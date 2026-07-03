Isyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandi

·40·Dunyo
Isyonchilarning qonli hujumi: amerikalik uchuvchi otib tashlandi

Indoneziyaning Papua hududida qurolli isyonchilar tomonidan amalga oshirilgan navbatdagi hujum xalqaro hamjamiyat e’tiborini tortdi. Hodisa oqibatida amerikalik uchuvchi halok bo‘lgani, fuqarolik samolyoti esa yoqib yuborilgani xabar qilinmoqda.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, voqea 2 iyul kuni Tog‘li Papua provinsiyasidagi Yahukimo hududida sodir bo‘lgan. Mahalliy ayirmachi guruh — «G‘arbiy Papua milliy ozodlik armiyasi» (TPNPB) vakili Sebbi Sambom hujum uchun mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.

Uning ta’kidlashicha, amerikalik uchuvchi Nikolas F. Gosselin boshqaruvidagi samolyot qo‘nganidan keyin qurolli shaxslar tomonidan hujumga uchragan. Natijada uchuvchi otib o‘ldirilgan, samolyot esa yoqib yuborilgan. Isyonchilarning iddaosicha, ushbu havo kemasi avval ham Indoneziya harbiylarini tashishda foydalanilgan.

Indoneziya politsiyasi va armiyasining Papuadagi qo‘shma operatsiyasi vakili Yusuf Sutejo mahalliy aeroportda samolyot yongan holda topilganini tasdiqladi. Biroq u hozircha uchuvchining halok bo‘lgani yoki hujum aynan isyonchilar tomonidan amalga oshirilganini rasman tasdiqlamaganini ma’lum qildi.

Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, samolyot bortida uchuvchidan tashqari yana yetti nafar yo‘lovchi bo‘lgan. Ularning barchasi mahalliy aholi vakillari ekani qayd etilgan.

TPNPB vakili mazkur hujumni Indoneziya va AQSH hukumatlariga yo‘llangan siyosiy ogohlantirish sifatida baholadi. Shuningdek, u isyonchilar nazoratidagi hududlarga fuqarolik samolyotlari qatnovi davom etsa, bunday hujumlar yana takrorlanishi mumkinligini bildirdi.

Hodisa yuzasidan AQSHning Jakartadagi elchixonasi hozircha rasmiy munosabat bildirmagan. Indoneziya Transport vazirligi esa samolyot qo‘nganidan so‘ng u bilan aloqa uzilganini ma’lum qildi.

Papua-TazoranReutersNicholas F. GosselinIndonesiaJakarta
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiOlimlar xavotirda: dunyo okeanida harorat rekord darajada isidiBugun, 09:33Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Kim Chen In nega onasi haqida hech qachon gapirmaydi?Bugun, 02:46Venesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiVenesuelada 8 kun vayronalar ostida qolgan erkak tirik topildiKecha, 22:10Zelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiZelenskiy va Zalujniy o‘rtasidagi maxfiy suhbat tafsilotlari oshkor bo‘ldiKecha, 22:00Venesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiVenesuelada vayronalar ostidan go‘zallik tanlovi g‘olibasining jasadi topildiKecha, 21:2628 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdi28 barmoq va 30 tirnoq: noyob mushuk Ginnes rekordini o‘rnatdiKecha, 21:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi