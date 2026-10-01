Erling Xoland Norwegian Air aviakompaniyasini sudga bermoqda
Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland oʻzining shaxsiy brendi va savdo belgilaridan ruxsatsiz foydalangani uchun Norwegian Air Shuttle aviakompaniyasiga qarshi rasmiy sud ishini boshladi. VG Sports va Dagbladet nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining manfaatlari va Britaniyaning York Promotions Ltd firmasi nomidan Schjodt yuridik kompaniyasi Oslo tuman sudiga daʼvo arizasini kiritgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mojaroga dunyo chempionati vaqtida aviatashuvchining ijtimoiy tarmoqlardagi reklama kampaniyasi sabab boʻlgan. Kompaniya oʻz samolyotlaridan birining suratini raqamli tarzda oʻzgartirib, unga Erling Xolandning taniqli sariq soch turmagini qoʻshib qoʻygan. Instagram va TikTok tarmoqlarida eʼlon qilingan ushbu post "Biz hech qachon hozirgunchalik norvegiyalik boʻlmaganmiz" degan izoh bilan chop etilgan edi.
Norasmiy hazil va huquqiy oqibatlarHuquqshunoslarning aralashuvidan soʻng mazkur postlar darhol oʻchirib tashlangan boʻlsa-da, aviakompaniya oʻz harakatlarini shunchaki ijtimoiy tarmoqlardagi yengil hazil va qoʻllab-quvvatlash deb atadi. Norwegian matbuot kotibi Eivind Hammer Myhre kompaniya bu daʼvoni tushunmagani va sport qahramonlarini qoʻllab-quvvatlagani uchun sudga tortilayotganidan afsusdaligini bildirdi.
Shunga qaramay, huquqiy ekspertlar futbolchining pozitsiyasi yetarlicha mustahkam ekanini taʼkidlamoqda. Bergen universiteti marketing huquqi boʻyicha professori Tore Lunde Norvegiya Marketing toʻgʻrisidagi qonuni hamda shaxsni himoya qilish nizomlariga asoslanib, Haalandning qoʻli baland kelishini aytgan. Norvegiya Oliy sudining amaldagi pretsedentlari sportchilarning qiyofasi va shaxsiy xususiyatlarini korporativ tijorat maqsadlarida ruxsatsiz ishlatishdan qatʼiy himoya qiladi.
Sud tomonidan rejalashtirilgan dastlabki videorejalashtirish eshitiruvi joriy yilning 9-oktabr sanasiga belgilangan. Mazkur sud jarayoni sportchilarning oʻz imiji va shaxsiy brendini himoya qilish borasidagi xalqaro sport huquqida muhim прецедент boʻlishi kutilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar va sud muhokamasi kelgusida sportchilar qiyofasidan foydalanish masalalariga oʻz taʼsirini oʻtkazishi aniq.
Izohlar 0
…