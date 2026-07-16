Yandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldi

·28·Texno
Yandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldi

Yandex kompaniyasi Alice AI neyrotarmoqlar oilasining barcha modellari uchun masʼuliyatli ishlanmalar boʻyicha ISO/IEC 42001 xalqaro sertifikatini qoʻlga kiritdi. Ushbu nufuzli hujjat kompaniyaning sunʼiy intellekt texnologiyalarini yaratish jarayonlari naqadar shaffof, xavfsiz va samarali ekanini tasdiqlaydi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati xabar bergan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mustaqil audit tekshiruvidan Alice AI LLM (matnli), Alice AI ART (tasviriy) va Alice AI VLM (multimodal) modellari muvaffaqiyatli oʻtdi. Mazkur modellar majmuasi bugungi kunda koʻpchilikka tanish boʻlgan Alisa AI ovozli yordamchisining asosi hisoblanadi. Sertifikatlash jarayoni neyrotarmoqlarni boshqarishning barcha jihatlarini, jumladan, xodimlarni oʻqitish va modellarni amaliyotga joriy etish bosqichlarini qamrab oldi.

Tekshiruv natijalariga koʻra, Alice AI tizimining barcha versiyalarida foydalanuvchi maʼlumotlari xalqaro standart talablari darajasida himoyalangan. Shuningdek, tizimda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xatolar va kutilmagan anomaliyalar doimiy ravishda nazorat qilinishi va monitoring qilib borilishi tasdiqlandi. Bu esa sunʼiy intellekt bilan muloqot qilishda xavfsizlik darajasi yuqori ekanini anglatadi.

Texnologik shaffoflik va xalqaro standartlar

Ekspertlar Yandex neyrotarmoqlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishning barcha bosqichlarida shaffoflikni taʼminlayotganiga ishonch hosil qilishdi. ISO/IEC 42001 standarti nafaqat texnik sifatni, balki axloqiy va huquqiy normalarga rioya etilishini ham baholaydi. Bu Oʻzbekiston kabi mintaqaviy bozorlarda ham ushbu xizmatlardan foydalanuvchilar uchun muhim kafolatdir.

Taʼkidlash joizki, Yandex 2025-yilda Rossiyada birinchi boʻlib ushbu sertifikatni qoʻlga kiritgan edi. Oʻshanda tekshiruvdan faqat bazaviy YandexGPT tili modeli oʻtgan boʻlsa, endilikda sertifikat doirasi kengayib, vizual va multimodal modellarni ham oʻz ichiga oldi. Bu kompaniyaning global texnologik poygada xavfsizlik masalalariga ustuvor ahamiyat qaratayotganidan dalolat beradi.

Bugungi kunda sunʼiy intellekt kundalik hayotimizga, ayniqsa, smartfonlar va aqlli qurilmalar orqali chuqur kirib bormoqda. Alice AI kabi tizimlarning xalqaro sertifikatga ega boʻlishi, foydalanuvchilarda ushbu texnologiyalarga nisbatan ishonchni oshiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, audit jarayoni neyrotarmoqning butun hayotiy siklini qamrab olgani uning barqaror ishlashini kafolatlaydi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, sunʼiy intellekt sohasidagi bunday yutuqlar nafaqat dasturchilar, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham muhim. Zero, shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligi va neyrotarmoq beradigan maʼlumotlarning ishonchliligi zamonaviy raqamli dunyoning eng dolzarb masalalaridan biri boʻlib qolmoqda.

YandexAlice AISunʼiy IntellektTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Honor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqdaHonor dunyodagi ilk robot-kamerali smartfonni sotuvga chiqarmoqdaBugun, 18:56Apple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandiApple Intelligence Xitoy bozoriga kirib kelmoqda: Alibaba va Baidu bilan hamkorlik tasdiqlandiBugun, 18:27Sunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdiSunʼiy intellekt mobil internet tezligini oshiradi: T2 operatori yangi tizimni ishga tushirdiBugun, 18:23Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiElon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladiBugun, 17:24CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiCATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiBugun, 16:59Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiAina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiBugun, 16:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi