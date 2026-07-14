Uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdi

·39·Dunyo
Uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdi

Germaniyaning Drezden aeroportida sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy hodisa bir necha aviareyslar jadvaliga ta’sir ko‘rsatdi. Uchish-qo‘nish yo‘lagida quyon paydo bo‘lishi oqibatida uchta samolyot o‘z vaqtida qo‘na olmadi.

Bild nashrining xabar berishicha, havo kemalari qo‘nishga tayyorlanayotgan vaqtda uchish-qo‘nish yo‘lagida quyon paydo bo‘lgan. Hodisa natijasida hayvon nobud bo‘lgan, ammo xavfsizlik talablari asosida aeroportda maxsus tekshiruv ishlari boshlangan.

Shu sababli Gannoverdan kelgan Cessna hamda Barselonadan parvoz qilgan Airbus A321 samolyotlari qariyb yarim soat davomida aeroport ustida aylanib turishga majbur bo‘ldi. Yana bir muntazam reys esa Drezden o‘rniga Leypsig aeroportiga yo‘naltirildi.

Ma’lum qilinishicha, voqea 12 iyul kuni soat 20:00 atrofida yuz bergan. Hayvon samolyot qo‘nayotgan paytda uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqib qolgan. Samolyotga zarar yetmagan bo‘lsa-da, amaldagi xavfsizlik qoidalariga muvofiq yo‘lak zudlik bilan yopilgan.

Shundan so‘ng aeroport xodimlari va o‘t o‘chirish xizmati vakillari yo‘lakni to‘liq tekshirib, hayvon qoldiqlarini olib tashlagan hamda tozalash ishlarini amalga oshirgan. Natijada uchish-qo‘nish yo‘lagi 20:10 dan 20:40 gacha yopiq qolgan.

Barcha tekshiruvlar yakunlangach, aeroport faoliyati odatiy tartibda qayta tiklangan va reyslar harakati davom etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?11 milliard dollarga qurilayotgan sirli orol nimasi bilan ajralib turadi?Bugun, 12:05Tojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiTojikistonning Sug‘d viloyatida kuchli sel oqimi kuzatildiBugun, 11:52Trampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiTrampdan kutilmagan yurish: AQSH Ho‘rmuzni nazoratga olib 20 %lik tarif joriy etdiBugun, 10:23AQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiAQSH -Eron urush olovida: Tramp kutilmagan buyruq berdi, ilk bor dronlar qo‘llandiBugun, 09:23Rossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiRossiyalik muxolifatchi siyosatchi Boris Nadejdin Moskvada qo‘lga olindiBugun, 09:15Belarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBelarusga boruvchilar uchun yengillik: 10 kunlik yangi tartibBugun, 08:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi