Yandex sunʼiy intellekt texnologiyalari xalqaro xavfsizlik sertifikatiga ega boʻldi
Yandex kompaniyasi Alice AI neyrotarmoqlar oilasining barcha modellari uchun masʼuliyatli ishlanmalar boʻyicha ISO/IEC 42001 xalqaro sertifikatini qoʻlga kiritdi. Ushbu nufuzli hujjat kompaniyaning sunʼiy intellekt texnologiyalarini yaratish jarayonlari naqadar shaffof, xavfsiz va samarali ekanini tasdiqlaydi. Bu haqda kompaniya matbuot xizmati xabar bergan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mustaqil audit tekshiruvidan Alice AI LLM (matnli), Alice AI ART (tasviriy) va Alice AI VLM (multimodal) modellari muvaffaqiyatli oʻtdi. Mazkur modellar majmuasi bugungi kunda koʻpchilikka tanish boʻlgan Alisa AI ovozli yordamchisining asosi hisoblanadi. Sertifikatlash jarayoni neyrotarmoqlarni boshqarishning barcha jihatlarini, jumladan, xodimlarni oʻqitish va modellarni amaliyotga joriy etish bosqichlarini qamrab oldi.
Tekshiruv natijalariga koʻra, Alice AI tizimining barcha versiyalarida foydalanuvchi maʼlumotlari xalqaro standart talablari darajasida himoyalangan. Shuningdek, tizimda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xatolar va kutilmagan anomaliyalar doimiy ravishda nazorat qilinishi va monitoring qilib borilishi tasdiqlandi. Bu esa sunʼiy intellekt bilan muloqot qilishda xavfsizlik darajasi yuqori ekanini anglatadi.
Texnologik shaffoflik va xalqaro standartlarEkspertlar Yandex neyrotarmoqlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishning barcha bosqichlarida shaffoflikni taʼminlayotganiga ishonch hosil qilishdi. ISO/IEC 42001 standarti nafaqat texnik sifatni, balki axloqiy va huquqiy normalarga rioya etilishini ham baholaydi. Bu Oʻzbekiston kabi mintaqaviy bozorlarda ham ushbu xizmatlardan foydalanuvchilar uchun muhim kafolatdir.
Taʼkidlash joizki, Yandex 2025-yilda Rossiyada birinchi boʻlib ushbu sertifikatni qoʻlga kiritgan edi. Oʻshanda tekshiruvdan faqat bazaviy YandexGPT tili modeli oʻtgan boʻlsa, endilikda sertifikat doirasi kengayib, vizual va multimodal modellarni ham oʻz ichiga oldi. Bu kompaniyaning global texnologik poygada xavfsizlik masalalariga ustuvor ahamiyat qaratayotganidan dalolat beradi.
Bugungi kunda sunʼiy intellekt kundalik hayotimizga, ayniqsa, smartfonlar va aqlli qurilmalar orqali chuqur kirib bormoqda. Alice AI kabi tizimlarning xalqaro sertifikatga ega boʻlishi, foydalanuvchilarda ushbu texnologiyalarga nisbatan ishonchni oshiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, audit jarayoni neyrotarmoqning butun hayotiy siklini qamrab olgani uning barqaror ishlashini kafolatlaydi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, sunʼiy intellekt sohasidagi bunday yutuqlar nafaqat dasturchilar, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham muhim. Zero, shaxsiy maʼlumotlar daxlsizligi va neyrotarmoq beradigan maʼlumotlarning ishonchliligi zamonaviy raqamli dunyoning eng dolzarb masalalaridan biri boʻlib qolmoqda.
…