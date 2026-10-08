Jag‘ini to‘g‘rilatmoqchi bo‘lgan ayolning yuzi jiddiy o‘zgardi

·66·Dunyo
Jag‘ini to‘g‘rilatmoqchi bo‘lgan ayolning yuzi jiddiy o‘zgardi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyda 24 yoshli ayol jag‘ini 2 millimetrga to‘g‘rilatmoqchi bo‘lganida, jag‘i 13 millimetr oldinga surilib, yuzida jiddiy deformatsiya yuzaga keldi.
  • Kosmetik jarrohlik amaliyoti natijasida ayolning tish ildizi shikastlandi va burun to‘sig‘i qiyshayib, burun orqali nafas olishi qiyinlashdi.
  • Ushbu muvaffaqiyatsiz operatsiya uchun 55 ming dollardan ortiq to‘lagan ayolning yuzini tiklash uchun kamida besh yil va 200 ming dollardan ortiq mablag‘ kerakligi baholanmoqda.

Xitoyda 24 yoshli ayol jag‘idagi kichik o‘zgarishni to‘g‘rilash maqsadida kosmetik jarrohlik amaliyotidan o‘tdi. Biroq oddiy mikro-korreksiya o‘rniga jag‘i 13 millimetrga oldinga surilib, uning yuzida jiddiy deformatsiya yuzaga kelgan. Bu haqda Xitoy ommaviy axborot vositalari xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, voqea Uxan shahridagi Uxan universiteti stomatologiya shifoxonasida sodir bo‘lgan. Matbuotda «Victim A» deb atalgan ayol shifokorlarga jag‘idagi juda kichik bo‘rtib turishni to‘g‘rilashni istaganini aytgan. U operatsiya vaqtida jag‘ini atigi 2 millimetrga mikro-korreksiya qilishni so‘ragan.

Biroq jarrohlikdan so‘ng natija kutilganidan butunlay farq qilgan. Ayolning jag‘i orqaga surilishi o‘rniga 13 millimetrdan ortiq oldinga chiqarilgan va natijada yuz tuzilishida sezilarli o‘zgarish paydo bo‘lgan.

Operatsiya jarayonida boshqa asoratlar ham yuzaga kelgan. Jumladan, metall igna bilan tish ildizi shikastlangan, burun to‘sig‘i esa qiyshayib ketgan. Bu holat ayolning burun orqali nafas olishini ham qiyinlashtirgan.

Mutaxassislar mazkur amaliyotda odatda bajarilishi kerak bo‘lgan «jag‘ni 2 millimetrga orqaga surish» o‘rniga, aksincha, teskari jarayon amalga oshirilganini ta’kidlagan. Ya’ni jag‘ 13 millimetrdan ko‘proq oldinga surilgan.

Osiyo millatiga mansub ayolning ikki xil holatdagi qiyosiy surati.

Shunga qaramay, operatsiyani bajargan bosh jarroh ayolning yuzi avvalgidan «ko‘proq g‘arbona va zamonaviy ko‘rinishga kelgani»ni ta’kidlagan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Victim A ushbu muvaffaqiyatsiz kosmetik operatsiya uchun 55 ming dollardan ortiq mablag‘ to‘lagan. Biroq mutaxassislar jag‘ini to‘g‘rilash va yuz tuzilishini tiklash uchun kamida besh yil vaqt va 200 ming dollardan ortiq mablag‘ talab etilishini baholagan.

Ekspertlar shuningdek, mazkur holatni oddiy jarrohlik xatosi sifatida baholab bo‘lmasligini qayd etgan. Ularning fikricha, ayoldagi dastlabki kichik muammoni hatto ortodontik davolash yordamida, ya’ni jarrohlik amaliyotisiz ham hal qilish imkoni bo‘lgan.

Voqea haqidagi ma’lumotlar internetda keng tarqalganidan so‘ng, operatsiya o‘tkazilgan shifoxona jarrohlik uchun to‘langan mablag‘ni qaytarishga rozi bo‘lgan.

Shu bilan birga, tegishli sog‘liqni saqlash organlari mazkur holat yuzasidan tekshiruv boshlagan. Endi voqea bo‘yicha huquqiy jarayonlar ham boshlanishi va ish sudgacha yetib borishi kutilmoqda.

Uxan universiteti stomatologiya shifoxonasiKosmetik jarrohlik xatosiVictim AUxanQitay
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdiSodiq it egasini 4 kun davomida joyidan siljimay kutdi10 avgust 14:36Baliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildiBaliq tutayotgan 11 yoshli bolaga alligator hujum qildi1 avgust 12:12Vafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldiVafot etgan 70 yoshli ayol tobutda hushiga keldi22 sentabr 21:02Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)Qozog‘istonda ayolning oyog‘i eskalatorga qisilib qoldi (video)20 sentabr 10:46Falastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdirFalastinlik ayolning so‘nggi quchog‘i: zaytun daraxti ortidagi og‘ir taqdir7 sentabr 20:53Nepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildiNepaldagi vayronagarchiliklar orasida 105 yoshli ayol 24 soatdan so‘ng tirik holda topildi29 avgust 13:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?