Kongo Ebola epidemiyasi domida: 3 millionga yaqin bola xavfda
Kongo Demokratik Respublikasining sharqida Ebola epidemiyasi bolalar uchun tobora katta xavfga aylanmoqda. YUNISЕF xabar berishicha, kasallanganlar soni qariyb 1000 nafarga yetgan, 3 millionga yaqin voyaga yetmagan esa yuqori xavfli hududlarda yashamoqda.
YUNISЕF ijrochi direktori Ketrin Rassel Iturida Ebola sabab onasini yoki har ikki ota-onasini yo‘qotgan bolalar borligini aytdi. 19 iyun holatida bolalar va o‘smirlar tasdiqlangan kasallanishlarning qariyb 15 foizini tashkil etgan. Vafot etganlarning 25 foizdan ziyodi ham shu yosh toifasiga to‘g‘ri kelgan.
Bolalar va o‘smirlarning kasallikdan vafot etish ehtimoli kattalarga qaraganda deyarli ikki barobar yuqori. Mongbvalu, Rvampara va Bunia asosiy o‘choqlar bo‘lib qolmoqda. Shimoliy Kivu hamda Janubiy Kivuda ham holatlar qayd etilgan.
Iturida ota-onasidan ayrilgan 135 nafar bola psixologik yordam, ijtimoiy xizmat va muqobil parvarish bilan qamrab olingan. Davolash markazida ota-onasidan ajralgan chaqaloqlar uchun maxsus bog‘cha ishlayapti, yana ikkita markaz ochilishi kutilmoqda. Epidemiya ayrim bolalarni maktab, tibbiy yordam, oziq-ovqat, toza suv va sanitariya xizmatlaridan ham uzib qo‘ymoqda. Bu vaziyat ularning kundalik hayotini yanada og‘irlashtirmoqda.
…