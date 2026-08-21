Ota o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdi

·9·Dunyo
Ota o‘g‘lini saqlab qolish uchun shifoxonaga qurol bilan kirdi
Qisqacha

AQSHning Texas shtatida Jorj Pikering og'ir insultdan so'ng koma holatiga tushib, miyasi o'lgan degan xulosa chiqarilgach, otasi uning hayotini saqlab qolish uchun shifoxonaga to'pponcha bilan kirdi. Shifokorlar Jorjni hayotni ta'minlovchi apparatdan uzishga va tana a'zolarini donorlikka berishga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Taxminan uch soat o'tgach, Jorj otasining qo'lini bir necha marta qattiq qisib, miyasi butunlay ishdan chiqmaganini ko'rsatdi.

AQSHning Texas shtatida yuz bergan bu voqea ota mehri va farzandi uchun kurashish tuyg‘usi qanchalik kuchli bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatdi. Jorj Pikering ismli yigit og‘ir insultni boshdan kechirib, komaga tushganidan so‘ng shifokorlar uning miyasi o‘lgan, degan xulosaga kelgan.

Shundan keyin tibbiyot xodimlari uni hayotni ta’minlab turgan apparatdan uzishga tayyorgarlik ko‘ra boshlagan. Hatto yigitning tana a’zolarini donorlikka berish uchun ro‘yxatga olish ishlari ham boshlangan.

Biroq Jorjning otasi o‘g‘lining vafot etganiga ishonmagan. U shifokorlar xulosaga kelishda shoshilayotganini his qilib, shifoxonaga to‘pponcha bilan kirgan va o‘g‘li yotgan xonada qolib ketgan.

Ko‘p o‘tmay shifoxonaga politsiya xodimlari yetib kelgan. Shunga qaramay, ota taxminan uch soat davom etgan tarang vaziyatda o‘g‘lining qo‘lini ushlab, undan biror belgi berishini so‘ragan.

O‘g‘lining harakati barcha shubhalarni o‘zgartirdi

Biroz vaqt o‘tgach, komada yotgan Jorj otasining so‘zlariga javoban uning qo‘lini bir necha marta qattiq qisgan. Bu harakat yigitning miyasi butunlay ishdan chiqmaganini va u hali tirik ekanini ko‘rsatgan.

Shundan so‘ng ota politsiyaga tinchgina taslim bo‘lgan. U noqonuniy ravishda qurol qo‘llagani uchun hibsga olinib, qariyb bir yil qamoqda o‘tirgan.

Biroq uning o‘g‘lini hayotdan uzib qo‘ymaslik uchun qilgan qat’iy harakati Jorjning hayotini saqlab qolishga sabab bo‘lgan. Shifokorlar davolash jarayonini qayta tiklaganidan keyin yigitning ahvoli yaxshilanib, u to‘liq sog‘ayib ketgan.

Keyinchalik Jorj o‘z intervyusida otasining qilmishi haqida shunday degan:

«Otam qonunni buzdi, lekin buni to‘g‘ri sabab tufayli qildi. Men hozir aynan shu sababli tirikman».

TexasAQSHGeorge Pickering
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildi34 yildan so‘ng muzlikdan ikki alpinist jasadi topildiBugun, 13:30Bo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBo‘yi 2 metrdan oshgan ayol Ginnes rekordini o‘rnatdiBugun, 10:02Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiQiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdiBugun, 09:41Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiYuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchiBugun, 09:3338 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladi38 ta tishi bor ayol Ginnes rekordini yangiladiBugun, 09:28Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Yevropa Ittifoqi Ukraina fermerlariga 220 mln yevro bermadi...Bugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi