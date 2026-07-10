Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilik

·30·Avto
Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilik

Gʻarbiy Sasseksda dunyodagi eng nufuzli avtomobil tadbirlaridan biri — Goodwood Festival of Speed 2026 oʻz ishini boshladi. 9-12-iyul kunlari davom etadigan ushbu festival bu yil har qachongidan ham boy va qiziqarli oʻtishi kutilmoqda. Dunyoning eng yetakchi ishlab chiqaruvchilari oʻzlarining soʻnggi ishlanmalarini nafaqat statik koʻrgazma koʻrinishida, balki bevosita harakatda namoyish etishmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Tadbirning asosiy yulduzlaridan biri sifatida Alpine A110 Future modeli eʼtirof etilmoqda. Ushbu avtomobil afsonaviy sportkar tarixida yangi sahifa ochib, uning toʻliq elektr quvvatiga oʻtishidan darak beradi. Garchi tashqi koʻrinishi hozirgi A110 modeliga oʻxshash boʻlsa-da, kengaytirilgan gʻildirak arkalari va yangi EV platformasi sportkar kelajagi tubdan oʻzgarishini koʻrsatib turibdi.

Superkarlar va gibrid texnologiyalar namoyishi

Audi brendi oʻzining yangi flagmani — Audi Nuvolari gibrid superkarini taqdim etdi. Atigi 499 dona ishlab chiqariladigan ushbu model 987 ot kuchiga ega boʻlib, 4,0 litrli V8 dvigateli va uchta elektromotor kombinatsiyasida ishlaydi. Ushbu modelning dizayn elementlari kelajakda brendning barcha ommaviy modellariga koʻchib oʻtishi kutilmoqda.

Bentley kompaniyasi ham festivalga quruq qoʻl bilan kelmagan. Hashamatli Bentley Flying Spur limuzini oʻzining anʼanaviy toʻrt koʻzli chiroqlaridan voz kechib, yangicha dizayndagi ikkita asosiy chiroqqa ega boʻldi. Uning S varianti 671 ot kuchini beruvchi gibrid tizim bilan jihozlangan. Shuningdek, brend muxlislari uchun yanada "ekstremal" boʻlgan Bentley Supersports modeli ham koʻrsatildi. Bu zamonaviy davrdagi ilk orqa uzatmali Continental boʻlib, u gibrid tizimlardan voz kechgan holda 657 ot kuchiga ega sof V8 dvigatelidan quvvat oladi.

Tarix va zamonaviylik uygʻunligi

Festivalda nafaqat kelajak texnologiyalari, balki avtomobilsozlik tarixi ham munosib oʻrin egallagan. Audi Tradition boʻlimi 1935-yilda Auto Union tomonidan yaratilgan poyga avtomobilining aniq nusxasini namoyish etdi. V16 dvigateli bilan jihozlangan ushbu tarixiy mashina oʻz vaqtida soatiga 326 kilometr tezlikka erishib, dunyodagi eng tezkor yoʻl avtomobili maqomini olgan edi.

Toyota GR GT va Gordon Murray tomonidan ishlab chiqilgan dramatik S1 LM kabi modellar ham festival mehmonlarining diqqat markazida boʻlib turibdi. Ushbu tadbir avtomobil ixlosmandlari uchun nafaqat yangi modellarni koʻrish, balki ularning poyga yoʻlaklaridagi haqiqiy imkoniyatlariga baho berish uchun noyob imkoniyatdir.

Ushbu koʻrgazmada namoyish etilayotgan modellar yaqin yillar ichida jahon bozorlarida, jumladan, Markaziy Osiyo mintaqasida ham paydo boʻlishi mumkin boʻlgan texnologik tendensiyalarni belgilab beradi. Festival doirasidagi yangiliklar avtomobil sanoati jadal surʼatlar bilan elektrlashtirish va yuqori unumdorlikka intilayotganini yana bir bor tasdiqlamoqda.

ГоодвоодAvtomobilТехнологияSuperkarElektromobil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaAngliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaBugun, 15:24Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaLexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaBugun, 08:25Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvLada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvBugun, 02:52Mercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaMercedes-AMG elektromobillari uchun sunʼiy ovoz: Motor hayqirigʻi endi raqamli shakldaKecha, 18:30Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Haydovchilar YPX xodimiga MyGov'dagi hujjatlarni ko‘rsatsa kifoya qiladimi?Kecha, 18:28Mercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilMercedes-AMG yangi CLA modelini taqdim etdi: 671 ot kuchiga ega shovvoz elektromobilKecha, 17:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?