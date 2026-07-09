Diana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardi

·72·Dunyo
Diana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardi

Rossiyada Diana Shurigina bilan bog‘liq jinoyat ishi bo‘yicha yangi qaror qabul qilindi. Moskva sudlari matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, sud unga nisbatan qo‘llangan ehtiyot chorasini o‘zgartirgan.

Avval uy qamog‘ida bo‘lgan Shurigina endi tergov hibsxonasiga yuborilgani xabar qilinmoqda.

Sud tergov iltimosini qanoatlantirdi

Ma’lum qilinishicha, qaror tergov organlarining iltimosiga asosan qabul qilingan.

Sud ehtiyot chorasini uy qamog‘idan qamoqqa o‘zgartirishga qaror qilgan. Shu tariqa, Diana Shurigina tergov davomida hibsxonada saqlanadi.

Ish nimada aylanmoqda?

Moskva sudlari matbuot xizmati xabariga ko‘ra, gap pornografiya tayyorlash va tarqatish bilan bog‘liq jinoyat ishi haqida ketmoqda.

Hozircha ish bo‘yicha boshqa tafsilotlar, jumladan ayblov mazmuni yoki tergovning keyingi bosqichlari haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.

Hozircha yakuniy hukm yo‘q

Shuni ta’kidlash lozimki, ehtiyot chorasining o‘zgartirilishi shaxsning aybi isbotlanganini anglatmaydi.

Diana Shuriginaga nisbatan yakuniy huquqiy baho sud qarori bilan belgilanadi. Tergov harakatlari davom etar ekan, u qonunchilikka muvofiq aybsizlik prezumpsiyasiga ega.

Jamoatchilik e’tiboridagi ish

Diana Shurigina nomi avval ham Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilingan. Shu bois sudning so‘nggi qarori yana jamoatchilik va OAV e’tiborini ushbu ishga qaratdi.

Endi asosiy savol — tergov keyingi bosqichda qanday dalillarni taqdim etadi va sud jarayoni qanday davom etadi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Rossiyaga hujum qilgan dronlar Qozog‘istondan uchirildimi?Bugun, 10:39Tramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiTramp buyrug‘i bilan Eron o‘qqa tutildi: Eron AQSH bazalariga raketa yog‘dirdiBugun, 10:35Sietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiSietlda o‘zbeklar yangi qadam tashladi: endi “mahalla” okean ortida ham yashaydiBugun, 09:35Parijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiParijda 6 soatlik so‘roq va Rossiyada terrorchilik ayblovi: Pavel Durov ikki o‘t orasida qoldiBugun, 09:27Desham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiDesham Marokash haqida qanday fikrda?:Fransiya oldida jiddiy sinov turibdiBugun, 00:35JSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiJSST ogohlantirdi: har besh insondan biri saratonga chalinadiBugun, 00:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi