Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalar

·0·Avto
Hamyonbop va ishonchli: Ikkinchi avlod Dacia Duster xarid qilish boʻyicha tavsiyalar

Avtomobil bozorida arzon narx va yuqori chidamlilik muvozanatini topish har doim ham oson kechmagan. Biroq, Ruminiyaning Dacia brendi tomonidan ishlab chiqarilgan Duster modeli ushbu tushunchani butunlay oʻzgartirib yubordi. Ayniqsa, 2018-yilda taqdim etilgan ikkinchi avlod (Mk2) krossoveri nafaqat oʻzining hamyonbopligi, balki zamonaviy texnologiyalari bilan ham koʻplab avtomobil ishqibozlari eʼtiborini tortdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

What Car? nashri maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda ikkinchi qoʻl bozorida ushbu modelning 4WD (toʻliq uzatmali) versiyalari oʻzining tejamkorligi va yoʻltanlamaslik xususiyatlari bilan eng jozibador takliflardan biri boʻlib qolmoqda. Dacia Duster nafaqat shahar koʻchalarida, balki murakkab yoʻl sharoitlarida ham oʻzini ishonchli tutishi bilan ajralib turadi.

Tejamkorlik va texnik imkoniyatlar

Ikkinchi avlod Duster modellarida dvigatel tanlovi ancha kengaygan. Ayniqsa, 1,5 litrli dCi dizel dvigateli oʻzining yoqilgʻi tejamkorligi bilan mashhur. Ushbu agregat 100 kilometrga oʻrtacha 4,5–5 litr atrofida yoqilgʻi sarflaydi, bu esa hozirgi energiya narxlari sharoitida katta ustunlikdir. Shuningdek, benzinli dvigatel ishqibozlari uchun 1,3 litrli turbo-motorli versiyalar ham mavjud boʻlib, ular Mercedes-Benz bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan.

Toʻliq uzatmali (4WD) tizimga ega boʻlgan modellar esa xaridorlarga haqiqiy yoʻltanlamas imkoniyatlarini taqdim etadi. Ushbu tizim Nissan tomonidan ishlab chiqilgan boʻlib, u uch xil rejimda — 2WD (oldingi uzatma), Auto (avtomatik taqsimlash) va Lock (blokirovka qilingan toʻliq uzatma) rejimlarida ishlashi mumkin. Bu esa avtomobilni qishki sharoitlarda va loyli yoʻllarda tengsiz qiladi.

Salon qulayligi va jihozlanishi

Birinchi avlod bilan solishtirganda, Mk2 Duster saloni sezilarli darajada yaxshilangan. Ishlab chiqaruvchi shovqin izolyatsiyasiga alohida eʼtibor qaratgan, bu esa haydash davomida qulaylikni oshiradi. Shuningdek, zamonaviy multimedia tizimi, Apple CarPlay va Android Auto qoʻllab-quvvatlovi hamda koʻp kamerali koʻrinish tizimi (Multi-view camera) kabi funksiyalar qoʻshilgan.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham ushbu modelga boʻlgan qiziqish yuqori. Garchi bizda Renault brendi ostida sotilsa-da, Dacia Duster bilan platforma va asosiy agregatlar bir xil. Bu esa ehtiyot qismlar topishda va servis xizmati koʻrsatishda ortiqcha muammolar tugʻdirmaydi.

Ikkinchi qoʻl bozordan Duster tanlayotganda quyidagi jihatlarga eʼtibor berish tavsiya etiladi:

  • Dvigatel moyining oʻz vaqtida almashtirilgani va servis kitobchasi mavjudligi;
  • Toʻliq uzatmali tizimning (agar mavjud boʻlsa) shovqinsiz ishlashi;
  • Elektron tizimlar va sensorlarning sozligi;
  • Kuzovning pastki qismida yoʻltanlamas sharoitlarda olingan jiddiy shikastlar yoʻqligi.

Xulosa qilib aytganda, Dacia Duster — bu ortiqcha hashamatga intilmaydigan, lekin ishonchli va tejamkor ulov qidirayotganlar uchun ideal tanlovdir. Uning oddiy konstruksiyasi va chidamliligi uzoq yillar davomida xizmat qilishini taʼminlaydi.

Dacia DusterKrossoverAvtomobilTexnologiyaYoʻltanlamas
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiKia AQSH bozorida mutlaq rekord oʻrnatdi: Gibrid modellarga talab keskin oshdiBugun, 04:24Volkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiVolkswagen Portugaliyadagi zavodini eng zamonaviy boʻyoqlash majmuasi bilan jihozlaydiBugun, 03:57BMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBMW zavodlarida inqilob: Figure 03 gumanoid robotlari konveyerga chiqdiBugun, 03:24McMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiMcMurtry Speirling Pure: Dunyodagi eng tezkor trek giperkari sotuvga chiqdiKecha, 18:52Renault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaRenault avtomobillari Google tizimi bilan toʻliq integratsiya qilinmoqdaKecha, 18:50Lada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiLada avtomobillari savdosi bir yilda 14 foizdan koʻproqqa oʻsdiKecha, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi