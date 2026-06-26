Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerak

·0·Dunyo
Dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona: unga borish uchun litsenziya kerak

Atlantika okeani o‘rtasida, Florida va Kuba orasida joylashgan o‘ziga xos mehmonxona sayyohlar e’tiborini tortmoqda. Ispaniyalik 23 yoshli trevel-bloger Ruben Holgado ushbu noodatiy joydagi taassurotlari bilan bo‘lishib, uni “dunyodagi eng yolg‘iz mehmonxona” deb atadi.

Barselonalik bloger may oyida YouTube sahifasida mazkur sayohat haqida batafsil videoni e’lon qildi. Video qisqa vaqt ichida qariyb 900 ming marta tomosha qilindi. Keyinchalik u Instagram orqali ham qisqartirilgan videoni joylashtirdi va u yerda ham minglab layklar yig‘di.

Mehmonxonaga faqat qayiq orqali yetib borish mumkin. U Ki-Uest sohilidan taxminan bir soatlik masofada joylashgan. Eng qiziq jihati shundaki, ushbu mehmonxona rasman kema sifatida ro‘yxatdan o‘tgan. Shu bois mehmon u yerda yashashi uchun qayiq boshqarish litsenziyasiga ega bo‘lishi talab qilinadi.

Dengiz o‘rtasidagi kichik suzuvchi bambuk uy oldida turgan yigit.

Bunday noodatiy dam olish ham arzon emas. Besh kechalik yashash narxi 3458 AQSH dollarini tashkil qiladi.

Ruben Holgadoning aytishicha, mehmonxona egasi — “Kapitan Kris” safardan oldin unga kerakli oziq-ovqat va boshqa jihozlar ro‘yxatini yuborgan. Shuningdek, u atrofda akulalar ko‘p uchrashini, zarur hollarda qutqaruvchilar yordamiga muhtoj bo‘lish mumkinligini ham ogohlantirgan.

Sayyohning so‘zlariga ko‘ra, safar davomida tropik bo‘ron ham boshlangan. Bir muddat u okean o‘rtasida yolg‘iz qolish to‘g‘ri qaror bo‘lganmi, degan o‘yga borgan. Biroq bo‘ron hech qanday jiddiy oqibatlarsiz o‘tib ketgan.

Qutqaruv nimchasidagi yigit dengizda suzmoqda, fonda kichik uy ko‘rinib turibdi.

Airbnb platformasida “Tiki Suites” nomi bilan joylashtirilgan ushbu uycha eng yaxshi 10 foiz obyektlar qatoriga kiritilgan. Unda konditsioner, maxsus yog‘och karavot, yashirin televizor kabi qulayliklar mavjud. Atrofda esa delfinlar, lamantinlar, skatlar va turli tropik baliqlarni kuzatish mumkin.

Blogerning aytishicha, mehmonxonada DVD filmlar to‘plami ham bor. Ular orasida “The Shawshank Redemption”, “Django Unchained”, “The Aviator” va “The Notebook” kabi filmlar mavjud. Ammo okean o‘rtasida bo‘lgani uchun u ramziy ma’noda Jeyms Kemeronning mashhur “Titanic” filmini tomosha qilishni tanlagan.

Okeandagi kichik kulba va uning Florida yaqinidagi xaritada joylashuvi.

Sayohat davomida Ruben Holgado suv ostida cho‘kkan kemalarni tomosha qilish uchun snorkling bilan shug‘ullangan, paddlbordda sayr qilgan hamda kechki ovqati uchun baliq ham tutgan. Uning ta’kidlashicha, bu safar hayotidagi eng noodatiy va esda qolarli sarguzashtlardan biri bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Osmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldiOsmondagi dahshat: sayyohlar chiqqan havo shari alangaga o‘raldiBugun, 10:41Ming yil yashiringan sirli shahar junglidan topildiMing yil yashiringan sirli shahar junglidan topildiBugun, 01:03Kuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdiKuchli zilzila Venesuelada keng ko‘lamli vayronagarchilik keltirdiKecha, 23:41Olimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiOlimlarni hayratga solgan ikki g‘ayrioddiy sayyora topildiKecha, 23:30Janubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiJanubiy Koreya sobiq prezidenti uchun yana o‘lim jazosi so‘raldiKecha, 23:07Qirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiQirg‘izistonda kuchli sel avtomobilni oqizib ketdi: 6 kishi halok bo‘ldiKecha, 23:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Dunyoni rekord darajadagi issiq yillar kutmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda
Qarg‘alar “ishga kirdi”: ko‘chalarni tozalab mukofot olmoqda