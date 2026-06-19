Rim yaqinidan topilgan qadimiy villa olimlarni hayratga soldi
Italiya poytaxti Rim atrofida joylashgan Kastel-di-Gvido hududida Rim imperiyasi davriga mansub bo‘lgan ulkan va hashamatli villa qoldiqlari aniqlandi. Tarixiy topilma arxeologlar va mutaxassislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Ma’lum qilinishicha, joriy yil fevral oyida mahalliy aholi mazkur hududda gumonli harakatlar kuzatilayotgani haqida huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga xabar bergan. Shundan so‘ng o‘tkazilgan tekshiruvlar davomida karabinerlar noqonuniy qazish ishlari izlarini — tungi faoliyat, yangi kavlangan yerlar va ruxsatsiz texnika ishlatilganini aniqlagan.
Tergov jarayonida bir guruh shaxslar ekskvator yordamida hududga kirib, yer ostida yashiringan qadimiy inshootgacha yetib borgani ma’lum bo‘ldi. Garchi qazish ishlari tez orada to‘xtatilgan bo‘lsa-da, aynan shu harakatlar natijasida ilgari fanga ma’lum bo‘lmagan rimliklar davriga oid villa kashf etildi.
Arxeologlar hozirga qadar markaziy atrium, suv to‘planadigan hovuzli keng zal hamda qora-oq ranglarda ishlangan noyob mozaika pollarni ochishga muvaffaq bo‘lgan. Mozaikalarda geometrik va o‘simliksimon naqshlar saqlanib qolgani aytiladi.
Italiya Madaniyat vazirligi vakillarining ta’kidlashicha, ushbu hudud qadimda Lorium deb atalgan maskan tarkibiga kirgan bo‘lib, bu yerga Rim imperatorlari tez-tez tashrif buyurgan. Shu bois topilgan villa yuqori tabaqaga mansub boy aristokratlar qarorgohi bo‘lgan bo‘lishi mumkin.
Qazishmalar davomida marmar bezaklar, haykal bo‘laklari va Rim mifologiyasida tabiat homiysi hisoblangan Silvanga tegishli artefaktlar ham topilgan.
Rasmiylar noqonuniy qazishlar tufayli inshootning ayrim qismlariga zarar yetganini bildirmoqda. Biroq tarixiy qimmatga ega buyumlar o‘g‘irlangan yoki yo‘qligi hozircha aniq emas. Ayni paytda hududda arxeologik tadqiqotlar davom etmoqda. Kelgusida esa tashrif buyuruvchilar ushbu noyob tarixiy maskanni oldindan ro‘yxatdan o‘tgan holda tomosha qilish imkoniga ega bo‘ladi.
…