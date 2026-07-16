Tehron markazidagi keskin surat: Tramp tobutda tasvirlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Eron poytaxti Tehronda AQSH prezidenti Donald Tramp tasvirlangan bahsli devoriy surat jamoatchilik e’tiborini tortdi. Xabarlarga ko‘ra, suratda Tramp tobut ichida yotgan holda aks ettirilgan.
Devoriy suratda AQSH rahbariga qarshi keskin shiorlar ham yozilgani aytilmoqda. Bu holat Vashington va Tehron o‘rtasidagi siyosiy taranglik yana kuchaygan bir paytda paydo bo‘ldi.
Mazkur tasvir ijtimoiy tarmoqlarda ham keng muhokama qilinmoqda. Ayrimlar uni Eronning AQSHga nisbatan siyosiy pozitsiyasi ifodasi sifatida baholasa, boshqalar bunday keskin vizual targ‘ibot mintaqadagi vaziyatni yanada og‘irlashtirishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
Hozircha AQSH rasmiylari ushbu devoriy surat yuzasidan alohida munosabat bildirmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…