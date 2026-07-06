AQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandi

·52·Dunyo
AQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandi

AQSHda Mustaqillik kunini nishonlash vaqtida bir nechta shaharda otishmalar sodir bo‘ldi. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, kamida olti kishi halok bo‘lgan, o‘nlab fuqaro jarohatlangan, deb xabar beradi NBC News.

Eng og‘ir holatlardan biri Nyu-York shahrining Bruklin tumanidagi Koni-Aylendda kuzatilgan. Qora niqob taqqan qurolli shaxs oilaviy barbekyuda bo‘lgan odamlarga o‘q uzgan. Natijada sakkiz kishi, shu jumladan to‘rt nafar bola yaralangan.

Mustaqillik kuni munosabati bilan o‘tkazilgan tadbirlar paytida Indiana, Kaliforniya, Missuri va Ogayoda ham qurolli hujumlar qayd etilgan. Ayrim holatlarda qurbonlar voyaga yetmaganlar bo‘lgan.

Floridadagi Pensakola markazida sodir bo‘lgan otishma 19 yoshli yigitning o‘limiga sabab bo‘lgan. Hodisada yana olti kishi jarohat olgan.

Indianadagi turli otishmalarda bir nafar ayol va 10 yoshli bola halok bo‘lgan. Sakkiz nafar katta yoshli fuqaro shifoxonaga olib ketilgan.

Missurida 17 yoshli yigit vafot etgan. O‘q tekkan yana ikki nafar 16 yoshli o‘smir kasalxonaga yotqizilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qiynoqqa solingan falastinlik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatQiynoqqa solingan falastinlik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatBugun, 13:385 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?5 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?Bugun, 13:28Qulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroQulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroBugun, 13:22Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Bugun, 12:18Kiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdiKiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdiBugun, 12:11Turkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiTurkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiBugun, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi