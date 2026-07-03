O‘zbekistonda kimlar ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonda aholining o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi ortib bormoqda. Milliy statistika qo‘mitasi e’lon qilgan so‘nggi ma’lumotlarga ko‘ra, 2025 yil yakunlarida mamlakatda o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 75,4 yoshni tashkil etgan.
Statistik tahlillarga qaraganda, ayollar erkaklarga nisbatan ancha uzoq umr ko‘rmoqda. Xususan, ayollarning o‘rtacha umr ko‘rish davomiyligi 77,3 yoshga teng bo‘lgan bo‘lsa, erkaklarda bu ko‘rsatkich 72,9 yoshni tashkil etgan. Shu tariqa, mamlakatda ayollar o‘rtacha hisobda erkaklardan 4,4 yil ko‘proq umr ko‘rayotgani ma’lum bo‘ldi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…