villa qoldiqlari aniqlandi. Tarixiy topilma arxeologlar va mutaxassislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.

Ma’lum qilinishicha, joriy yil fevral oyida mahalliy aholi mazkur hududda gumonli harakatlar kuzatilayotgani haqida huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga xabar bergan. Shundan so‘ng o‘tkazilgan tekshiruvlar davomida karabinerlar noqonuniy qazish ishlari izlarini — tungi faoliyat, yangi kavlangan yerlar va ruxsatsiz texnika ishlatilganini aniqlagan.

Tergov jarayonida bir guruh shaxslar ekskvator yordamida hududga kirib, yer ostida yashiringan qadimiy inshootgacha yetib borgani ma’lum bo‘ldi. Garchi qazish ishlari tez orada to‘xtatilgan bo‘lsa-da, aynan shu harakatlar natijasida ilgari fanga ma’lum bo‘lmagan rimliklar davriga oid villa kashf etildi.

Arxeologlar hozirga qadar markaziy atrium, suv to‘planadigan hovuzli keng zal hamda qora-oq ranglarda ishlangan noyob mozaika pollarni ochishga muvaffaq bo‘lgan. Mozaikalarda geometrik va o‘simliksimon naqshlar saqlanib qolgani aytiladi.

Italiya Madaniyat vazirligi vakillarining ta’kidlashicha, ushbu hudud qadimda Lorium deb atalgan maskan tarkibiga kirgan bo‘lib, bu yerga Rim imperatorlari tez-tez tashrif buyurgan. Shu bois topilgan villa yuqori tabaqaga mansub boy aristokratlar qarorgohi bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Qazishmalar davomida marmar bezaklar, haykal bo‘laklari va Rim mifologiyasida tabiat homiysi hisoblangan Silvanga tegishli artefaktlar ham topilgan.

Rasmiylar noqonuniy qazishlar tufayli inshootning ayrim qismlariga zarar yetganini bildirmoqda. Biroq tarixiy qimmatga ega buyumlar o‘g‘irlangan yoki yo‘qligi hozircha aniq emas. Ayni paytda hududda arxeologik tadqiqotlar davom etmoqda. Kelgusida esa tashrif buyuruvchilar ushbu noyob tarixiy maskanni oldindan ro‘yxatdan o‘tgan holda tomosha qilish imkoniga ega bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiLukashenkoga kuniga 30 litr sut beradigan sigir sovg‘a qilindiBugun, 22:19Uels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiUels sohillarida paydo bo‘lgan sirli ko‘k jonzotlar hayratga soldiBugun, 22:161832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)1832 yilda tug‘ilgan toshbaqa hanuzgacha yashamoqda (video)Bugun, 20:01Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Hijobsiz qo‘shiq ijrosi xonandaga 74 darra jazosini olib keldi»Bugun, 19:36Kuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiKuryer talabalar o‘rniga imtihon topshirib 3 mln dollar ishladiBugun, 17:59Qozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordQozog‘istonda tug‘ilish keskin pasaydi, yangi rekordBugun, 17:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Eng ko‘p oltin qazib oluvchi yetakchi davlatlar reytingi e’lon qilindi...
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi
Eng go‘zal ayollar yashaydigan davlatlar reytingi ma’lum qilindi