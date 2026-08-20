«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi

·6·Dunyo
«Oyda yangi ulkan krater»: Falcon 9 raketasi kutilmaganda Oyga qulab tushdi
Qisqacha

AQSHning Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi 2026 yil 5 avgust kuni Oy yuzasiga nazoratsiz qulab, diametri 18 metrdan ortiq va chuqurligi taxminan 3 metr bo'lgan krater hosil qildi. To'qnashuvni birinchi bo'lib Janubiy Koreyaning Danuri orbital apparati qayd etdi, NASA'ning Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zondi esa 11 va 12 avgust kunlari hodisa joyining aniq tasvirlarini oldi.

Koinotda xavfsizlik va fazoviy chiqindilar muammosini yana kun tartibiga olib chiqqan hodisa yuz berdi. AQSHning Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oy yuzasiga nazoratsiz tarzda qulab, kuchli zarba oqibatida yangi krater hosil qildi. Ushbu noyob to‘qnashuv oqibatlarini koinot apparatlari qanday suratga oldi va bu fazoviy missiyalar uchun qanday xavf tug‘dirmoqda?

Kutilmagan zarba va yangi paydo bo‘lgan krater

Falcon 9 raketasi o‘tgan yilning yanvar oyida Oyga eksperimental uskunalar va ikkita qo‘nish modulini olib chiqqan edi. Vazifa bajarilgach, raketaning yuqori qismi ochiq orbitada qolgan. Olimlar uning ertami-kechmi Oy bilan to‘qnashishini kutgan bo‘lsa-da, 2026 yil 5 avgust kungi qulash to‘liq nazoratsiz va rejadan tashqari tarzda sodir bo‘ldi.

Oradan bir hafta o‘tib, 11 va 12 avgust kunlari NASA'ning Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) apparati to‘qnashuv nuqtasi ustidan uchib o‘tib, yangi hosil bo‘lgan kraterni yuqori aniqlikda suratga olishga muvaffaq bo‘ldi.

Oydagi Falcon 9 to‘qnashuvi tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Hodisa parametrlari va tafsilotlar

Hodisa sodir bo‘lgan sana

2026 yil 5 avgust (nazoratsiz to‘qnashuv)

Paydo bo‘lgan krater o‘lchami

Diametri 18 metrdan ortiq, chuqurligi taxminan 3 metr

Birinchi qayd etgan apparat

Janubiy Koreyaning Danuri orbital apparati

Aniq tasvirlarni olgan qurilma

NASA'ning Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) zondi

Krater tuzilishi

Chuqur qatlamlardan otilib chiqqan och rangli yangi jinslar va tuproq

Tarixiy maqomi

Raketa bo‘laklarining Oyga tasodifiy urilishi bo‘yicha tarixdagi ikkinchi holat

Oy yuzasidagi ikkinchi tasodifiy halokat va kosmik xavf

NBC News ma’lumotlariga ko‘ra, bu insoniyat tarixida raketa qoldiqlarining Oy yuzasi bilan tasodifan to‘qnash kelishi qayd etilgan ikkinchi hodisadir. Bundan oldin, 2022 yilda Xitoy raketasining yuqori bosqichi deb taxmin qilingan parcha Oyning orqa tomoniga qulagan, biroq rasmiy Pekin bunga aloqadorligini rad etgan edi.

Mutaxassislarning ogohlantirishicha, orbitada qolib ketgan og‘ir raketa bo‘laklari va boshqaruvsiz kosmik chiqindilar kelgusida Oyga yuboriladigan ilmiy ekspeditsiyalar, xususiy qo‘nish apparatlari hamda kelajakdagi bazalar xavfsizligi uchun jiddiy tahdid tug‘dirmoqda.

Sizningcha, koinot agentliklari va xususiy kompaniyalar fazoviy chiqindilarning Oyga nazoratsiz qulashini to‘xtatish uchun javobgarlikka tortilishi kerakmi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va ilm-fan hamda koinot yangiliklariga qiziquvchi do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni ulashing!

Falcon 9NASADanuriNBC News
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Donald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiDonald Tramp kuzda Kim Chen In bilan yangi muzokaralar o‘tkazmoqchiBugun, 09:00Putin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiPutin frontdan qaytadigan askarlarni ish bilan ta’minlash bo‘yicha topshiriq berdiBugun, 08:05Rossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiRossiya AQSHning Ukraina bo‘yicha takliflariga o‘z shartlarini e’lon qildiBugun, 08:00Fransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiFransiyada mashhur TikTok blogeri shafqatsizlarcha o‘ldirib ketildiBugun, 07:52Tramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiTramp Eronga qarshi misli ko‘rilmagan iqtisodiy operatsiya boshlanganini aytdiBugun, 07:42Hormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiHormuzdagi maxfiy koridor: AQSH harbiylari neft olib chiqish uchun yangi yo‘nalish ochdiBugun, 06:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi