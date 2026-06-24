Demokratlar Tramp surati tushirilgan 250 dollarlik banknotani tekshirishni talab qilmoqda

·31·Dunyo
Demokratlar Tramp surati tushirilgan 250 dollarlik banknotani tekshirishni talab qilmoqda

Demokrat senatorlar AQSH Moliya vazirligi Bosh inspektori idorasidan Donald Tramp tasviri tushirilishi mumkin bo‘lgan 250 dollarlik banknota loyihasini tekshirishni so‘ramoqda.

Axios xabariga ko‘ra, senatorlar mazkur banknotani ishlab chiqarish uchun rejalashtirilgan xarajatlar va loyihaning qonuniy asoslarini o‘rganishni talab qilgan.

AQSH qonunchiligiga ko‘ra, pul belgilarda tirik insonlar tasviridan foydalanishga yo‘l qo‘yilmaydi.

Shu sabab Tramp portreti tushirilgan banknotani muomalaga chiqarish Kongress tomonidan alohida tasdiqlanishi kerak bo‘lishi mumkin.

Donald TrumpAQSH Moliya vazirligiAxiosAQSH Kongressi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isroil Eronga minglab Starlink qurilmalarini yashirin olib kirgani rostmi?Isroil Eronga minglab Starlink qurilmalarini yashirin olib kirgani rostmi?Bugun, 16:30“Tolibon” o‘zbek faolini hibsga oldi: uning taqdiri noma’lum qolmoqda“Tolibon” o‘zbek faolini hibsga oldi: uning taqdiri noma’lum qolmoqdaBugun, 16:15Uyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldiUyidan 300 dan ortiq piton chiqqan erkak qamaldiBugun, 14:51YouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildiYouTube o‘smirning ijtimoiy tarmoqqa qaramlik da’vosini hal qildiBugun, 14:1453 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayol53 yildan beri orolni yolg‘iz qo‘riqlayotgan 84 yoshli ayolBugun, 14:06Ilon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiIlon Mask trillioner maqomini yo‘qotib, rekorddan tushdiBugun, 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi
Bu hafta osmonda noyob moviy oy ko‘rinish beradi