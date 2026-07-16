Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladi

·0·Texno
Elon Musk dunyodagi eng yirik chip zavodini qurmoqda: ASML unga moslashishni boshladi

Dunyoning eng boy odami Elon Musk tomonidan rejalashtirilayotgan Terafab loyihasi yarimoʻtkazgichlar sanoatida haqiqiy inqilob yasashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Chip ishlab chiqarish uchun zarur boʻlgan yuqori texnologiyali uskunalar yetkazib beruvchi jahon yetakchisi — ASML kompaniyasi oʻzining 2027 va 2028-yillarga moʻljallangan ishlab chiqarish rejalarini aynan Muskning ushbu ulkan zavodi ehtiyojlarini hisobga olgan holda qayta koʻrib chiqayotganini rasman maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ASML moliyaviy direktori Rojer Dassenning soʻzlariga koʻra, kompaniya barcha yirik mijozlar bilan doimiy muloqotda boʻlib, ularning kelgusi yillardagi qurilish rejalaridan xabardor. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Terafab loyihasi ASML strategik rejalarining ajralmas qismiga aylangan. Bu shuni anglatadiki, Muskning yangi korxonasi eng zamonaviy litografiya mashinalarining asosiy xaridorlaridan biri boʻladi.

Terafab: Yarimoʻtkazgichlar olamidagi yangi gigant

Terafab loyihasi Texas shtatining Ostin shahrida qad koʻtaradi. Bu shunchaki zavod emas, balki Tesla, SpaceX va xAI kompaniyalari ehtiyojlari uchun sunʼiy intellekt chiplari hamda mikroelementlar ishlab chiqaruvchi dunyodagi eng yirik majmua boʻlishi kutilmoqda. Loyihaning asosiy maqsadi — logistika zanjiridagi uzilishlarni bartaraf etish va barcha jarayonlarni bir nuqtada jamlashdir.

Hozirgi kunda chip ishlab chiqarish jarayoni dunyoning turli nuqtalariga tarqalib ketgan: dizayn bir joyda, kristallarni tayyorlash boshqa joyda, ularni xotira bloklari bilan birlashtirish va yakuniy qadoqlash esa butunlay boshqa hududlarda amalga oshiriladi. Terafab esa barcha bosqichlarni — loyihalashdan tortib tayyor mahsulotni qadoqlashgacha boʻlgan davrni yagona maydonchada birlashtiradi.

EUV-litografiyasiga navbatlar shakllanmoqda

ASML vakillari hozirdanoq 2027-yil uchun EUV (ekstremal ultrabinafsha) litografiya uskunalariga boʻlgan buyurtmalar deyarli toʻlib boʻlganini bildirishmoqda. Shuningdek, 2028-yil uchun ham katta miqdordagi buyurtmalar kelib tushgan. Bu texnologiya eng kichik oʻlchamdagi (2-3 nanometrli) va eng kuchli chiplarni yaratish uchun dunyodagi yagona yechim hisoblanadi.

Oʻzbekiston kabi texnologik importga tayanadigan mamlakatlar uchun bu kabi global oʻzgarishlar bilvosita taʼsir koʻrsatadi. Agar Elon Musk oʻz zavodi orqali chiplar tanqisligini kamaytirishga erishsa, bu kelajakda elektromobillar, server qurilmalari va maishiy texnikalar narxining barqarorlashishiga xizmat qilishi mumkin.

Terafab loyihasining muvaffaqiyati nafaqat Tesla yoki SpaceX, balki butun dunyo sunʼiy intellekt bozori uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. ASML kabi gigantning ushbu loyihaga jiddiy eʼtibor qaratayotgani, Muskning rejalari shunchaki ambitsiya emas, balki aniq hisob-kitoblarga asoslangan strategiya ekanligidan dalolat beradi.

Elon MuskASMLTerafabChipTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

CATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiCATL Yevropada ulkan natriy-ionli energiya omborlarini barpo etadiBugun, 16:59Aina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiAina startapi AI agentlarni boshqarishga moʻljallangan yangi qurilmalar uchun 5,5 mln dollar jalb qildiBugun, 16:55Google Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandiGoogle Play doʻkonidan VK va Max messenjeri olib tashlandiBugun, 16:28Meta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratdaMeta oʻsmirlar xavfsizligi uchun yangi tizimni ishga tushirdi: Sunʼiy intellekt nazoratdaBugun, 16:24Huawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarHuawei sanksiyalarga qaramay oʻsishda davom etmoqda: 2026-yil uchun ulkan rejalarBugun, 15:57SpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiSpaceX aksiyalari keskin arzonlashdi: Kompaniya kapitallashuvi 1 trillion dollarga kamaydiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi