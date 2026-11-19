Xorazmda notanish qizni haqoratlab, videosini tarqatish bilan qo‘rqitgan yigit jazolandi
Xorazmda 18 yoshli yigit o‘ziga notanish bo‘lgan qizni Telegram orqali bezovta qilib, unga 100 dollar taklif qilgani va videosini tarqatish bilan qo‘rqitgani uchun ma’muriy qamoqqa olindi.
Ma’lum qilinishicha, voqea 2026 yil 19 sentyabr kuni sodir bo‘lgan. Yigit avval sinfdoshidan uning kursdoshi bo‘lgan qizning Telegram profili nomini olgan. Shundan so‘ng qizga yozib, uchrashish va videoqo‘ng‘iroq orqali muloqot qilishni taklif qilgan.
U qizning roziligini olish maqsadida 100 dollar berishini aytgan. Shuningdek, uning videosini tarqatib yuborish bilan tahdid qilgan va haqoratli so‘zlar bilan kamsitgan.
Sud majlisida yigit o‘sha paytda mast holatda bo‘lganini, aslida qizning hech qanday foto yoki videosi uning qo‘lida yo‘qligini bildirgan. U qilmishidan pushaymonligini ham aytgan.
Biroq sud uning harakatlariga huquqiy baho berib, 5 sutka ma’muriy qamoq jazosini tayinlagan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…