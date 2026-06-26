Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerak
Atlantika okeani o‘rtasida, Florida va Kuba orasida joylashgan o‘ziga xos mehmonxona sayyohlar e’tiborini tortmoqda. Ispaniyalik 23 yoshli trevel-bloger Ruben Holgado ushbu noodatiy joydagi taassurotlari bilan bo‘lishib, uni “dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona” deb atadi.
Barselonalik bloger may oyida YouTube sahifasida mazkur sayohat haqida batafsil videoni e’lon qildi. Video qisqa vaqt ichida qariyb 900 ming marta tomosha qilindi. Keyinchalik u Instagram orqali ham qisqartirilgan videoni joylashtirdi va u yerda ham minglab layklar yig‘di.
Mehmonxonaga faqat qayiq orqali yetib borish mumkin. U Ki-Uest sohilidan taxminan bir soatlik masofada joylashgan. Eng qiziq jihati shundaki, ushbu mehmonxona rasman kema sifatida ro‘yxatdan o‘tgan. Shu bois mehmon u yerda yashashi uchun qayiq boshqarish litsenziyasiga ega bo‘lishi talab qilinadi.
Bunday noodatiy dam olish ham arzon emas. Besh kechalik yashash narxi 3458 AQSH dollarini tashkil qiladi.
Ruben Holgadoning aytishicha, mehmonxona egasi — “Kapitan Kris” safardan oldin unga kerakli oziq-ovqat va boshqa jihozlar ro‘yxatini yuborgan. Shuningdek, u atrofda akulalar ko‘p uchrashini, zarur hollarda qutqaruvchilar yordamiga muhtoj bo‘lish mumkinligini ham ogohlantirgan.
Sayyohning so‘zlariga ko‘ra, safar davomida tropik bo‘ron ham boshlangan. Bir muddat u okean o‘rtasida yolg‘iz qolish to‘g‘ri qaror bo‘lganmi, degan o‘yga borgan. Biroq bo‘ron hech qanday jiddiy oqibatlarsiz o‘tib ketgan.
Airbnb platformasida “Tiki Suites” nomi bilan joylashtirilgan ushbu uycha eng yaxshi 10 foiz obyektlar qatoriga kiritilgan. Unda konditsioner, maxsus yog‘och karavot, yashirin televizor kabi qulayliklar mavjud. Atrofda esa delfinlar, lamantinlar, skatlar va turli tropik baliqlarni kuzatish mumkin.
Blogerning aytishicha, mehmonxonada DVD filmlar to‘plami ham bor. Ular orasida “The Shawshank Redemption”, “Django Unchained”, “The Aviator” va “The Notebook” kabi filmlar mavjud. Ammo okean o‘rtasida bo‘lgani uchun u ramziy ma’noda Jeyms Kemeronning mashhur “Titanic” filmini tomosha qilishni tanlagan.
Sayohat davomida Ruben Holgado suv ostida cho‘kkan kemalarni tomosha qilish uchun snorkling bilan shug‘ullangan, paddlbordda sayr qilgan hamda kechki ovqati uchun baliq ham tutgan. Uning ta’kidlashicha, bu safar hayotidagi eng noodatiy va esda qolarli sarguzashtlardan biri bo‘lgan.
…