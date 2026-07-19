Sayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldi

·0·Dunyo
Sayyohlar bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz qoldi

AQSHning Alyaska shtatida uch nafar sayyoh uchun oddiy sayr kutilmagan xavfli holatga aylandi. Ular tog‘ yo‘lagida to‘satdan bahaybat grizli ayig‘i bilan yuzma-yuz kelib qoldi. Hodisa tasvirlangan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi.

Voqea Anan Creek Wildlife Observatory hududida sodir bo‘lgan. Sayyohlar burilishdan o‘tayotganida laqabi «Scuba Sue» bo‘lgan grizli ayig‘iga duch kelgan. Ayiq o‘sha vaqtda daryoga kelishi kerak bo‘lgan losos baliqlarini qidirayotgan edi.

Sayyohlar aytishicha, ular park reyndjerlari bergan xavfsizlik qoidalariga amal qilib, sarosimaga tushmasdan ayiq bilan xotirjam ovozda gaplashgan va sekinlik bilan orqaga chekinib, unga yo‘l bo‘shatgan.

«Juda qattiq qo‘rqdik. Ammo reyndjerlar aytgan maslahatlarni eslab, xotirjam qolishga harakat qildik», — dedi sayyoh Tanya Tompson.

Bir necha daqiqalik tarang vaziyatdan keyin grizli ayig‘i odamlarga tegmasdan yo‘lida davom etgan.

Doktor Mishel Linn Tallerning ta’kidlashicha, bu yil losos baliqlari daryoga odatdagidan kechroq kelayotgani sababli ayiqlar och qolgan va bu kabi uchrashuvlar yanada xavfli tus olishi mumkin.

AQSH Milliy bog‘lar xizmati mutaxassislari bunday holatlarda qochmaslik, keskin harakat qilmaslik, ayiq bilan xotirjam ovozda gapirish va imkoni boricha unga yo‘l berishni tavsiya etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildiUch kun dengizda qolgan yetti yoshli qizcha tirik topildiBugun, 20:40Daryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiDaryo bo‘yida turgan bolaga timsoh hujum qildiBugun, 19:07Golf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiGolf mashinasidagi sayr fojiaga aylandi: 4 sayyoh YTHga uchradiBugun, 16:56Pokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiPokiston va Hindiston chegarasida ikki soatlik otishma yuz berdiBugun, 16:28Hindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiHindistonda 20 kunlik ochlikdan so‘ng faol majburan shifoxonaga olib ketildiBugun, 16:16“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringan“Love is...” saqichidagi yoqimli rasmlar ortida fojiali sevgi tarixi yashiringanBugun, 16:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi