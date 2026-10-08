Internetda boyligini ko‘rsatgan blogerning uyi o‘marildi

·82·Dunyo
Internetda boyligini ko‘rsatgan blogerning uyi o‘marildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Hindistonda ijtimoiy tarmoqlarda boyligini namoyish qilgan Rachna Gurjar ismli inflyuyenserning uyiga o‘g‘rilar bostirib kirib, taxminan 8–10,5 ming dollarga teng zargarlik buyumlari va naqd pullarni o‘g‘irlab ketdi.
  • Noma’lum shaxslar tungi paytda Gurjar va uning oilasi uxlab yotgan uyiga to‘siqni kesib kirib, ularni bir xonaga qamab qo‘ygan.
  • Politsiya o‘g‘rilikni inflyuyenserning ijtimoiy tarmoqlardagi boyliklarini namoyish qiluvchi postlari bilan bog‘lamoqda.

Hindistonda ijtimoiy tarmoqlarda taqinchoqlari va qimmatbaho buyumlarini namoyish qilishni yaxshi ko‘radigan ayolning uyiga o‘g‘rilar tushdi. Hodisa oqibatida uning ko‘plab qimmatli buyumlari, jumladan, zargarlik taqinchoqlari va naqd pullari olib ketilgan.

Rachna Gurjar — YouTube va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda naqd pullari, tilla va zargarlik buyumlarini namoyish qilishi orqali mashhurlikka erishgan hindistonlik inflyuyenser. Yaqinda u uyiga bostirib kirgan o‘g‘rilar tufayli qimmatbaho taqinchoqlari va boshqa boyliklaridan ayrilgan.

Ma’lum qilinishicha, voqea tungi paytda, Gurjar va uning oila a’zolari Madhya-Pradesh shtatidagi Shivpuri tumanida joylashgan uyida uxlab yotgan vaqtda sodir bo‘lgan.

Bir guruh noma’lum shaxslar xonadon atrofidagi to‘siqni kesib, hovliga kirgan. Shundan so‘ng ular uy ichiga o‘tib, oila a’zolari uxlayotgan xonaning eshigini tashqaridan berkitib qo‘ygan.

Inflyuyenserning aytishicha, u va turmush o‘rtog‘i soat taxminan 04:00 da nimadir noto‘g‘ri ekanini sezgan. Ulardan biri uyg‘onib, xona eshigi yopiqligini payqagan. Eshikni ochishga urinishgan, ammo u qulflanganini ko‘rib, xavotirga tushishgan. Shundan keyin qo‘shni uyda yashaydigan qarindoshlariga qo‘ng‘iroq qilib, xonaning ichida qolib ketishganini bildirishgan.

Nihoyat, xonadan chiqishga muvaffaq bo‘lgan Rachna va uning turmush o‘rtog‘i uyda o‘g‘rilik sodir etilganini ko‘rgan. Saqlash joylari titkilangan, zargarlik buyumlari va naqd pullar yo‘qolgan. Hatto bir quti energetik ichimlik ham o‘g‘rilar tomonidan olib ketilgan.

Ayol tilla taqinchoqlarini ko‘rsatmoqda va narsalarini chamadonga joylamoqda.

Rachna Gurjarning ma’lum qilishicha, o‘g‘irlangan buyumlarning umumiy qiymati 8–10 lak rupiy, ya’ni taxminan 8–10,5 ming dollarni tashkil qilgan.

“Ular bizni xonaga qamab qo‘yishdi va keyin o‘g‘rilik qilishdi. Tilla, kumush taqinchoqlar, naqd pul va bir quti energetik ichimlikni olib ketishgan. Ularning umumiy qiymati taxminan 8–10 lak rupiy edi. Shuningdek, yuzlari kameraga tushmasligi uchun CCTV kameralarining yo‘nalishini ham o‘zgartirishgan. Ehtimol, buni lathi — bambuk tayoq yordamida amalga oshirishgan”, — dedi Gurjar.

Huquq-tartibot idoralari hodisa yuzasidan tergov boshlagan. Hozircha gumonlanuvchilarning shaxsi aniqlanmagan.

Tergovchilarning asosiy yo‘nalishlaridan biri esa Rachna Gurjarning ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyati bilan bog‘liq. Inflyuyenser yaqinda o‘z uyi ichida videolar suratga olib, ularda zargarlik buyumlari va bir dasta naqd pullarni namoyish qilgan. Uning ijtimoiy tarmoqlarda qariyb 100 ming nafar kuzatuvchisi bor.

Politsiya taxminiga ko‘ra, aynan shu kabi post va videolar o‘g‘rilarning e’tiborini jalb qilgan hamda uning xonadoni nishonga olinishiga sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkin.

Ayni paytda politsiya Rachnaning kuzatuv kameralariga tushgan niqobli shaxslarni aniqlashga harakat qilmoqda. Hodisa esa internet foydalanuvchilari o‘rtasida ijtimoiy tarmoqlarda boylik, qimmatbaho buyumlar va uy-joy sharoitini namoyish qilish xavfsizligi haqida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Rachna GurjarMadhya-PradeshShivpuriOg‘irlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kulganim uchun jarima” degan blogerning videosi ortidan shov-shuv!“Kulganim uchun jarima” degan blogerning videosi ortidan shov-shuv!26 avgust 05:15Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:5922 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi22 yoshli videobloger ko‘chada hujumga uchradi: muxlislariga murojaat qildi10 sentabr 12:34Xitoylik bloger mushuklari uchun basketbol maydoni qurib berdiXitoylik bloger mushuklari uchun basketbol maydoni qurib berdi5 iyun 13:00Mashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildiMashhur model va bloger 2 yoshli qiziga saraton tashxisi qo‘yilganini ma’lum qildi2 iyul 18:05Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)Xitoylik bloger mushugi uchun miniatyura shahar barpo etmoqda (video)4 avgust 09:49
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?