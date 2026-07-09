Diana Shurigina ishida keskin burilish: sud qaroridan keyin vaziyat o‘zgardi
Rossiyada Diana Shurigina bilan bog‘liq jinoyat ishi bo‘yicha yangi qaror qabul qilindi. Moskva sudlari matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, sud unga nisbatan qo‘llangan ehtiyot chorasini o‘zgartirgan.
Avval uy qamog‘ida bo‘lgan Shurigina endi tergov hibsxonasiga yuborilgani xabar qilinmoqda.
Sud tergov iltimosini qanoatlantirdi
Ma’lum qilinishicha, qaror tergov organlarining iltimosiga asosan qabul qilingan.
Sud ehtiyot chorasini uy qamog‘idan qamoqqa o‘zgartirishga qaror qilgan. Shu tariqa, Diana Shurigina tergov davomida hibsxonada saqlanadi.
Ish nimada aylanmoqda?
Moskva sudlari matbuot xizmati xabariga ko‘ra, gap pornografiya tayyorlash va tarqatish bilan bog‘liq jinoyat ishi haqida ketmoqda.
Hozircha ish bo‘yicha boshqa tafsilotlar, jumladan ayblov mazmuni yoki tergovning keyingi bosqichlari haqida qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Hozircha yakuniy hukm yo‘q
Shuni ta’kidlash lozimki, ehtiyot chorasining o‘zgartirilishi shaxsning aybi isbotlanganini anglatmaydi.
Diana Shuriginaga nisbatan yakuniy huquqiy baho sud qarori bilan belgilanadi. Tergov harakatlari davom etar ekan, u qonunchilikka muvofiq aybsizlik prezumpsiyasiga ega.
Jamoatchilik e’tiboridagi ish
Diana Shurigina nomi avval ham Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng muhokama qilingan. Shu bois sudning so‘nggi qarori yana jamoatchilik va OAV e’tiborini ushbu ishga qaratdi.
Endi asosiy savol — tergov keyingi bosqichda qanday dalillarni taqdim etadi va sud jarayoni qanday davom etadi?
…