Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalar
Avtomobil bozorida arzon narx va yuqori chidamlilik muvozanatini topish har doim ham oson kechmagan. Biroq, Ruminiyaning Dacia brendi tomonidan ishlab chiqarilgan Duster modeli ushbu tushunchani butunlay oʻzgartirib yubordi. Ayniqsa, 2018-yilda taqdim etilgan ikkinchi avlod (Mk2) krossoveri nafaqat oʻzining hamyonbopligi, balki zamonaviy texnologiyalari bilan ham koʻplab avtomobil ishqibozlari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
What Car? nashri maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda ikkinchi qoʻl bozorida ushbu modelning 4WD (toʻliq uzatmali) versiyalari oʻzining tejamkorligi va yoʻltanlamaslik xususiyatlari bilan eng jozibador takliflardan biri boʻlib qolmoqda. Dacia Duster nafaqat shahar koʻchalarida, balki murakkab yoʻl sharoitlarida ham oʻzini ishonchli tutishi bilan ajralib turadi.
Tejamkorlik va texnik imkoniyatlarIkkinchi avlod Duster modellarida dvigatel tanlovi ancha kengaygan. Ayniqsa, 1,5 litrli dCi dizel dvigateli oʻzining yoqilgʻi tejamkorligi bilan mashhur. Ushbu agregat 100 kilometrga oʻrtacha 4,5–5 litr atrofida yoqilgʻi sarflaydi, bu esa hozirgi energiya narxlari sharoitida katta ustunlikdir. Shuningdek, benzinli dvigatel ishqibozlari uchun 1,3 litrli turbo-motorli versiyalar ham mavjud boʻlib, ular Mercedes-Benz bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan.
Toʻliq uzatmali (4WD) tizimga ega boʻlgan modellar esa xaridorlarga haqiqiy yoʻltanlamas imkoniyatlarini taqdim etadi. Ushbu tizim Nissan tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u uch xil rejimda — 2WD (oldingi uzatma), Auto (avtomatik taqsimlash) va Lock (blokirovka qilingan toʻliq uzatma) rejimlarida ishlashi mumkin. Bu esa avtomobilni qishki sharoitlarda va loyli yoʻllarda tengsiz qiladi.
Salon qulayligi va jihozlanishiBirinchi avlod bilan solishtirganda, Mk2 Duster saloni sezilarli darajada yaxshilangan. Ishlab chiqaruvchi shovqin izolyatsiyasiga alohida eʼtibor qaratgan, bu esa haydash davomida qulaylikni oshiradi. Shuningdek, zamonaviy multimedia tizimi, Apple CarPlay va Android Auto qoʻllab-quvvatlovi hamda koʻp kamerali koʻrinish tizimi (Multi-view camera) kabi funksiyalar qoʻshilgan.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ushbu modelga boʻlgan qiziqish yuqori. Garchi bizda Renault brendi ostida sotilsa-da, Dacia Duster bilan platforma va asosiy agregatlar bir xil. Bu esa ehtiyot qismlar topishda va servis xizmati koʻrsatishda ortiqcha muammolar tugʻdirmaydi.
Ikkinchi qoʻl bozordan Duster tanlayotganda quyidagi jihatlarga eʼtibor berish tavsiya etiladi:
- Dvigatel moyining oʻz vaqtida almashtirilgani va servis kitobchasi mavjudligi;
- Toʻliq uzatmali tizimning (agar mavjud boʻlsa) shovqinsiz ishlashi;
- Elektron tizimlar va sensorlarning sozligi;
- Kuzovning pastki qismida yoʻltanlamas sharoitlarda olingan jiddiy shikastlar yoʻqligi.
Xulosa qilib aytganda, Dacia Duster — bu ortiqcha hashamatga intilmaydigan, lekin ishonchli va tejamkor ulov qidirayotganlar uchun ideal tanlovdir. Uning oddiy konstruksiyasi va chidamliligi uzoq yillar davomida xizmat qilishini taʼminlaydi.
…