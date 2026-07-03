Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidi

·30·Dunyo
Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidi

Dunyo okeanidagi suv harorati yana tarixiy rekordni yangiladi. Mutaxassislar fikricha, bu nafaqat navbatdagi iqlim rekordi, balki global isish jarayonlari yanada kuchayib borayotganining muhim belgilaridan biri hisoblanadi.

Copernicus Marine Service ma’lumotlariga ko‘ra, joriy yil iyun oyida dunyo okeani yuzasining o‘rtacha harorati 21,0 darajaga yetdi. Bu ko‘rsatkich 2023 va 2024 yillarning shu davrida qayd etilgan avvalgi rekordlardan ham yuqori bo‘ldi.

Mutaxassislar eng yuqori haroratlar Tinch okeanining tropik va subtropik hududlari, Chili va Kaliforniya qirg‘oqlari atrofi, Shimoliy Atlantikaning subtropik qismi hamda Yevropa g‘arbi sohillarida kuzatilganini ma’lum qildi.

Hisobotga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki olti oyida dunyo okeanining o‘rtacha harorati 20,94 darajani tashkil etib, kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng yuqori natija sifatida qayd etildi.

O‘rta Yer dengizida ham vaziyat diqqatga sazovor. Yanvar–iyun oylarida suvning o‘rtacha harorati 18,07 darajaga yetdi. Iyun oyida esa dengiz yuzasi 24,3 darajagacha qizib, ko‘p yillik kuzatuvlardagi eng yuqori ko‘rsatkich qayd etildi.

Olimlar hisob-kitoblariga ko‘ra, yil boshidan beri issiqlik to‘lqinlari dunyo okeani yuzasining qariyb 82 foiziga ta’sir o‘tkazgan. Shu bois okeanlardagi o‘zgarishlarni doimiy va yuqori aniqlikda kuzatib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Mutaxassislar bu jarayonning asosiy omillaridan biri sifatida El-Nino iqlim hodisasini ko‘rsatmoqda. U Tinch okeanining markaziy va sharqiy qismida suv haroratining me’yordan ortiq isishi bilan xarakterlanadi hamda butun dunyoda ob-havo tizimiga ta’sir ko‘rsatadi.

Okeanologlarning ta’kidlashicha, okean Yerdagi ortiqcha issiqlik energiyasining asosiy qismini o‘ziga yutadi. Shu sababli suv haroratidagi har qanday keskin o‘zgarish global iqlimda kechayotgan jarayonlarning muhim ko‘rsatkichi hisoblanadi.

Copernicus Marine ServicePacific OceanChileCalifornia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Isyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandiIsyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandiBugun, 09:37Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Bugun, 02:46Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiVenesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiKecha, 22:10Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiZelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiKecha, 22:00Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiVenesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiKecha, 21:2628 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi