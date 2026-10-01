Erling Xoland Norwegian Air aviakompaniyasini sudga bermoqda

·2·Sport
Erling Xoland Norwegian Air aviakompaniyasini sudga bermoqda

Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland oʻzining shaxsiy brendi va savdo belgilaridan ruxsatsiz foydalangani uchun Norwegian Air Shuttle aviakompaniyasiga qarshi rasmiy sud ishini boshladi. VG Sports va Dagbladet nashrlari tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, futbolchining manfaatlari va Britaniyaning York Promotions Ltd firmasi nomidan Schjodt yuridik kompaniyasi Oslo tuman sudiga daʼvo arizasini kiritgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mojaroga dunyo chempionati vaqtida aviatashuvchining ijtimoiy tarmoqlardagi reklama kampaniyasi sabab boʻlgan. Kompaniya oʻz samolyotlaridan birining suratini raqamli tarzda oʻzgartirib, unga Erling Xolandning taniqli sariq soch turmagini qoʻshib qoʻygan. Instagram va TikTok tarmoqlarida eʼlon qilingan ushbu post "Biz hech qachon hozirgunchalik norvegiyalik boʻlmaganmiz" degan izoh bilan chop etilgan edi.

Norasmiy hazil va huquqiy oqibatlar

Huquqshunoslarning aralashuvidan soʻng mazkur postlar darhol oʻchirib tashlangan boʻlsa-da, aviakompaniya oʻz harakatlarini shunchaki ijtimoiy tarmoqlardagi yengil hazil va qoʻllab-quvvatlash deb atadi. Norwegian matbuot kotibi Eivind Hammer Myhre kompaniya bu daʼvoni tushunmagani va sport qahramonlarini qoʻllab-quvvatlagani uchun sudga tortilayotganidan afsusdaligini bildirdi.

Shunga qaramay, huquqiy ekspertlar futbolchining pozitsiyasi yetarlicha mustahkam ekanini taʼkidlamoqda. Bergen universiteti marketing huquqi boʻyicha professori Tore Lunde Norvegiya Marketing toʻgʻrisidagi qonuni hamda shaxsni himoya qilish nizomlariga asoslanib, Haalandning qoʻli baland kelishini aytgan. Norvegiya Oliy sudining amaldagi pretsedentlari sportchilarning qiyofasi va shaxsiy xususiyatlarini korporativ tijorat maqsadlarida ruxsatsiz ishlatishdan qatʼiy himoya qiladi.

Sud tomonidan rejalashtirilgan dastlabki videorejalashtirish eshitiruvi joriy yilning 9-oktabr sanasiga belgilangan. Mazkur sud jarayoni sportchilarning oʻz imiji va shaxsiy brendini himoya qilish borasidagi xalqaro sport huquqida muhim прецедент boʻlishi kutilmoqda. Tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar va sud muhokamasi kelgusida sportchilar qiyofasidan foydalanish masalalariga oʻz taʼsirini oʻtkazishi aniq.

Erling HaalandManchester SitiNorwegian AirSudFutbol
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Siti homiysi Premyer-ligaga qarshi sudga murojaat qilmoqchiManchester Siti homiysi Premyer-ligaga qarshi sudga murojaat qilmoqchiBugun 02:10Erling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdiErling Xoland APLda mutlaq rekord oʻrnatdi21 sentabr 12:59Erling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdiErling Xoland Manchester derbisida rekord oʻrnatdi15 sentabr 14:57Erling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondiErling Xoland rekord oʻrnatdi va Manchester Siti derbida gʻalaba qozondi14 sentabr 12:18Ayyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldiAyyoub Bouaddi Portuda porladi va jamoa maqtoviga sazovor boʻldi9 sentabr 10:11Erling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdiErling Xoland yangi imidji va jamoaning gʻalabalari haqida gapirdi6 sentabr 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi