Tehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandi

·0·Dunyo
Tehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandi

Eron poytaxti Tehronda AQSH prezidenti Donald Tramp tasvirlangan bahsli devoriy surat jamoatchilik e’tiborini tortdi. Xabarlarga ko‘ra, suratda Tramp tobut ichida yotgan holda aks ettirilgan.

Devoriy suratda AQSH rahbariga qarshi keskin shiorlar ham yozilgani aytilmoqda. Bu holat Vashington va Tehron o‘rtasidagi siyosiy taranglik yana kuchaygan bir paytda paydo bo‘ldi.

Mazkur tasvir ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilinmoqda. Ayrimlar uni Eronning AQSHga nisbatan siyosiy pozitsiyasi ifodasi sifatida baholasa, boshqalar bunday keskin vizual targ‘ibot mintaqadagi vaziyatni yanada og‘irlashtirishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Hozircha AQSH rasmiylari ushbu devoriy surat yuzasidan alohida munosabat bildirmagan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qozog‘istonda sahnada diplomini yirtib tashlagan yigit tarmoqlarda bahs uyg‘otdiQozog‘istonda sahnada diplomini yirtib tashlagan yigit tarmoqlarda bahs uyg‘otdiBugun, 16:10Noodatiy “junli kruassan”lar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda!Noodatiy “junli kruassan”lar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otmoqda!Bugun, 16:03Belarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBelarusda o‘zbeklar uchun «yashil yo‘lak»: 5 ming ishchiga uy-joy, maktab va bog‘chalar va’da qilindiBugun, 13:37Fransiyada ixtiyoriy o‘limga oid qonun rasman ma’qullandiFransiyada ixtiyoriy o‘limga oid qonun rasman ma’qullandiBugun, 12:48Tramp Eron elektr stansiyalari va ko‘priklarini vayron qilish bilan tahdid qildiTramp Eron elektr stansiyalari va ko‘priklarini vayron qilish bilan tahdid qildiKecha, 23:0750 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladi50 mln dollarlik tiranozavr: “Gas” rekordni yangiladiKecha, 22:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi