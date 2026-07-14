Uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqqan quyon uchta reysga xalaqit berdi
Germaniyaning Drezden aeroportida sodir bo‘lgan g‘ayrioddiy hodisa bir necha aviareyslar jadvaliga ta’sir ko‘rsatdi. Uchish-qo‘nish yo‘lagida quyon paydo bo‘lishi oqibatida uchta samolyot o‘z vaqtida qo‘na olmadi.
Bild nashrining xabar berishicha, havo kemalari qo‘nishga tayyorlanayotgan vaqtda uchish-qo‘nish yo‘lagida quyon paydo bo‘lgan. Hodisa natijasida hayvon nobud bo‘lgan, ammo xavfsizlik talablari asosida aeroportda maxsus tekshiruv ishlari boshlangan.
Shu sababli Gannoverdan kelgan Cessna hamda Barselonadan parvoz qilgan Airbus A321 samolyotlari qariyb yarim soat davomida aeroport ustida aylanib turishga majbur bo‘ldi. Yana bir muntazam reys esa Drezden o‘rniga Leypsig aeroportiga yo‘naltirildi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 12 iyul kuni soat 20:00 atrofida yuz bergan. Hayvon samolyot qo‘nayotgan paytda uchish-qo‘nish yo‘lagiga chiqib qolgan. Samolyotga zarar yetmagan bo‘lsa-da, amaldagi xavfsizlik qoidalariga muvofiq yo‘lak zudlik bilan yopilgan.
Shundan so‘ng aeroport xodimlari va o‘t o‘chirish xizmati vakillari yo‘lakni to‘liq tekshirib, hayvon qoldiqlarini olib tashlagan hamda tozalash ishlarini amalga oshirgan. Natijada uchish-qo‘nish yo‘lagi 20:10 dan 20:40 gacha yopiq qolgan.
Barcha tekshiruvlar yakunlangach, aeroport faoliyati odatiy tartibda qayta tiklangan va reyslar harakati davom etgan.
…