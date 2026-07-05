Olimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladi

·33·Jamiyat
Olimlar Sirdaryo baliqlarida xavfli modda aniqladi

O‘zbekistonda o‘tkazilgan xalqaro tadqiqot davomida Sirdaryoning Chirchiq va Qoradaryo irmoqlaridagi baliqlarning 60,7 foizi organizmida mikroplastik zarrachalari mavjudligi aniqlandi.

Tadqiqot Tomsk davlat universiteti, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Zoologiya instituti va Andijon davlat universiteti olimlari hamkorligida o‘tkazildi. Mutaxassislar 61 ta baliq namunasini tahlil qilib, har birida o‘rtacha 2,61 ta mikroplastik zarracha borligini qayd etdi. Shuningdek, baliq qancha yirik bo‘lsa, uning organizmida mikroplastik miqdori ham shuncha ko‘p bo‘lishi aniqlangan.

Tahlillarga ko‘ra, topilgan zarrachalarning asosiy qismi qadoqlash materiallari emas, balki sintetik mikrotolalardan iborat. Olimlar bu holatni to‘qimachilik sanoati rivojlangani va oqova suvlarni tozalash inshootlari bunday tolalarni to‘liq ushlab qola olmasligi bilan izohlamoqda.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, mikroplastik baliqlarning ovqat hazm qilish, endokrin va immun tizimiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shuningdek, plastik zarrachalari oziq zanjiri orqali boshqa tirik organizmlarga ham o‘tishi ehtimoli yuqori.

O'zbekistonTomsk Davlat UniversitetiSyr DaryoAndijon Davlat Universiteti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandi19 yoshli yo‘lovchi 7 kilogrammdan ortiq mefedron bilan ushlandiKecha, 20:39Chirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildiChirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildiKecha, 16:04Narkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildiNarkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildiKecha, 15:08"Ippodrom" bozorida kuchli yomg‘irdan keyin odamlarni aravachada suvdan olib o‘tildi ( video)"Ippodrom" bozorida kuchli yomg‘irdan keyin odamlarni aravachada suvdan olib o‘tildi ( video)Kecha, 12:23Talabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiTalabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiKecha, 00:39Dorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiDorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiKecha, 00:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi