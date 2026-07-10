Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilik
Gʻarbiy Sasseksda dunyodagi eng nufuzli avtomobil tadbirlaridan biri — Goodwood Festival of Speed 2026 oʻz ishini boshladi. 9-12-iyul kunlari davom etadigan ushbu festival bu yil har qachongidan ham boy va qiziqarli oʻtishi kutilmoqda. Dunyoning eng yetakchi ishlab chiqaruvchilari oʻzlarining soʻnggi ishlanmalarini nafaqat statik koʻrgazma koʻrinishida, balki bevosita harakatda namoyish etishmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Tadbirning asosiy yulduzlaridan biri sifatida Alpine A110 Future modeli eʼtirof etilmoqda. Ushbu avtomobil afsonaviy sportkar tarixida yangi sahifa ochib, uning toʻliq elektr quvvatiga oʻtishidan darak beradi. Garchi tashqi koʻrinishi hozirgi A110 modeliga oʻxshash boʻlsa-da, kengaytirilgan gʻildirak arkalari va yangi EV platformasi sportkar kelajagi tubdan oʻzgarishini koʻrsatib turibdi.
Superkarlar va gibrid texnologiyalar namoyishiAudi brendi oʻzining yangi flagmani — Audi Nuvolari gibrid superkarini taqdim etdi. Atigi 499 dona ishlab chiqariladigan ushbu model 987 ot kuchiga ega boʻlib, 4,0 litrli V8 dvigateli va uchta elektromotor kombinatsiyasida ishlaydi. Ushbu modelning dizayn elementlari kelajakda brendning barcha ommaviy modellariga koʻchib oʻtishi kutilmoqda.
Bentley kompaniyasi ham festivalga quruq qoʻl bilan kelmagan. Hashamatli Bentley Flying Spur limuzini oʻzining anʼanaviy toʻrt koʻzli chiroqlaridan voz kechib, yangicha dizayndagi ikkita asosiy chiroqqa ega boʻldi. Uning S varianti 671 ot kuchini beruvchi gibrid tizim bilan jihozlangan. Shuningdek, brend muxlislari uchun yanada "ekstremal" boʻlgan Bentley Supersports modeli ham koʻrsatildi. Bu zamonaviy davrdagi ilk orqa uzatmali Continental boʻlib, u gibrid tizimlardan voz kechgan holda 657 ot kuchiga ega sof V8 dvigatelidan quvvat oladi.
Tarix va zamonaviylik uygʻunligiFestivalda nafaqat kelajak texnologiyalari, balki avtomobilsozlik tarixi ham munosib oʻrin egallagan. Audi Tradition boʻlimi 1935-yilda Auto Union tomonidan yaratilgan poyga avtomobilining aniq nusxasini namoyish etdi. V16 dvigateli bilan jihozlangan ushbu tarixiy mashina oʻz vaqtida soatiga 326 kilometr tezlikka erishib, dunyodagi eng tezkor yoʻl avtomobili maqomini olgan edi.
Toyota GR GT va Gordon Murray tomonidan ishlab chiqilgan dramatik S1 LM kabi modellar ham festival mehmonlarining diqqat markazida boʻlib turibdi. Ushbu tadbir avtomobil ixlosmandlari uchun nafaqat yangi modellarni koʻrish, balki ularning poyga yoʻlaklaridagi haqiqiy imkoniyatlariga baho berish uchun noyob imkoniyatdir.
Ushbu koʻrgazmada namoyish etilayotgan modellar yaqin yillar ichida jahon bozorlarida, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham paydo boʻlishi mumkin boʻlgan texnologik tendensiyalarni belgilab beradi. Festival doirasidagi yangiliklar avtomobil sanoati jadal surʼatlar bilan elektrlashtirish va yuqori unumdorlikka intilayotganini yana bir bor tasdiqlamoqda.
…