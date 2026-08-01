Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchi

·0·Dunyo
Kiev Minskka qarshi keskin qadam tashladi: Lukashenkoga jinoyat ishi qo'zg'atmoqchi

Ukraina va Belarus o'rtasidagi diplomatik va siyosiy keskinlik yangi, benuqson huquqiy bosqichga qadam qo'ymoqda. Ukraina prezidenti Volodimir Zelenskiy ofisi mamlakat Bosh prokuraturasiga Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoga nisbatan rasman jinoyat ishi qo'zg'atish imkoniyatini ko'rib chiqish yuzasidan murojaat yo'lladi. Bu qaror Minsk va Kiev o'rtasidagi munosabatlarning eng keskin nuqtasiga aylanishi kutilmoqda.

1. To'fon ichidagi qaror: Kiev Lukashenkoga qarshi huquqiy front ochmoqda

Shu paytgacha Ukraina rahbariyati Belarus atrofidagi vaziyatga nisbatan ehtiyotkorlik va bosiqlik bilan munosabat bildirib kelayotgan edi. Biroq Zelenskiy ofisi tomonidan Bosh prokuraturaga yuborilgan ushbu so'rov vaziyatni tubdan o'zgartirib yubordi.

Agar Ukraina Bosh prokuraturasi ushbu tashabbusni ma'qullasa va jinoyat ishi qo'zg'atilsa, Aleksandr Lukashenko Ukraina hududiy yaxlitligiga tajovuz va urush jinoyatlariga sheriklikda ayblanadigan birinchi xorijiy davlat rahbariga aylanishi mumkin.

2. Muxolifat tashabbusi: Ayblovlar ro'yxatida genosid va terrorizm bor

Ushbu shov-shuvli hujjat ortida Belarusning amaldagi hokimiyatiga qarshi kurashayotgan muxolifat kuchlari vakillari turibdi. Xususan, sobiq prezidentlikka nomzod Valeriy Sepkalo tomonidan asos solingan Demokratik kuchlar forumi Zelenskiy ofisiga rasmiy murojaat bilan chiqqan.

Muxolifat vakillari Ukraina rahbariyatidan Lukashenkoning Rossiya harbiy harakatlarini ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatlashi va Belarus hududini plasdarm sifatida taqdim etganiga huquqiy baho berishni so'rashgan.

Murojaatda Lukashenkoga nisbatan surishtiruv o'tkazilishi so'ralgan asosiy ayblovlar:

  • Agressiv urush olib borish va unga ko'maklashish;

  • Harbiy jinoyatlar sodir etish va ularni yashirish;

  • Terrorizmni moliyalashtirish va qo'llab-quvvatlash;

  • Ukrainaning hududiy yaxlitligiga tajovuz qilish;

  • Genosid hamda urush targ'ibotini olib borish.

Ukraina Prezidenti ofisi mazkur murojaatni atroflicha o'rganib chiqib, yakuniy va po'latdek mustahkam huquqiy baho berish uchun uni to'g'ridan-to'g'ri Bosh prokurorga topshirdi.

3. Bosh prokuratura pozisiyasi: Jarayon qay bosqichda?

Ukrainaning «Ukrinform» agentligi bergan xabarga ko'ra, Bosh prokuror ofisi matbuot kotibi Maryana Gaevskaya-Kovbasyuk mazkur masala hozirda diqqat bilan o'rganilayotganini tasdiqladi.

«Prezident ofisi tomonidan kelib tushgan murojaat hozirda vakolatli mutaxassislar tomonidan atroflicha o'rganilmoqda. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, hozircha ushbu murojaat asosida hech qanday jinoyat ishi rasman yagona reestrga kiritilmagan va ro'yxatdan o'tkazilmagan», — dedi Gaevskaya-Kovbasyuk.

Tahlilchilarning fikricha, prokuratura ushbu qarorning xadafsizligi va kelgusidagi xalqaro oqibatlarini hisobga olgan holda, har bir ayblov va faktni sinchkovlik bilan tekshirmoqda.

4. Geosiyosiy manevr: Lukashenko sudlanadimi yoki bu G'arbga signalmi?

Dunyoning eng yirik va nufuzli Reuters agentligi tahlilchilarining ta'kidlashicha, yaqin orada Aleksandr Lukashenkoning shaxsan Ukraina sudi qarshisida javob berishi ehtimoli juda past. Ammo bu ushbu jinoyat ishining ahamiyatini aslo kamaytirmaydi.

Agar Ukrainada Minsk rahbariga nisbatan jinoyat ishi rasman ochilsa, bu Kiev va Belarus muxolifati uchun kuchli geosiyosiy va huquqiy qurolga aylanadi:

  1. Sanksiyalarni kuchaytirish: Ukraina va muxolifat AQSh, Evropa Ittifoqi va boshqa G'arb davlatlariga murojaat qilib, Minskka nisbatan iqtisodiy va siyosiy bosimni yanada keskinlashtirishni talab qilish uchun rasmiy dalil oladi.

  2. Xalqaro qidiruv va izolyasiya: Bu qaror Gaaga yoki boshqa xalqaro tribunallarda Minsk rahbariyatining aybini isbotlashda muhim hujjat sifatida xizmat qiladi.

  3. Legitimlikka zarba: Minsk rejimining xalqaro maydondagi qolgan-qutgan legitimligini butunlay yo'qqa chiqaradi.

5. Xulosa: Mas'uliyat soyasi va keyingi qadamlar

Ukraina tomonining bu harakati shunchaki ramziy bayonot emas, balki jiddiy hisob-kitob qilingan yuridik va siyosiy yurishdir. Belarus rahbariyati uchun Ukraina Bosh prokuraturasi tomonidan tayyorlanayotgan ehtimoliy ayblov xavfsizlik kafolatlarini yanada zaiflashtirishi aniq.

Ukraina Bosh prokuraturasining yaqin kunlarda beradigan qarori nafaqat Kiev va Minsk, balki butun Sharqiy Evropa mintaqasidagi kuchlar muvozanatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiYo‘lbarsga yolg‘iz qarshi chiqqan kelin qaynonasining hayotini saqlab qoldiBugun, 11:32Quruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildiQuruqlikka chiqib qolgan akula yana okeanga qaytarildiBugun, 11:22Internetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaInternetda yangi trend: bolalarning xira selfilari ommalashmoqdaBugun, 10:39AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!AQSH mudofaasida revolyutsiya: ilk Fury avtonom jangovar samolyoti yig‘ildi!Bugun, 10:0810-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildi10-qavat derazasidan tashqariga chiqib olgan 5 yoshli bola qutqarildiBugun, 09:01Rossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaRossiyada mayning "qora ro‘yxati" kengaymoqda: Moskva va chegara hududlari taqiq ostidaBugun, 07:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda